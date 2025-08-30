Când trecem la ora de iarnă în 2025: Recomandările specialiștilor pentru adaptare

România trece la ora de iarnă în noaptea . Ceasurile se vor da înapoi cu o oră, astfel că la ora 04:00 dimineața vom reveni la ora 03:00. Această schimbare aduce dimineți mai luminoase, dar și seri mai scurte.

Cuprins:

Când trecem la ora de iarnă în 2025

Ce înseamnă ora de iarnă și de ce se aplică

Cum ne influențează schimbarea programul zilnic

Diferențe între România și alte țări

Recomandările specialiștilor pentru adaptare

Când trecem la ora de iarnă în 2025

Trecerea la ora de iarnă are loc întotdeauna în ultima noapte de sâmbătă spre duminică din octombrie. În 2025, schimbarea va fi pe 26 octombrie. Astfel, la ora 04:00 dimineața, ceasurile se dau înapoi la 03:00. Practic, vom dormi cu o oră mai mult, iar diminețile vor deveni mai luminoase.

Ce înseamnă ora de iarnă și de ce se aplică

Ora de iarnă este ora oficială a României, cunoscută și ca ora GMT. Ora de vară este doar o convenție introdusă pentru a profita mai mult de lumina naturală și pentru a economisi energie, notează . Schimbarea din octombrie readuce, de fapt, timpul la standardul internațional.

Cum ne influențează schimbarea programul zilnic

Odată cu revenirea la ora de iarnă, diminețile vor fi mai luminoase, ceea ce poate face trezirea mai ușoară. Totuși, seara se va întuneca mai repede, lucru care și rutina zilnică a multor persoane.

Diferențe între România și alte țări

Nu toate statele aplică schimbarea dintre ora de vară și ora de iarnă. În unele țări, ceasurile nu se modifică deloc, iar oamenii rămân tot anul pe același fus orar. În România, .

Recomandările specialiștilor pentru adaptare

Pentru a ne obișnui mai ușor cu schimbarea, specialiștii recomandă să ne culcăm puțin mai devreme în zilele premergătoare, să ne expunem la lumină naturală dimineața, dar și să evităm consumul de cafeină seara.