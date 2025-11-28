În 2025, Singapore își confirmă încă o dată reputația de oraș impecabil. Acesta a fost desemnat cel mai curat oraș din lume în urma unui amplu studiu internațional.

Singapore, în topuri de ani buni

Unul dintre motivele pentru care Singapore domină de ani buni topurile internaționale este legislația extrem de fermă privind curățenia și comportamentul civic. Aici, un muc de țigară aruncat pe stradă nu este o simplă greșeală, ci o contravenție serioasă, cu amenzi care depășesc 200 de euro, scrie Click.

Pentru cei care repetă încălcările, sancțiunile cresc, iar în unele cazuri se aplică celebrul Ordin de Muncă Corectiv, o pedeapsă publică în care persoana vinovată trebuie să curețe străzi în văzul tuturor, purtând o vestă fluorescentă.

Tehnologie avansată

Singapore nu se bazează doar pe pedepse, ci și pe un sistem tehnologic ultraavansat care facilitează controlul și prevenția. Orașul utilizează:

Lifturi dotate cu senzori capabili să detecteze comportamente indecente și să trimită automat alerte către autorități;

Coșuri de gunoi inteligente, care anunță singure când sunt pline și compactează deșeurile pentru eficiență maximă;

Algoritmi de monitorizare urbană, ce analizează în timp real zonele cu risc de murdărire sau aglomerare;

Toalete publice complet automatizate, integrate într-un sistem centralizat de igienizare și supraveghere.

De ce este cel mai curat oraș din lume

Singapore se remarcă printr-o gestionare a deșeurilor considerată exemplară la nivel global. Printre indicatorii care îl plasează în fruntea clasamentelor se numără:

doar 320 kg de deșeuri pe cap de locuitor anual, una dintre cele mai mici valori dintre marile metropole;

rate de reciclare de aproximativ 60%, menținute constant;

un sistem avansat de incinerare care reduce semnificativ cantitatea de gunoi ce ajunge la depozite;

niveluri ridicate de satisfacție publică, măsurate anual în evaluări internaționale.

Alte orașe curate

În clasamentele pe 2025, după Singapore urmează: