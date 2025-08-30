B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Când trecem la ora de iarnă în 2025: Recomandările specialiștilor pentru adaptare

Când trecem la ora de iarnă în 2025: Recomandările specialiștilor pentru adaptare

Ana Beatrice
30 aug. 2025, 08:55
Când trecem la ora de iarnă în 2025: Recomandările specialiștilor pentru adaptare
Sursa Foto: Freepik.com

România trece la ora de iarnă în noaptea de 25 spre 26 octombrie 2025. Ceasurile se vor da înapoi cu o oră, astfel că la ora 04:00 dimineața vom reveni la ora 03:00. Această schimbare aduce dimineți mai luminoase, dar și seri mai scurte.

Cuprins:

  • Când trecem la ora de iarnă în 2025

  • Ce înseamnă ora de iarnă și de ce se aplică

  • Cum ne influențează schimbarea programul zilnic

  • Diferențe între România și alte țări

  • Recomandările specialiștilor pentru adaptare

Când trecem la ora de iarnă în 2025

Trecerea la ora de iarnă are loc întotdeauna în ultima noapte de sâmbătă spre duminică din octombrie. În 2025, schimbarea va fi pe 26 octombrie. Astfel, la ora 04:00 dimineața, ceasurile se dau înapoi la 03:00. Practic, vom dormi cu o oră mai mult, iar diminețile vor deveni mai luminoase.

Ce înseamnă ora de iarnă și de ce se aplică

Ora de iarnă este ora oficială a României, cunoscută și ca ora GMT. Ora de vară este doar o convenție introdusă pentru a profita mai mult de lumina naturală și pentru a economisi energie, notează oraexacta.eu. Schimbarea din octombrie readuce, de fapt, timpul la standardul internațional.

Cum ne influențează schimbarea programul zilnic

Odată cu revenirea la ora de iarnă, diminețile vor fi mai luminoase, ceea ce poate face trezirea mai ușoară. Totuși, seara se va întuneca mai repede, lucru care poate influența starea de spirit și rutina zilnică a multor persoane.

Diferențe între România și alte țări

Nu toate statele aplică schimbarea dintre ora de vară și ora de iarnă. În unele țări, ceasurile nu se modifică deloc, iar oamenii rămân tot anul pe același fus orar. În România, această tradiție continuă să fie respectată.

Recomandările specialiștilor pentru adaptare

Pentru a ne obișnui mai ușor cu schimbarea, specialiștii recomandă să ne culcăm puțin mai devreme în zilele premergătoare, să ne expunem la lumină naturală dimineața, dar și să evităm consumul de cafeină seara.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Incident informatic la POSF: Datele utilizatorilor, expuse. ANRE explică ce s-a întâmplat
Eveniment
Incident informatic la POSF: Datele utilizatorilor, expuse. ANRE explică ce s-a întâmplat
Crimă șocantă în județul Cluj: Femeie ucisă cu multiple lovituri de cuțit. Suspectul, soțul victimei, este căutat de poliție
Eveniment
Crimă șocantă în județul Cluj: Femeie ucisă cu multiple lovituri de cuțit. Suspectul, soțul victimei, este căutat de poliție
Noi obligații fiscale pentru cei care închiriază apartamente sau camere. Casă de marcat obligatorie și bon fiscal pentru chiriași
Eveniment
Noi obligații fiscale pentru cei care închiriază apartamente sau camere. Casă de marcat obligatorie și bon fiscal pentru chiriași
Pasagerii unei curse Londra–Bacău, îngroziți. Au zburat trei ore cu un geam lipit cu scotch: „Toată lumea s-a temut” (VIDEO)
Eveniment
Pasagerii unei curse Londra–Bacău, îngroziți. Au zburat trei ore cu un geam lipit cu scotch: „Toată lumea s-a temut” (VIDEO)
Guvernul Bolojan a adoptat al doilea pachet de măsuri: taxe mai mari pe case, terenuri și mașini
Eveniment
Guvernul Bolojan a adoptat al doilea pachet de măsuri: taxe mai mari pe case, terenuri și mașini
România, cuprinsă de incendii de vegetație. Zeci de hectare, făcute scrum în mai multe județe
Eveniment
România, cuprinsă de incendii de vegetație. Zeci de hectare, făcute scrum în mai multe județe
Impozitul pe mașini electrice, introdus pentru prima oară odată cu Pachetul 2
Eveniment
Impozitul pe mașini electrice, introdus pentru prima oară odată cu Pachetul 2
Alimentația în sezonul rece: ce nutrienți nu trebuie să lipsească din dieta ta
Eveniment
Alimentația în sezonul rece: ce nutrienți nu trebuie să lipsească din dieta ta
Un cioban din Vâlcea a fost atacat de urs. Jandarmii au intervenit pentru a proteja localnicii
Eveniment
Un cioban din Vâlcea a fost atacat de urs. Jandarmii au intervenit pentru a proteja localnicii
Explozie puternică la craterul cu gaze toxice format la Amara (VIDEO)
Eveniment
Explozie puternică la craterul cu gaze toxice format la Amara (VIDEO)
Ultima oră
12:10 - Incident informatic la POSF: Datele utilizatorilor, expuse. ANRE explică ce s-a întâmplat
11:43 - Jessie J, lovită de o nouă încercare! A doua operație după diagnosticul de cancer la sân
11:14 - Crimă șocantă în județul Cluj: Femeie ucisă cu multiple lovituri de cuțit. Suspectul, soțul victimei, este căutat de poliție
10:38 - Noi obligații fiscale pentru cei care închiriază apartamente sau camere. Casă de marcat obligatorie și bon fiscal pentru chiriași
09:46 - Pasagerii unei curse Londra–Bacău, îngroziți. Au zburat trei ore cu un geam lipit cu scotch: „Toată lumea s-a temut” (VIDEO)
09:28 - Guvernul Bolojan a adoptat al doilea pachet de măsuri: taxe mai mari pe case, terenuri și mașini
09:13 - România, cuprinsă de incendii de vegetație. Zeci de hectare, făcute scrum în mai multe județe
08:32 - Creșteri de prețuri pe bandă rulantă! Toamna aduce cele mai mari scumpiri din 2025. Avertismentul BNR
08:13 - O curte federală a decis că taxele vamale impuse de Trump sunt ilegale. Cum a reacționat președintele american
23:59 - Impozitul pe mașini electrice, introdus pentru prima oară odată cu Pachetul 2