Bătaie în Parlamentul din Bulgaria. Motivul disputei (VIDEO)

Bătaie în Parlamentul din Bulgaria. Motivul disputei (VIDEO)

Traian Avarvarei
18 dec. 2025, 08:49
Bătaie în Parlamentul din Bulgaria. Sursa foto: Captură video - Euronews (in English) / DailyMotion
A fost bătaie în toată regula în Parlamentul din Bulgaria, după ce aleșii n-au reușit să ajungă la un acord pe tema bugetului de stat pe anul viitor. E același subiect care a scos oamenii în stradă săptămânile trecute, determinând căderea Guvernului.

Parlamentarii bulgari, dispută pe tema bugetului

Parlamentarii din alianța Continuăm Schimbarea-Bulgaria Democratică (PP-DB) au acuzat Puterea că vrea să îndatoreze masiv țara doar pentru a da pomeni electorale înainte de alegeri. Aceștia au îndemnat bulgarii să iasă în stradă, lucru care s-a întâmplat deja.

Puterea, în schimb, a respins acuzațiile și a spus că prelungirea bugetului e necesară pentru plata salariilor, ajutoarelor sociale și pentru menținerea stabilității financiare.

Guvernul Bulgariei a demisionat, pe fondul protestelor majore

Joi, premierul Rosen Zhelyazkov a demisionat după săptămâni de proteste declanșate de propunerea de buget pe 2025 și percepția oamenilor de eșec în combaterea corupției.

Oamenii au protestat față de corupție și de propunerile de majorare a taxelor și contribuțiilor sociale incluse în proiectul de buget pe 2026. Sub presiunea străzii, Guvernul a retras proiectul pe 3 decembrie, dar protestele au continuat.

Situația tensionată se produce în contextul în care Bulgaria se pregătește să adopte moneda euro chiar de la 1 ianuarie 2026.

Amintim că Bulgaria a organizat șapte rânduri de alegeri parlamentare în ultimii patru ani, pe fondul unor diviziuni politice profunde.

