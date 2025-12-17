Un grup format din aproximativ 10-15 persoane, toate purtând măști sanitare, a încercat să perturbe mitingul pro-justiție desfășurat miercuri seară în Piața Victoriei. Conform G4Media, aceștia au afișat pancarte cu mesajul „Bolojane, te sună Coldea”. Aceasta este una dintre temele des folosite în discursurile conspiraționiste ale susținătorilor lui Călin Georgescu și AUR.

Un grup a încercat să perturbe mitingul din Piața Victoriei. Cine s-ar afla printre protestatarii provocatori

Potrivit , din grupul de provocatori au făcut parte mai multe persoane cunoscute, cum ar fi: Ciprian Roua, Neluțu Vornicu, Marian Niculescu (cunoscut ca BOX), Denisa Militaru, Lucian Tudor, Gheorghe Baicea și Doru Zorila. Toți aceștia sunt recunoscuți drept susținători ai lui Călin Georgescu, fiind implicați în mod constant în astfel de acțiuni.

Cum au reacționat organizatorii și forțele de ordine

Provocatorii au intervenit în mijlocul protestatarilor în jurul orei 19:00, moment în care au încercat să afișeze mesajele provocatoare. Organizatorii mitingului au sesizat imediat forțele de ordine, iar jandarmii i-au condus pe cei implicați pe trotuarul din fața Muzeului Antipa pentru a fi legitimate.

Este important de menționat că mitingul pro-justiție a fost organizat miercuri seară de mai multe organizații ale societății civile, cu scopul de a protesta împotriva conducerii Ministerului Justiției.

Câți oameni au venit la protest și ce revendicări au

Potrivit unor estimări, câteva sute de persoane s-au adunat în Piața Victoriei pe parcursul serii. Manifestanții au cerut demisia ministrului Justiției, Cătălin Predoiu, scandând „Ole, ole, demisia, Predoiule!”, dar și „Jos, !”.

Un mesaj aparte a fost transmis de o femeie care purta o pancartă cu textul „Je suis Raluca”, în semn de solidaritate cu judecătoarea Raluca Moroșanu, de la Curtea de Apel București, care și-a exprimat public sprijinul pentru judecătorul Laurențiu Beșu, magistrat menționat în documentarul Recorder.

Momentul central al manifestației a fost o coregrafie-protest, în care participanții au ridicat trei pânze cu mesajul: „Bolojan, te sună România!”. Acțiunea a fost însoțită de un sunet de telefon, parte a momentului simbolic pregătit de organizatori, după episodul „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”.