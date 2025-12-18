Vremea, 18 decembrie. La ce temperaturi să ne așteptăm astăzi

Astăzi, 18 decembrie, România traversează o perioadă cu un regim termic atipic pentru a doua decadă a lunii decembrie. Iată prognoza meteo!
Maxime de până la 15 grade
Potrivit datelor furnizate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), vremea se menține mult mai caldă decât media multianuală a perioadei. Temperaturile maxime la nivel național se vor încadra, în general, între 4 și 15 grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind așteptate în zonele de deal și în regiunile sudice.
În timp ce la munte și în zonele înalte cerul va fi variabil, cu perioade însorite, zonele joase de relief se confruntă cu un fenomen specific acestei perioade de stabilitate atmosferică: ceața persistentă.
Fenomene meteo de interes: Ceață și polei
Pentru prima parte a zilei de 18 decembrie, meteorologii au emis avertizări de tip nowcasting pentru mai multe județe din Moldova, Muntenia, Dobrogea și Oltenia.
- Ceața: Va reduce vizibilitatea sub 200 de metri și, izolat, sub 50 de metri, în special pe drumurile naționale și autostrăzi.
- Burnița: În condiții de nebulozitate joasă, în sudul și estul țării se pot semnala burnițe fine.
- Polei: Atenție șoferi! Acolo unde temperaturile de la sol rămân scăzute în primele ore ale dimineții, burnița poate favoriza depunerea de polei, transformând carosabilul într-un adevărat „patinoar”.
Vremea în principalele orașe
- București: În Capitală, ziua a început cu o ceață densă, dar pe măsură ce avansăm spre prânz, soarele își va face apariția. Temperatura maximă va fi neobișnuit de ridicată pentru această dată, atingând aproximativ 12°C. Vântul va sufla slab, iar presiunea atmosferică este în ușoară scădere.
- Cluj-Napoca: În inima Transilvaniei, cerul va fi parțial noros, cu perioade de soare generos după-amiază. Valorile termice se opresc la o maximă de 7°C. Dimineața a adus temperaturi negative și brumă, însă atmosfera devine plăcută pe parcursul zilei.
- Iași: Locuitorii din Iași au parte de o zi marcată de nebulozitate joasă și ceață care poate persista în primele ore. Maxima termică nu va depăși 5°C, fiind una dintre cele mai scăzute din marile orașe, din cauza stratului de nori care blochează radiația solară.
- Timișoara: În vestul țării, vremea este deosebit de caldă. Cerul va fi variabil, cu mai mulți nori spre seară, iar maxima va urca până la 14°C. Este o zi perfectă pentru activități în aer liber, vântul fiind aproape inexistent.
- Brașov: La munte, vizibilitatea este excelentă, iar cerul este de un albastru curat. În Brașov se vor înregistra în jur de 9°C. Deși ziua este caldă, imediat după apus temperaturile vor scădea brusc spre pragul de îngheț.
- Constanța: Pe litoral, umiditatea este ridicată, iar briza mării se simte destul de rece, deși termometrele vor indica 11°C. Cerul rămâne acoperit în prima parte a zilei, existând condiții de burniță ușoară, urmând ca norii să se risipească spre seară.
- Craiova: În sudul țării, vremea este stabilă și mult mai caldă decât în mod normal. Maxima zilei va atinge 13°C, cu un cer mai mult senin și vânt slab.