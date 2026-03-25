Carambol cu trei autoturisme și o ambulanță în București. O tânără a ajuns de urgență la spital

Adrian Teampău
25 mart. 2026, 13:20
Poliția Sursa foto: Facebook
  Accident cu patru mașini în București
  Carambol cu patru autovehicule

Un accident în care au fost implicate patru autovehicule, între care o ambulanță SMURD, s-a produs pe Bulevardul Iancu de Hunedoara, pe sensul de mers spre Calea Dorobanți. O tânără a ajuns la spital, necesitând îngrijiri medicale.

Accident cu patru mașini în București

Patru autovehicule, între care și o ambulanță SMURD au fost implicate într-un accident care a avut loc pe bulevardul Iancu de Hunedoara, dinspre Piaţa Victoriei către Calea Dorobanţi. Informația a fost prezentată, într-un comunicat de presă, de Brigada Poliției Rutiere, care a dat detalii despre incident. Potrivit sursei citate, traficul auto a fost restricţionat pe banda 1 şi 2 a bulevardului respectiv.

„Miercuri, în jurul orei 10:10, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112 cu privire la producerea unui accident de circulaţie pe bulevardul Iancu de Hunedoara, în care au fost implicate patru autovehicule”, se arată în comunicatul Poliției Rutiere.

Potrivit sursei citate, din primele informații, rezultate din investigația de la fața locului, accidentul a pornit de la un autoturism condus de un șofer de 22 de ani. Acesta a intrat în coliziune cu o ambulanță SMURD care se deplasa cu semnalele optice şi acustice în funcțiune.

„Din primele date, conducătorul unui autovehicul în vârstă de 22 de ani, care se deplasa pe Iancu de Hunedoara, când a ajuns în dreptul Spitalului «Grigore Alexandrescu» a intrat în coliziune cu o ambulanţă SMURD, condusă de un bărbat în vârstă de 39 de ani, ce avea în funcţiune semnalele optice şi acustice”, informează Brigada Rutieră.

Carambol cu patru autovehicule

În urma impactului dintre autoturism și ambulanță, au fost avariate și alte două mașini care se deplasau pe bulevard. De asemenea, potrivit poliției rutiere, o femeie în vârstă de 27 de ani, pasager într-una din mașini, a avut nevoie de îngrijiri medicale. Ea a fost preluată de un alt echipaj medical și transportată la spital.

„În urma accidentului de circulaţie, o femeie în vârstă de 27 de ani, pasager, a necesitat îngrijiri medicale şi a fost transportată la spital”, arată sursa citată.

Poliţiştii rutieri au procedat la testarea conducătorilor auto implicați cu aparatul alcooltest, conform procedurilor legale în vigoare. În urma testării, rezultatele indicate de aparate au fost negative.

Poliţiştii Brigăzii Rutiere efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.

