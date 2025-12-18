Vremea, 18 decembrie. La ce temperaturi să ne așteptăm astăzi

Astăzi, 18 decembrie, traversează o perioadă cu un regim termic atipic pentru a doua decadă a lunii decembrie. Iată meteo!

Maxime de până la 15 grade

Potrivit datelor furnizate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), vremea se menține mult mai caldă decât media multianuală a perioadei. Temperaturile maxime la nivel național se vor încadra, în general, între 4 și 15 grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind așteptate în zonele de deal și în regiunile sudice.

În timp ce la munte și în zonele înalte cerul va fi variabil, cu perioade însorite, zonele joase de relief se confruntă cu un fenomen specific acestei perioade de stabilitate atmosferică: ceața persistentă.

Fenomene meteo de interes: Ceață și polei

Pentru prima parte a zilei de 18 decembrie, meteorologii au emis avertizări de tip nowcasting pentru mai multe județe din Moldova, Muntenia, Dobrogea și Oltenia.

Burnița: În condiții de nebulozitate joasă, în sudul și estul țării se pot semnala burnițe fine.

Polei: Atenție șoferi! Acolo unde temperaturile de la sol rămân scăzute în primele ore ale dimineții, burnița poate favoriza depunerea de polei, transformând carosabilul într-un adevărat „patinoar".

