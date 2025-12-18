O femeie din județul Bistrița-Năsăud s-a ales cu arsuri pe față și torace, după ce și-a salvat mama, imobilizată la pat, din incendiul care-i cuprinsese casa.

Femeie-eroină: Și-a salvat mama din incendiu

S-a întâmplat în noaptea de miercuri spre joi, în localitatea Telciu. Incendiul a cuprins casa unei femei de 76 de ani, precum și bucătăria de vară și anexele gospodărești. În total, circa 350 de metri pătrați au fost afectați.

Fiica femeii, în vârstă de 54 de ani, a sărit să o ajute și a reușit să o salveze.

„În interiorul imobilului se afla o femeie în vârstă de aproximativ 76 de ani, imobilizată la pat, aceasta fiind evacuată din zona de pericol de către fiica sa, înainte de sosirea forțelor de intervenție”, a transmis

Ambele au ajuns la spital. Bătrâna a suferit un atac de panică, iar fiica ei arsuri de gradele I și II pe față și torace.

Pompierii cred că incendiul a izbucnit de la un scurtcircuit electric la instalația locuinței, care a aprins izolația exterioară.