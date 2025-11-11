Nici bine nu am intrat în decembrie și mulți români au început deja pregătirile de sărbători. Și autoritățile locale se arată nerăbdătoare, astfel că, de săptămâna aceasta, deja putem vizita târguri de Crăciun la noi în țară. Târgul de Crăciun din Craiova este printre primele care își deschide porțile pentru vizitatori.

Când se deschide Târgul de Crăciun din Craiova

Entuziaștii de sărbători se pot bucura, începând cu săptămâna asta, de Târgul de Crăciun din Craiova. Pe de altă parte, există și administrații locale care își pun problema merită să orneze orașul, anul acesta, având în vedere măsurile de austeritate. Nu este o problemă la care par să se gândească organizatorii din Craiova, care au pregătit deja o serie de surprize pentru cei care urmează să ajugnă la Târg.

Craiova vrea cu orice preț să fie și în 2025 principala atracție din perioada sărbătorilor, deși nu pare să aibă la fel de multă concurență ca în anii trecuți, din cauza economiilor pe care alte orașe le fac. Însă, orașul doljean nu luptă doar cu alte localități d ela noi, ci și cu marile orașe europene. Anul trecut, Târgul de Crăciun de la Craiova a fost unul dintre cele mai apreciate, de pe întregul continent.

În ceea ce privește perioada în care va fi deschis anul acesta, autoritățile locale au stabilit intervalul 14 noiembrie 2025 – 4 ianuarie 2026. Târgul se va întinde pe mai multe zone din oraş, precum Piaţa Mihai Viteazul, Piaţa William , Piaţa Fraţii Buzeşti şi Zona Doljeana.

Târgul ar urma să fie deschis în fiecare zi, de dimineaţă până seara. În fiecare seară, vizitatorii sunt așteptați cu diferite evenimente, de la concerte la piese de teatru.

Ce activități au pregătit organizatorii pentru vizitatori

Din punct de vedere al activităților, în 2025, Târgul de de la Craiova este împărțit în patru zone, fiecare cu tematică proprie. Acestea sunt: Frumoasa și Bestia, Satul lui Moș Crăciun, Crăciunul Românesc Tradițional și Crăciunul Galactic.

Vizitatorii vor putea, de asemenea, să se dea în roata panoramică uriașă, să se bucure de pationar sau, pur și simplu, să admire ornomanetele impresionante.