Află când se dau pensiile în decembrie și cine va primi bani în plus luna viitoare. Pensionarii din România își vor primi pensiile și suplimentele aferente în mai multe tranșe, în luna decembrie. Casa Națională de Pensii a confirmat că toate plățile vor fi efectuate la timp, astfel încât beneficiarii să se bucure liniștiți de sărbătorile de iarnă.

Când se dau pensiile, în decembrie

Calendarul plăților este împărțit în patru etape:

Prin poștă, începând cu 2 decembrie, vor primi pensia aproximativ 2,3 milioane de pensionari.

Pe card bancar, pensiile vor fi virate pe 12 decembrie.

Noii pensionari vor primi prima pensie în perioada 13-17 decembrie.

Pensionarii din străinătate vor încasa banii pe 19 decembrie.

Această organizare asigură plata punctuală pentru toate categoriile.

Când se dau pensiile în decembrie și ce ajutoare și bonusuri primesc pensionarii cu venituri mici

Pe lângă pensia standard, vine cu suplimente importante pentru pensionarii cu venituri reduse, potrivit Click!:

Ajutor financiar de 400 lei, a doua tranșă în 2025, pentru cei cu pensii până la 2.574 lei.

Vouchere de 50 lei pentru plata facturilor la energie electrică.

Carduri în valoare de 125 lei pentru alimente de bază, pentru pensionarii de peste 65 de ani și persoanele cu dizabilități cu venituri sub 2.000 lei.

Mai mult, multe primării acordă ajutoare locale, de regulă în valoare de 200 lei, pentru persoanele aflate în dificultate.

Ce sumă pot primi pensionarii din restanțe și recalculări

Decembrie aduce și plata restanțelor rezultate din mica recalculare și tranziția la pensia pentru limită de vârstă. Pentru unii pensionari, aceste sume pot ajunge chiar și la 2.000 lei în plus față de pensia lunară.

Cei care au primit deciziile în noiembrie vor vedea banii virați în această lună, care vor include și sume retroactive pentru lunile anterioare.

Ce trebuie să facă pensionarii pentru a beneficia de ajutoare

Pensionarii sunt sfătuiți să se informeze din timp și să depună cererile necesare pentru toate tipurile de sprijin, astfel încât să primească integral pensiile și bonusurile pentru care au dreptul.

Pentru informații oficiale, poți consulta .