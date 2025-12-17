B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Mitingul anti-Savonea, perturbat de susținătorii lui Călin Georgescu. Ce au făcut aceștia în Piața Victoriei

Mitingul anti-Savonea, perturbat de susținătorii lui Călin Georgescu. Ce au făcut aceștia în Piața Victoriei

Ana Maria
17 dec. 2025, 22:00
Mitingul anti-Savonea, perturbat de susținătorii lui Călin Georgescu. Ce au făcut aceștia în Piața Victoriei
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Un grup a încercat să perturbe mitingul din Piața Victoriei. Cine s-ar afla printre protestatarii provocatori
  2. Cum au reacționat organizatorii și forțele de ordine
  3. Câți oameni au venit la protest și ce revendicări au 

Un grup format din aproximativ 10-15 persoane, toate purtând măști sanitare, a încercat să perturbe mitingul pro-justiție desfășurat miercuri seară în Piața Victoriei. Conform G4Media, aceștia au afișat pancarte cu mesajul „Bolojane, te sună Coldea”. Aceasta este una dintre temele des folosite în discursurile conspiraționiste ale susținătorilor lui Călin Georgescu și AUR.

Un grup a încercat să perturbe mitingul din Piața Victoriei. Cine s-ar afla printre protestatarii provocatori

Potrivit G4Media, din grupul de provocatori au făcut parte mai multe persoane cunoscute, cum ar fi: Ciprian Roua, Neluțu Vornicu, Marian Niculescu (cunoscut ca BOX), Denisa Militaru, Lucian Tudor, Gheorghe Baicea și Doru Zorila. Toți aceștia sunt recunoscuți drept susținători ai lui Călin Georgescu, fiind implicați în mod constant în astfel de acțiuni.

Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Cum au reacționat organizatorii și forțele de ordine

Provocatorii au intervenit în mijlocul protestatarilor în jurul orei 19:00, moment în care au încercat să afișeze mesajele provocatoare. Organizatorii mitingului au sesizat imediat forțele de ordine, iar jandarmii i-au condus pe cei implicați pe trotuarul din fața Muzeului Antipa pentru a fi legitimate.

Este important de menționat că mitingul pro-justiție a fost organizat miercuri seară de mai multe organizații ale societății civile, cu scopul de a protesta împotriva conducerii Ministerului Justiției.

Câți oameni au venit la protest și ce revendicări au 

Potrivit unor estimări, câteva sute de persoane s-au adunat în Piața Victoriei pe parcursul serii. Manifestanții au cerut demisia ministrului Justiției, Cătălin Predoiu, scandând „Ole, ole, demisia, Predoiule!”, dar și „Jos, Savonea!”.

Un mesaj aparte a fost transmis de o femeie care purta o pancartă cu textul „Je suis Raluca”, în semn de solidaritate cu judecătoarea Raluca Moroșanu, de la Curtea de Apel București, care și-a exprimat public sprijinul pentru judecătorul Laurențiu Beșu, magistrat menționat în documentarul Recorder.

Momentul central al manifestației a fost o coregrafie-protest, în care participanții au ridicat trei pânze cu mesajul: „Bolojan, te sună România!”. Acțiunea a fost însoțită de un sunet de telefon, parte a momentului simbolic pregătit de organizatori, după episodul „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”.

Tags:
Citește și...
Cazul Rodicăi Stănoiu ia amploare. Ce a anunțat iubitul ei, Marius Calotă: „Toată lumea va fi mulțumită”
Eveniment
Cazul Rodicăi Stănoiu ia amploare. Ce a anunțat iubitul ei, Marius Calotă: „Toată lumea va fi mulțumită”
O femeie a fost arestată după ce ar fi pus lame de ras în pâinea din supermarketuri
Eveniment
O femeie a fost arestată după ce ar fi pus lame de ras în pâinea din supermarketuri
A șasea seară de proteste în Capitală pentru independența justiției. S-a scandat „Bolojan, te sună România!”, „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, „Nicușoare nu mai sta, apără justiția!” (GALERIE FOTO)
Eveniment
A șasea seară de proteste în Capitală pentru independența justiției. S-a scandat „Bolojan, te sună România!”, „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, „Nicușoare nu mai sta, apără justiția!” (GALERIE FOTO)
Kovesi atrage atenția asupra unui fenomen ciudat în justiție: „Dintr-o dată e zero, e liniște”
Eveniment
Kovesi atrage atenția asupra unui fenomen ciudat în justiție: „Dintr-o dată e zero, e liniște”
Este lege! Rezerviștii pot fi mobilizați rapid în caz de urgență. În cât timp trebuie să ajungă la centrul militar
Eveniment
Este lege! Rezerviștii pot fi mobilizați rapid în caz de urgență. În cât timp trebuie să ajungă la centrul militar
Mihaela Bilic a vorbit despre alimentele cu efect prebiotic și rolul lor în sănătatea intestinală
Eveniment
Mihaela Bilic a vorbit despre alimentele cu efect prebiotic și rolul lor în sănătatea intestinală
Laura Codruța Kovesi, șocată de dezvăluirile din documentarul Recorder. Cum descrie reacția conducerii sistemului judiciar
Eveniment
Laura Codruța Kovesi, șocată de dezvăluirile din documentarul Recorder. Cum descrie reacția conducerii sistemului judiciar
Judecătoarea Raluca Moroșanu, revocată de colegi într-un dosar pe care îl avea în analiză, la doar câteva zile după dezvăluirile explozive
Eveniment
Judecătoarea Raluca Moroșanu, revocată de colegi într-un dosar pe care îl avea în analiză, la doar câteva zile după dezvăluirile explozive
Badantă din Italia, anchetată după ce a moștenit averea bătrânului pe care îl îngrijea. Ce s-a întâmplat, de fapt
Eveniment
Badantă din Italia, anchetată după ce a moștenit averea bătrânului pe care îl îngrijea. Ce s-a întâmplat, de fapt
Este lege. Înmatricularea autovehiculelor se va face doar online. Șoferii scapă de deplasarea la ghişeu pentru conectarea la platforma electronică
Eveniment
Este lege. Înmatricularea autovehiculelor se va face doar online. Șoferii scapă de deplasarea la ghişeu pentru conectarea la platforma electronică
Ultima oră
22:37 - „Este doar vina mea”. Motivul pentru care Salman Khan și Iulia Vântur nu s-au căsătorit, după mai bine de zece ani de relație
22:35 - Tucker Carlson crede că Trump va declara război Venezuelei. Președintele are programat un discurs către națiune (VIDEO)
22:10 - O nouă crimă zguduie America. Profesor universitar de la MIT, ucis în propria locuință
21:59 - Estonia începe să construiască buncăre la granița cu Rusia
21:25 - Florin Cîțu îl contrazice pe Bolojan. Majorarea taxelor și impozitelor locale nu este în PNRR: „Este o decizie politică”
21:24 - Cazul Rodicăi Stănoiu ia amploare. Ce a anunțat iubitul ei, Marius Calotă: „Toată lumea va fi mulțumită”
21:14 - O femeie a fost arestată după ce ar fi pus lame de ras în pâinea din supermarketuri
20:55 - Congresul SUA îl contrazice pe Donald Trump. Strategia de apărare pentru 2026 pune accent pe întărirea alianței cu Europa
20:44 - A șasea seară de proteste în Capitală pentru independența justiției. S-a scandat „Bolojan, te sună România!”, „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, „Nicușoare nu mai sta, apără justiția!” (GALERIE FOTO)
20:35 - Norvegia anunță un nou ajutor militar pentru Ucraina, în valoare de 267 de milioane de euro