Candidații pentru Baroul București solicită reluarea examenului. Aceștia spun că proba scrisă s-a desfășurat în zgomot de drifturi și muzică

Peste 200 de candidați pentru intrarea în Baroul București au semnat o petiție online prin care reclamă că proba scrisă din 19 septembrie, care a avut loc la Romexpo, s-a desfășurat în condiții improprii din cauza zgomotului făcut de repetițiile pentru concertul 5Gang și de drifturile din cadrul European Car Festival, motiv pentru care solicită reluarea examenului, transmite G4Media.ro.

„Avand in vedere conditiile improprii de desfasurare a examenului din 19 septembrie 2021, in toate sălile de examen auzindu-se extrem de tare repetitiile pentru concertul 5Gang, dar si drifturile din cadrul European Car Festival, solicitam reexaminarea in conditii normale, apte pentru concentrarea ce este obligatorie si necesara pentru promovarea acestui examen dificil, costisitor si extrem de important pentru toti cei ce il sustin, in urmatoarele 30 de zile!”, se arată în petiția inițiată de Luminița Loredana Monac, una dintre candidate.

Candidații intenționează să organizeze un protest, luni, 20 septembrie, de la ora 17, pe treptele Curții de Apel București.

„Suntem peste 300 de persoane care dorim reexaminarea în condiţii normale, decente, fără achitarea unei alte taxe, dacă se poate, deoarece nu am face decât să le mai dăm nişte bani, şi nu puţini, celor care ne-au făcut această nedreptate”, a scris un alt candidat.

Vloggerul Selly, membru al trupei 5Gang, și-a cerut scuze pe Facebook și spune că nu a știut că se susține examenul de intrare în Barou lânga sala în care se desfășurau repetițiile.

Baroul Bucuresti a organizat duminică examenul de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice.