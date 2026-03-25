Un accident în care au fost implicate patru autovehicule, între care o ambulanță SMURD, s-a produs pe Bulevardul Iancu de Hunedoara, pe sensul de mers spre Calea Dorobanți. O tânără a ajuns la spital, necesitând îngrijiri medicale.

Accident cu patru mașini în București

Patru autovehicule, între care și o ambulanță SMURD, au fost implicate într-un accident care a avut loc pe bulevardul Iancu de Hunedoara, dinspre Piaţa Victoriei către Calea Dorobanţi.

„Miercuri, în jurul orei 10:10, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112 cu privire la producerea unui accident de circulaţie pe bulevardul Iancu de Hunedoara, în care au fost implicate patru autovehicule”, se arată în comunicatul Poliției Rutiere.

„Din primele date, conducătorul unui autovehicul în vârstă de 22 de ani, care se deplasa pe Iancu de Hunedoara, când a ajuns în dreptul Spitalului «Grigore Alexandrescu» a intrat în coliziune cu o ambulanţă SMURD, condusă de un bărbat în vârstă de 39 de ani, ce avea în funcţiune semnalele optice şi acustice”, informează Brigada Rutieră.

Carambol cu patru autovehicule

În urma dintre autoturism și ambulanță, au fost avariate și alte două mașini care se deplasau pe bulevard. De asemenea, potrivit poliției rutiere, o femeie în vârstă de 27 de ani, pasager într-una din mașini, a avut nevoie de îngrijiri medicale. Ea a fost preluată de un alt echipaj medical și transportată la spital.

Poliţiştii rutieri au procedat la testarea conducătorilor auto implicați cu aparatul alcooltest, conform procedurilor legale în vigoare. În urma testării, rezultatele indicate de aparate au fost negative.

Poliţiştii Brigăzii Rutiere efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.