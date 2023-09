Care este cel mai ieftin oraș din România. Locul unde traiul este decent cu bani puțini

Pe parcursul anului 2023, o reședință de județ din România a devenit „cel mai ieftin oraș” din punctul de vedere al costului vieții, cu o estimare de 7,953 de lei,

Conform statisticilor numbeo.com, o platformă care analizează statistic nivelul de trai din marile orașe ale lumii, raportat la costul vieții din New York, pe parcurul anului 2023, Sibiul a devenit cel mai ieftin oraș din punctul de vedere al costului vieții, potrivit Click.

Trai ieftin în Sibiu

Traiul în Sibiu este mai ieftin în comparație cu principalele reședințe de județ ale țării. Dacă în 2020 depășea costurile altor orașe precum Timișoara sau Craiova, în acest an a ajuns să fie cel mai ieftin. Așadar, o familie cu patru membri are nevoie de circa 7.953 de lei pe lună pentru a , iar o singură persoană are nevoie de aproximativ 2.300 de lei pe lună.

Chiar dacă prețurile fluctuează, iar unele costuri sunt mai mari decât cele ale altor orașe mari din România, Sibiul se află primul în topul costurilor.

Cea mai atractivă destinație rurală din Sibiu

Mai mult, tot în Sibiu, se află și satul care a primit titlul de „Best Tourism Village” („Cel mai frumos sat turistic”). Este vorba despre Rășinari, iar unul dintre motivele pentru care acesta a primit titlul este pentru exonomia mixtă, bazată pe agricultură, creșterea animalelor, meșteșugurile tradiționale și creșterea oilor.