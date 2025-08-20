Captură de 66 de milioane de euro în bancnote şi monede false. Operațiune europeană contra falsificatorilor de monedă

Polițiștii din statele Uniunii Europene au descoperit aproape 66 de milioane de euro în , în perioada octombrie 2024 şi martie 2025. O sumă importantă a fost capturată și de autoritățile române.

Cuprins:

Operațiune coordonată de Europol

Europol a confiscat „bilete de cinema”

Autoritățile au inițiat noi investigații

Operațiune coordonată de Europol

Investigaţii s-au derulat în în 18 ţări europene și au dus la identificarea mai multor reţele de falsificatori. Majoritatea acestora au operat din Asia, America de Sud, dar și din Orientul Mijlociu. În cadrul operațiunilor au fost recuperate aproape 66 de milioane de euro în bancnote şi monede false. Informațiile apar într-un comunicat al , agenţia europeană de poliţie.

Potrivit sursei citate, o operațiune a polițiștilor români a dus la capturarea sumei de 600.000 de dolari falşi într-un singur raid. Europol a sprijinit o operaţiune comună de aplicare a legii care a dus la identificarea unor canale de distribuție a banilor falşi prin intermediul serviciilor poştale. Cele 66 de milioane de euro, în bancnote contrafăcute au fost găsite în 297 de colete separate.

„Un succes remarcabil a venit din România, unde o singură acţiune coordonată a autorităţilor naţionale a dus la confiscarea a 600.000 USD în valută falsă”, se spune în comunicatul Europol, care nu precizează când a avut loc această operaţiune.

Europol a confiscat „bilete de cinema”

De asemenea, Europol a anunţat că au fost confiscate aproape un milion de bancnote şi monede false în euro, dolari şi lire sterline, răspândite în toată Europa. Autoritățile nu au dat detalii cu privire la această acțiune.

„Marea majoritate a obiectelor confiscate erau bancnote modificate, adesea numite «bilete de cinema»”, precizează Europol în comunicat.

„Biletele de cinema” sunt reproduceri cu o formă şi o culoare similare cu cele ale bancnotelor autentice. Acestea conțin, însă, o mică menţiune care indică faptul că sunt false. De multe ori, mențiunea nu este observată, iar acest lucru permite infractorilor să le folosească ca monedă reală.

Autoritățile au inițiat noi investigații

Succesul operaţiunii a fost determinat de colaborarea dintre autorităţile din cele 18 ţări, ceea ce a ajutat investigatorii să-și facă o imagine mai bună a metodelor criminale și a rutelor folosite de traficanți.

Datorită acestui efort comun, operaţiunea a dus la inițierea a altor 102 noi investigaţii care vizează reţele criminale implicate în falsificarea de monedă, precizează Europol.

Ancheta a fost condusă de autoritățile din Austria, Portugalia şi Spania. Investigațiile s-au desfășurat între octombrie 2024 şi martie 2025. Potrivit Europol, operaţiunea a marcat a doua fază a unei acţiuni mai ample în care a fost implicată şi Europol.