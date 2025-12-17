B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Kovesi atrage atenția asupra unui fenomen ciudat în justiție: „Dintr-o dată e zero, e liniște”

Kovesi atrage atenția asupra unui fenomen ciudat în justiție: „Dintr-o dată e zero, e liniște”

Adrian Teampău
17 dec. 2025, 20:25
Sursa foto: Inquam Photos / Alexandru Nechez
Cuprins
  1. Laura Codruța Kovesi atrage atenția asupra unui fenomen ciudat
  2. Nimic nu este gratis, nici pentru magistrați
  3. Laura Codruța Kovesi, despre aplicarea legii

Laura Codruța Kovesi, șefa Parchetului European, atrage atenția asupra faptului că dosarele penale care îi vizează pe magistrați au dispărut. Din statistici, remarcă ea, reultă că România are cel mai curat sistem de justiție.

Laura Codruța Kovesi atrage atenția asupra unui fenomen ciudat

Fostul procuror general al României și procuror șef al DNA nu vede cu ochi buni dispariția dosarelor penale și a anchetelor care îi vizează pe magistrați. În ultimii ani, a arătat Laura Codruţa Kovesi, nu au mai fost întocmite dosare penale pe numele magistraților, indiferent de tipul infracţiunii. Conform statisticilor, a atras atenția ea, România are cel mai curat sistem de justiţie din Europa.

„Haideţi să ne uităm pe statisticile cu procurorii şi judecătorii care au fost trimişi în judecată pentru diferite infracţiuni, în ultimi ani! Zero! Cred că avem cel mai curat sistem de justiţie din România (Europa – n.r.). Să nu uităm, am fost procuror general şase ani!”, a arătat Kovesi.

Ea a spus că a avut situații, pe vremea când conducea parchetele din România în care magistrați, procurori sau judecători comiteau diferite fapte, nu neapărat de corupție.

„Ca procuror general ştiu că am avut situaţii în care erau procurori sau judecători, nu ştiu, au condus maşina având alcool în sânge,  au făcut diferite falsuri, tot felul de alte fapte, nu neapărat corupţie. Dintr-o dată e zero, e linişte. Este exact ceea ce s-a dorit”, a spus șefa EPPO: .

Nimic nu este gratis, nici pentru magistrați

Laura Codruța Kovesi spune că este greu de crezut că magistrații nu au mai încălcat legea. Faptul că ei lucrează în continuare, fără să fi fost sancționați o face să-și pună întrebări. Fosta șefă DNA a sugerat că aceștia ar fi solicitați să facă anumite servicii, legate de profesia lor, pentru că au fost lăsați în pace. Or, atrage atenția, este nevoie ca astfel de cazuri să fie verificate.

„În acest moment există acei procurori în cadrul Parchetului General, nu ştiu dacă au fost numiţi toţi, nu au fost numiţi, am înţeles de la procurorul general că nu au fost toţi numiţi, dar cineva trebuie să facă aceste verificări, cineva trebuie să verifice ce se întâmplă. Eu mă întreb, într-o astfel de soluţie, totul este pe gratis?”, a afirmat Codruţa Kovesi, în cadrul unui podcast.

Laura Codruța Kovesi, despre aplicarea legii

Laura Codruța Kovesi consideră că este nevoie de o dezbatere serioasă pe tema justiţiei. Ea nu crede că este suficient să spui că sistemul trebuie să se regleze din interior. De asemenea, a subliniat, problemele din justiție nu se rezolvă atacându-i pe cei care le expun.

„Haideţi să ascultăm şi să avem o dezbatere serioasă despre cum trebuie şi dacă trebuie modificate legile. Pentru că şi când este vorba de lupta împotriva corupţiei şi când e vorba de orice alt fel de criminalitate pe care vrei să o abordezi, până la urmă este vorba despre cum suntem percepuţi de societate, poliţiştii, procurorii, judecătorii, dacă suntem curajoşi sau servili şi dacă ne facem treaba sau nu ne facem treaba”, a mai explicat șefa EPPO.

Șefa Parchetului European a mai declarat că nu este suficient să ai o lege bună. Este important și cum este aplicată această lege.

„Deci poţi să ai sistemul perfect, poţi să ai legile perfecte, dar până la urmă este de voinţă, de determinare, de curaj. Aici, eu cred că avem în sistem, avem suficienţi procurori şi judecători capabili să facă, dar haideţi să îi ascultăm!”, a afăugat Kovesi.

