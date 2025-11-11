B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Târgul de Crăciun din Craiova se deschide în această săptămână. Ce activități au pregătit organizatorii

Târgul de Crăciun din Craiova se deschide în această săptămână. Ce activități au pregătit organizatorii

B1.ro
11 nov. 2025, 17:13
Târgul de Crăciun din Craiova se deschide în această săptămână. Ce activități au pregătit organizatorii
Sursa foto: Facebook / Primăria Municipiului Craiova
Cuprins
  1. Când se deschide Târgul de Crăciun din Craiova
  2. Ce activități au pregătit organizatorii pentru vizitatori

Nici bine nu am intrat în decembrie și mulți români au început deja pregătirile de sărbători. Și autoritățile locale se arată nerăbdătoare, astfel că, de săptămâna aceasta, deja putem vizita târguri de Crăciun la noi în țară. Târgul de Crăciun din Craiova este printre primele care își deschide porțile pentru vizitatori. 

Când se deschide Târgul de Crăciun din Craiova

Entuziaștii de sărbători se pot bucura, începând cu săptămâna asta, de Târgul de Crăciun din Craiova. Pe de altă parte, există și administrații locale care își pun problema merită să orneze orașul, anul acesta, având în vedere măsurile de austeritate. Nu este o problemă la care par să se gândească organizatorii din Craiova, care au pregătit deja o serie de surprize pentru cei care urmează să ajugnă la Târg.

Craiova vrea cu orice preț să fie și în 2025 principala atracție din perioada sărbătorilor, deși nu pare să aibă la fel de multă concurență ca în anii trecuți, din cauza economiilor pe care alte orașe le fac. Însă, orașul doljean nu luptă doar cu alte localități d ela noi, ci și cu marile orașe europene. Anul trecut, Târgul de Crăciun de la Craiova a fost unul dintre cele mai apreciate, de pe întregul continent.

În ceea ce privește perioada în care va fi deschis anul acesta, autoritățile locale au stabilit intervalul 14 noiembrie 2025 – 4 ianuarie 2026. Târgul se va întinde pe mai multe zone din oraş, precum Piaţa Mihai Viteazul, Piaţa William Shakespeare, Piaţa Fraţii Buzeşti şi Zona Doljeana.

Târgul ar urma să fie deschis în fiecare zi, de dimineaţă până seara. În fiecare seară, vizitatorii sunt așteptați cu diferite evenimente, de la concerte la piese de teatru.

Ce activități au pregătit organizatorii pentru vizitatori

Din punct de vedere al activităților, în 2025, Târgul de Crăciun de la Craiova este împărțit în patru zone, fiecare cu tematică proprie. Acestea sunt: Frumoasa și Bestia, Satul lui Moș Crăciun, Crăciunul Românesc Tradițional și Crăciunul Galactic.

Vizitatorii vor putea, de asemenea, să se dea în roata panoramică uriașă, să se bucure de pationar sau, pur și simplu, să admire ornomanetele impresionante.

Tags:
Citește și...
Dani Mocanu, verificat de ANAF. Este acuzat de evaziune fiscală în valoare de peste 1,6 milioane de lei. Ce au mai descoperit inspectorii fiscali
Eveniment
Dani Mocanu, verificat de ANAF. Este acuzat de evaziune fiscală în valoare de peste 1,6 milioane de lei. Ce au mai descoperit inspectorii fiscali
Surpriză! S-a aflat cine este câștigătorul marelui premiu Loto 6/49, în valoare de 9,66 milioane de euro. Ce mesaj a transmis
Eveniment
Surpriză! S-a aflat cine este câștigătorul marelui premiu Loto 6/49, în valoare de 9,66 milioane de euro. Ce mesaj a transmis
Femeie din Bistrița, diagnosticată cu intoxicație cu mercur după ce a folosit produse cumpărate din online. Cum acționa comercianta de la care le-a luat
Eveniment
Femeie din Bistrița, diagnosticată cu intoxicație cu mercur după ce a folosit produse cumpărate din online. Cum acționa comercianta de la care le-a luat
IPJ Gorj a confirmat: Șeful Corpului de Control din Ministerul Economiei, Ion Daniel Popescu, nu are nicio implicare în incidentul din Tg-Jiu
Eveniment
IPJ Gorj a confirmat: Șeful Corpului de Control din Ministerul Economiei, Ion Daniel Popescu, nu are nicio implicare în incidentul din Tg-Jiu
Ghidul tău pentru un viitor sigur
Eveniment
Ghidul tău pentru un viitor sigur
A mâncat fructele unei plante decorative și a murit. Ce s-a întâmplat cu o elevă de liceu și ce au transmis autoritățile
Eveniment
A mâncat fructele unei plante decorative și a murit. Ce s-a întâmplat cu o elevă de liceu și ce au transmis autoritățile
Peste 570 de IFN-uri verificate și amenzi de aproape 1,5 milioane de lei! Iată ce nereguli au găsit inspectorii ANPC
Eveniment
Peste 570 de IFN-uri verificate și amenzi de aproape 1,5 milioane de lei! Iată ce nereguli au găsit inspectorii ANPC
Caz terifiant în Capitală! Un bătrân a fost înjunghiat de zeci de ori de un tânăr
Eveniment
Caz terifiant în Capitală! Un bătrân a fost înjunghiat de zeci de ori de un tânăr
Un bărbat de 58 de ani a rănit intenționat o pisică. Ce au găsit autoritățile la locuința suspectului
Eveniment
Un bărbat de 58 de ani a rănit intenționat o pisică. Ce au găsit autoritățile la locuința suspectului
Mihaela Bilic: „E o invenție tare bună”. Iată ce poți face atunci când ai poftă de dulce
Eveniment
Mihaela Bilic: „E o invenție tare bună”. Iată ce poți face atunci când ai poftă de dulce
Ultima oră
17:17 - Dani Mocanu, verificat de ANAF. Este acuzat de evaziune fiscală în valoare de peste 1,6 milioane de lei. Ce au mai descoperit inspectorii fiscali
16:51 - Surpriză! S-a aflat cine este câștigătorul marelui premiu Loto 6/49, în valoare de 9,66 milioane de euro. Ce mesaj a transmis
16:35 - Ciprian Ciucu propune un parteneriat pe două mandate pentru a pune ordine în București
16:34 - Femeie din Bistrița, diagnosticată cu intoxicație cu mercur după ce a folosit produse cumpărate din online. Cum acționa comercianta de la care le-a luat
16:26 - Cătălin Drulă vrea reorganizarea Capitalei. Îi cere lui Bolojan să organizeze un referendum
16:19 - IPJ Gorj a confirmat: Șeful Corpului de Control din Ministerul Economiei, Ion Daniel Popescu, nu are nicio implicare în incidentul din Tg-Jiu
16:05 - Ghidul tău pentru un viitor sigur
16:03 - George Simion se plânge că a fost lăsat fără banii din campanie. Amendă de 3,5 milioane de euro de la AEP (VIDEO)
15:53 - Carmen Tănase: „Am scos cu mâna căpușe de pe câini, dar nu am avut nimic niciodată”. Câte animale de companie are și cum le ajută pe cele abandonate
15:32 - Daciana Sârbu: „Am ieșit dintr-o perioadă complicată”. Ce program are de Sărbători și cum își împarte timpul cu copiii, după divorț