O minune în preajma Paștelui a fost trăită recent de un român care a vizitat Muntele Athos. Acesta mărturisește că experiența i-a transformat complet viața.

Ce s-a întâmplat în timpul pelerinajului

este destinația preferată a bărbaților care vor să se apropie de Dumnezeu înainte de Înviere. Recent, un grup de români a plecat pe peninsula din Grecia, însă nimeni nu se aștepta la ce avea să urmeze. Unul dintre tinerii din grup, în vârstă de doar 16 ani, a trăit un moment care i-a lăsat pe toți martorii fără cuvinte.

Bărbatul care a făcut publică povestea spune că adolescentul a simțit o prezență feminină în biserică, deși accesul femeilor este strict interzis acolo. Mai mult, băiatul a fost șocat când a realizat că poate vedea clar acea figură sfântă în timpul slujbei.

„Ascultați minunea pe care am trăit-o cu toții astăzi. Noi am trăit-o doar prin fratele nostru, Adrian. La început de pelerinaj, le-am spus la băieți că dacă unu dintre ei sau mai mulți vor fi cu toată inima aici, prezenți pe sfântul munte, Maica Domnului își va face simțită prezența. Am rămas și eu uimit de ce s-a întâmplat astăzi, la sfânta Liturghie”, a declarat românul pe

Cum a schimbat această minune în preajma Paștelui viața pelerinilor

Experiența trăită la Sfânta Liturghie a fost considerată de întreg grupul drept un semn clar al divinității. Românul a explicat că le-a vorbit însoțitorilor săi despre posibilitatea ca Fecioara Maria să se arate celor care au inima curată. Faptul că Adrian a avut această viziune a fost interpretat ca o răsplată pentru credința lor sinceră.

Cei care au asistat la povestirea adolescentului spun că s-au întors din Grecia complet schimbați. Pentru ei, această întâmplare nu a fost o coincidență, ci o dovadă vie că legătura cu lumea spirituală se poate manifesta oricând.

Ce spune tradiția locului

Muntele Athos rămâne singurul loc din lume unde accesul femeilor este interzis de peste 1.000 de ani. Această regulă are rolul de a-i proteja pe călugări de orice tentație care i-ar putea distrage de la calea rugăciunii. Singura prezență feminină acceptată este cea a Maicii Domnului, locul fiind supranumit chiar „Grădina Ei”.

Tocmai din cauza acestei interdicții, viziunea tânărului a fost privită ca o minune. Credincioșii consideră că astfel de semne apar doar în momentele de mare încărcătură spirituală, confirmând faptul că Muntele Athos este un spațiu sacru, aflat sub protecție divină.