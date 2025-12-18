Reforma Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva intră într-o nouă etapă, după ce Senatul a adoptat legea de aprobare a ordonanței de urgență privind reorganizarea instituției. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, susține că noile reguli vizează transparența, responsabilitatea managerială și protejarea eficientă a fondului forestier.

Ce schimbări aduce legea adoptată de Senat pentru Romsilva

Diana Buzoianu a declarat că votul din Senat reprezintă un pas important pentru reformarea unei instituții criticate constant pentru lipsa de performanță și de transparență. Potrivit ministrului, noul cadru legislativ introduce reguli clare pentru ocuparea funcțiilor de conducere, bazate pe competență și criterii verificabile.

Legea transformă modul de funcționare al Romsilva, eliminând practicile tolerate ani la rând și condiționând accesul la posturi-cheie de proceduri deschise de selecție. Ministrul a subliniat că aceste modificări sunt necesare pentru ca regia să-și îndeplinească rolul de administrator al pădurilor statului.

În viziunea , schimbările nu sunt doar de natură administrativă, ci influențează direct protejarea resurselor naturale și utilizarea responsabilă a banilor publici. Diana Buzoianu a transmis că obiectivul este o instituție funcțională, credibilă și adaptată așteptărilor societății.

Cum vor fi selectați și monitorizați viitorii șefi ai Romsilva

Ministrul Mediului a detaliat public principalele prevederi ale legii, insistând asupra mecanismelor concrete de control și verificare. Accentul este pus atât pe conducerea instituției, cât și pe activitatea desfășurată în teren de angajați.

„Toți oamenii care vor să fie la conducerea pe posturile vacante trebuie să dea concurs – cu probă scrisă + interviuri care vor fi înregistrate și, ulterior, publicate. Șefii de ocoale care au dat concurs și ocupă deja posturi vor trece pe contract de mandat cu indicatori clari de performanță. Tot parcul auto și toate utilajele Romsilva vor fi monitorizare prin GPS. Pădurarii vor fi dotați cu bodycam-uri, înregistrările urmând să poată fi folosite ca mijloace de probă, în instanță”, a transmis Buzoianu.

Prin aceste măsuri, autoritățile urmăresc creșterea gradului de control, reducerea abaterilor și crearea unor instrumente de probă utilizabile inclusiv în instanță. Ministrul a explicat că bodycam-urile vor proteja atât pădurarii, cât și patrimoniul forestier, în situații conflictuale.

Care sunt următorii pași ai reformei și ce reacții politice a generat

Diana Buzoianu a precizat că adoptarea legii nu reprezintă finalul procesului, urmând o hotărâre de guvern pentru reducerea numărului de direcții și funcții de conducere. Reforma a generat însă opoziție politică în Parlament.

„Senatorii extremiști de la AUR, POT și SOS au votat împotriva acestor modificări. Proiectul, însă, merge mai departe. Următorul pas: adoptarea Hotărârii de Guvern prin care pot fi reduse numărul de direcții și numărul de șefi, iar reforma Romsilva poate să fie pusă în aplicare.

De această reformă sunt legate sute de milioane de euro, bani care pot veni gratis în România. Dar nici măcar nu e vorba doar despre acești bani. Pădurile din România sunt o comoară. O comoară pe care trebuie să o protejăm. Și pentru asta avem nevoie de o Romsilva reformată”, a precizat Buzoianu, potrivit Capital.

De ce a fost adoptată o moțiune împotriva ministrului Mediului

În paralel cu procesul legislativ, Diana Buzoianu se află în centrul unui conflict politic major, după adoptarea unei moțiuni critice la adresa activității sale. a votat moțiunea, invocând nemulțumiri legate de gestionarea domeniului Mediului.

„Ceea ce a fost în Senat ieri (luni – n.r.), a fost un vot împotriva managementului catastrofal al doamnei ministru. Iar faptul că suntem parte într-o coaliție nu ne face să fim niște copii puși într-un colț. De fiecare dată când există un management prost, pe noi nu ne încurcă anumite lucruri și vom semnala aceste derapaje.

Atâta timp cât sunt în continuare oameni din trei județe fără apă și nu răspunde nimeni să știți că – sunt parte sau nu, sau e PSD-ul parte sau nu a unei coaliții – primul lucru e că trebuie să răspundem față de oameni aceia, dincolo de anumite hârtii. Și da, noi ieri am amendat acest management catastrofal”, a spus Grindeanu.

„Vă spun că dacă săptămâna viitoare e alt ministru care va pune în pericol sau va priva de anumite drepturi și de anumite servicii esențiale oamenii din România, în același mod vom acționa”, a mai spus Grindeanu.