B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Când se dau pensiile în luna decembrie și cine va primi bani în plus și bonusuri de până la 2.000 de lei

Când se dau pensiile în luna decembrie și cine va primi bani în plus și bonusuri de până la 2.000 de lei

Ana Maria
26 nov. 2025, 10:27
Când se dau pensiile în luna decembrie și cine va primi bani în plus și bonusuri de până la 2.000 de lei
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Când se dau pensiile, în decembrie 
  2. Când se dau pensiile în decembrie și ce ajutoare și bonusuri primesc pensionarii cu venituri mici
  3. Ce sumă pot primi pensionarii din restanțe și recalculări
  4. Ce trebuie să facă pensionarii pentru a beneficia de ajutoare

Află când se dau pensiile în decembrie și cine va primi bani în plus luna viitoare. Pensionarii din România își vor primi pensiile și suplimentele aferente în mai multe tranșe, în luna decembrie. Casa Națională de Pensii a confirmat că toate plățile vor fi efectuate la timp, astfel încât beneficiarii să se bucure liniștiți de sărbătorile de iarnă.

Când se dau pensiile, în decembrie 

Calendarul plăților este împărțit în patru etape:

  • Prin poștă, începând cu 2 decembrie, vor primi pensia aproximativ 2,3 milioane de pensionari.

  • Pe card bancar, pensiile vor fi virate pe 12 decembrie.

  • Noii pensionari vor primi prima pensie în perioada 13-17 decembrie.

  • Pensionarii din străinătate vor încasa banii pe 19 decembrie.

Această organizare asigură plata punctuală pentru toate categoriile.

Când se dau pensiile în decembrie și ce ajutoare și bonusuri primesc pensionarii cu venituri mici

Pe lângă pensia standard, decembrie vine cu suplimente importante pentru pensionarii cu venituri reduse, potrivit Click!:

  • Ajutor financiar de 400 lei, a doua tranșă în 2025, pentru cei cu pensii până la 2.574 lei.

  • Vouchere de 50 lei pentru plata facturilor la energie electrică.

  • Carduri în valoare de 125 lei pentru alimente de bază, pentru pensionarii de peste 65 de ani și persoanele cu dizabilități cu venituri sub 2.000 lei.

Mai mult, multe primării acordă ajutoare locale, de regulă în valoare de 200 lei, pentru persoanele aflate în dificultate.

Ce sumă pot primi pensionarii din restanțe și recalculări

Decembrie aduce și plata restanțelor rezultate din mica recalculare și tranziția la pensia pentru limită de vârstă. Pentru unii pensionari, aceste sume pot ajunge chiar și la 2.000 lei în plus față de pensia lunară.

Cei care au primit deciziile în noiembrie vor vedea banii virați în această lună, care vor include și sume retroactive pentru lunile anterioare.

Ce trebuie să facă pensionarii pentru a beneficia de ajutoare

Pensionarii sunt sfătuiți să se informeze din timp și să depună cererile necesare pentru toate tipurile de sprijin, astfel încât să primească integral pensiile și bonusurile pentru care au dreptul.

Pentru informații oficiale, poți consulta site-ul Casei Naționale de Pensii.

Tags:
Citește și...
Concert Crăciun Imperial – O seară vieneză strălucitoare, pe 21 decembrie, la Circul Metropolitan București
Eveniment
Concert Crăciun Imperial – O seară vieneză strălucitoare, pe 21 decembrie, la Circul Metropolitan București
Incendiu suspect la un depozit de muniție. Mai multe persoane au fost evacuate. Ministrul Economiei a fost pus la curent
Eveniment
Incendiu suspect la un depozit de muniție. Mai multe persoane au fost evacuate. Ministrul Economiei a fost pus la curent
Tronsoanele de autostradă recepționate în 2026. CNAIR are vești pentru șoferi
Eveniment
Tronsoanele de autostradă recepționate în 2026. CNAIR are vești pentru șoferi
Un material des folosit în fabricarea obiectelor de uz zilnic poate influența apariția bolilor cardiace
Eveniment
Un material des folosit în fabricarea obiectelor de uz zilnic poate influența apariția bolilor cardiace
Percheziții într-un dosar privind falimentarea Euroins: Schema prin care compania ar fi fost devalizată intenționat
Eveniment
Percheziții într-un dosar privind falimentarea Euroins: Schema prin care compania ar fi fost devalizată intenționat
Busuiocul sub pernă de Sfântul Andrei: tradiții și superstiții pentru fetele necăsătorite
Eveniment
Busuiocul sub pernă de Sfântul Andrei: tradiții și superstiții pentru fetele necăsătorite
Tragedie evitată la limită. Fetiță de 11 ani, înjunghiată de propria mamă. Reacția autorităților
Eveniment
Tragedie evitată la limită. Fetiță de 11 ani, înjunghiată de propria mamă. Reacția autorităților
Cât vor plăti românii la factura pentru gaze, în lunile de iarnă. Lovitură uriașă pentru multă lume
Eveniment
Cât vor plăti românii la factura pentru gaze, în lunile de iarnă. Lovitură uriașă pentru multă lume
Accident mortal în București. O șoferiță de 20 de ani și-a pierdut viața după ce a lovit un stâlp
Eveniment
Accident mortal în București. O șoferiță de 20 de ani și-a pierdut viața după ce a lovit un stâlp
O hotărâre a CJUE obligă statele membre UE să recunoască căsătoriile între persoane de același sex. „O zi istorică pentru toate familiile LGBTIQ”
Eveniment
O hotărâre a CJUE obligă statele membre UE să recunoască căsătoriile între persoane de același sex. „O zi istorică pentru toate familiile LGBTIQ”
Catalin Drula
Ultima oră
10:50 - Concert Crăciun Imperial – O seară vieneză strălucitoare, pe 21 decembrie, la Circul Metropolitan București
10:40 - Nicușor Dan nu a renunțat la milionul de lei. S-a ținut de cuvânt și a dat AEP în judecată
10:39 - Incendiu suspect la un depozit de muniție. Mai multe persoane au fost evacuate. Ministrul Economiei a fost pus la curent
10:30 - Vremea în România astăzi, 26 noiembrie 2025. Ce ne așteaptă în toate zonele țării
10:26 - Cum a devenit cunoscută Ramona Olaru și ce studii are, de fapt? Iată despre ce este vorba
10:15 - Cât costă să petreci Revelionul la malul mării, într-unul dintre apartamentele lui Mihai Trăistariu. De ce refuză solistul să închirieze tinerilor
09:53 - Tronsoanele de autostradă recepționate în 2026. CNAIR are vești pentru șoferi
09:47 - Un material des folosit în fabricarea obiectelor de uz zilnic poate influența apariția bolilor cardiace
09:47 - Percheziții într-un dosar privind falimentarea Euroins: Schema prin care compania ar fi fost devalizată intenționat
09:45 - Busuiocul sub pernă de Sfântul Andrei: tradiții și superstiții pentru fetele necăsătorite