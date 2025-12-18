B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Reorganizarea Romsilva, vot decisiv în Senat. Ce reacții a stârnit reforma propusă de Diana Buzoianu

Reorganizarea Romsilva, vot decisiv în Senat. Ce reacții a stârnit reforma propusă de Diana Buzoianu

Iulia Petcu
18 dec. 2025, 10:08
Reorganizarea Romsilva, vot decisiv în Senat. Ce reacții a stârnit reforma propusă de Diana Buzoianu
Diana Buzoianu (USR), ministra Mediului. Sursa foto: Diana Buzoianu / Facebook
Cuprins
  1. Ce schimbări aduce legea adoptată de Senat pentru Romsilva
  2. Cum vor fi selectați și monitorizați viitorii șefi ai Romsilva
  3. Care sunt următorii pași ai reformei și ce reacții politice a generat
  4. De ce a fost adoptată o moțiune împotriva ministrului Mediului

Reforma Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva intră într-o nouă etapă, după ce Senatul a adoptat legea de aprobare a ordonanței de urgență privind reorganizarea instituției. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, susține că noile reguli vizează transparența, responsabilitatea managerială și protejarea eficientă a fondului forestier.

Ce schimbări aduce legea adoptată de Senat pentru Romsilva

Diana Buzoianu a declarat că votul din Senat reprezintă un pas important pentru reformarea unei instituții criticate constant pentru lipsa de performanță și de transparență. Potrivit ministrului, noul cadru legislativ introduce reguli clare pentru ocuparea funcțiilor de conducere, bazate pe competență și criterii verificabile.

Legea transformă modul de funcționare al Romsilva, eliminând practicile tolerate ani la rând și condiționând accesul la posturi-cheie de proceduri deschise de selecție. Ministrul a subliniat că aceste modificări sunt necesare pentru ca regia să-și îndeplinească rolul de administrator al pădurilor statului.

În viziunea Ministerului Mediului, schimbările nu sunt doar de natură administrativă, ci influențează direct protejarea resurselor naturale și utilizarea responsabilă a banilor publici. Diana Buzoianu a transmis că obiectivul este o instituție funcțională, credibilă și adaptată așteptărilor societății.

Cum vor fi selectați și monitorizați viitorii șefi ai Romsilva

Ministrul Mediului a detaliat public principalele prevederi ale legii, insistând asupra mecanismelor concrete de control și verificare. Accentul este pus atât pe conducerea instituției, cât și pe activitatea desfășurată în teren de angajați.

„Toți oamenii care vor să fie la conducerea Romsilva pe posturile vacante trebuie să dea concurs – cu probă scrisă + interviuri care vor fi înregistrate și, ulterior, publicate. Șefii de ocoale care au dat concurs și ocupă deja posturi vor trece pe contract de mandat cu indicatori clari de performanță. Tot parcul auto și toate utilajele Romsilva vor fi monitorizare prin GPS. Pădurarii vor fi dotați cu bodycam-uri, înregistrările urmând să poată fi folosite ca mijloace de probă, în instanță”, a transmis Buzoianu.

Prin aceste măsuri, autoritățile urmăresc creșterea gradului de control, reducerea abaterilor și crearea unor instrumente de probă utilizabile inclusiv în instanță. Ministrul a explicat că bodycam-urile vor proteja atât pădurarii, cât și patrimoniul forestier, în situații conflictuale.

Care sunt următorii pași ai reformei și ce reacții politice a generat

Diana Buzoianu a precizat că adoptarea legii nu reprezintă finalul procesului, urmând o hotărâre de guvern pentru reducerea numărului de direcții și funcții de conducere. Reforma a generat însă opoziție politică în Parlament.

„Senatorii extremiști de la AUR, POT și SOS au votat împotriva acestor modificări. Proiectul, însă, merge mai departe. Următorul pas: adoptarea Hotărârii de Guvern prin care pot fi reduse numărul de direcții și numărul de șefi, iar reforma Romsilva poate să fie pusă în aplicare.

De această reformă sunt legate sute de milioane de euro, bani care pot veni gratis în România. Dar nici măcar nu e vorba doar despre acești bani. Pădurile din România sunt o comoară. O comoară pe care trebuie să o protejăm. Și pentru asta avem nevoie de o Romsilva reformată”, a precizat Buzoianu, potrivit Capital.

De ce a fost adoptată o moțiune împotriva ministrului Mediului

În paralel cu procesul legislativ, Diana Buzoianu se află în centrul unui conflict politic major, după adoptarea unei moțiuni critice la adresa activității sale. PSD a votat moțiunea, invocând nemulțumiri legate de gestionarea domeniului Mediului.

„Ceea ce a fost în Senat ieri (luni – n.r.), a fost un vot împotriva managementului catastrofal al doamnei ministru. Iar faptul că suntem parte într-o coaliție nu ne face să fim niște copii puși într-un colț. De fiecare dată când există un management prost, pe noi nu ne încurcă anumite lucruri și vom semnala aceste derapaje.

Atâta timp cât sunt în continuare oameni din trei județe fără apă și nu răspunde nimeni să știți că – sunt parte sau nu, sau e PSD-ul parte sau nu a unei coaliții – primul lucru e că trebuie să răspundem față de oameni aceia, dincolo de anumite hârtii. Și da, noi ieri am amendat acest management catastrofal”, a spus Grindeanu.

„Vă spun că dacă săptămâna viitoare e alt ministru care va pune în pericol sau va priva de anumite drepturi și de anumite servicii esențiale oamenii din România, în același mod vom acționa”, a mai spus Grindeanu.

Tags:
Citește și...
USR: Radu Miruță preia Ministerul Apărării. Cine îl va înlocui la Ministerul Economiei (VIDEO)
Politică
USR: Radu Miruță preia Ministerul Apărării. Cine îl va înlocui la Ministerul Economiei (VIDEO)
Președintele României participă la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles
Politică
Președintele României participă la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles
Florin Cîțu îl contrazice pe Bolojan. Majorarea taxelor și impozitelor locale nu este în PNRR: „Este o decizie politică”
Politică
Florin Cîțu îl contrazice pe Bolojan. Majorarea taxelor și impozitelor locale nu este în PNRR: „Este o decizie politică”
Lovitură pentru Călin Georgescu. Decizia judecătorilor este definitivă în cazul său
Politică
Lovitură pentru Călin Georgescu. Decizia judecătorilor este definitivă în cazul său
Coaliția a ajuns la un acord: Ce au decis liderii PSD–PNL–USR–UDMR în legătură cu reforma administrativă, salariul minim, subvenția pentru partide și veniturile parlamentarilor
Politică
Coaliția a ajuns la un acord: Ce au decis liderii PSD–PNL–USR–UDMR în legătură cu reforma administrativă, salariul minim, subvenția pentru partide și veniturile parlamentarilor
Ilie Bolojan o ia pe urmele lui Ciolacu. Guvernul a scos 2,4 miliarde din Fondul de rezervă pentru programul Anghel Saligny
Politică
Ilie Bolojan o ia pe urmele lui Ciolacu. Guvernul a scos 2,4 miliarde din Fondul de rezervă pentru programul Anghel Saligny
Nicușor Dan s-a întâlnit cu Regele Charles, la Londra. Ce mesaj a transmis președintele României
Politică
Nicușor Dan s-a întâlnit cu Regele Charles, la Londra. Ce mesaj a transmis președintele României
Nicușor Dan îl învață pe Bolojan cum să facă reformă. Președintele dezaprobă tăierile salariale
Politică
Nicușor Dan îl învață pe Bolojan cum să facă reformă. Președintele dezaprobă tăierile salariale
Nicușor Dan, despre majorarea impozitelor locale: „Nu e o fericire, dar nu e nici o catastrofă. Asta este situația fiscală” (VIDEO)
Politică
Nicușor Dan, despre majorarea impozitelor locale: „Nu e o fericire, dar nu e nici o catastrofă. Asta este situația fiscală” (VIDEO)
Nicușor Dan sare la gâtul lui Bolojan. „Nu are nici măcar o schiță, o idee.” Președintele e total nemulțumit de amânarea bugetului (VIDEO)
Politică
Nicușor Dan sare la gâtul lui Bolojan. „Nu are nici măcar o schiță, o idee.” Președintele e total nemulțumit de amânarea bugetului (VIDEO)
Ultima oră
10:13 - Caz revoltător: O femeie care luptă de 4 ani să afle de ce i-a murit fiica a aflat că Parchetul a pierdut dosarul
10:05 - Vremea, 18 decembrie. La ce temperaturi să ne așteptăm astăzi
09:53 - Topul celor mai scumpe orașe din lume. Cine se află la coada clasamentului
09:30 - USR: Radu Miruță preia Ministerul Apărării. Cine îl va înlocui la Ministerul Economiei (VIDEO)
09:20 - Criza apei de la Spitalul Sfânta Maria din Iași se apropie de final. Ce arată ultimele analize ale apei
09:18 - Operațiune militară a SUA în Pacific. Patru persoane au fost ucise pe o navă suspectată de trafic de droguri
09:10 - Bistrița-Năsăud: O femeie s-a ales cu arsuri după ce și-a salvat mama, imobilizată la pat, dintr-un incendiu
08:49 - Bătaie în Parlamentul din Bulgaria. Motivul disputei (VIDEO)
08:40 - Protestele împotriva austerității ajung la Cotroceni. Sindicatele cer intervenția președintelui
08:39 - Zelenski: „Rusia se pregătește să facă din anul viitor un an de război”. Apelul către aliații europeni