Radu Miruță ar putea prelua Ministerul Apărării și o funcție de vicepremier, după lui Ionuț Moșteanu. De altfel, Miruță conduce și acum acest minister, ca interimar. În locul său, la Ministerul Economiei ar putea ajunge senatorul USR Irineu Darău. Președintele USR, Dominic Fritz, va supune aceste propuneri votului Comitetului Politic al partidului, într-o ședință pe care a convocat-o pentru vineri, ora 12.00.

Ce spune USR despre propunerile sale la ministere

„Propunerea lui Radu Miruță pentru Ministerul Apărării este una firească având în vedere rigoarea de care a dat dovadă în activitatea guvernamentală, dar și în contextul implicării sale directe și consistente în implementarea Programul SAFE în România, program de înzestrare a Armatei cu interacțiune între Ministerul Apărării și industria națională de apărare de la Ministerul Economiei” – se arată într-un comunicat USR.

Miruță: Consider esențial să consolidăm sectorul Apărării

Radu Miruță a transmis că vrea în mandatul lui să pună accent pe și întărirea capacităților de producție în Apărare.

„În cele șase luni de mandat la Ministerul Economiei, am demonstrat că pot pune o instituție pe direcția corectă, că pot elimina nedreptăți și că știu cum să valorific resursele naturale ale României. Am încredere deplină că succesorul meu va menține această linie, iar eu voi rămâne un sprijin constant în Guvern pentru continuitatea acestor proiecte. În același timp, consider esențial să consolidăm sectorul Apărării, să întărim capacitățile industriale și să modernizăm producția, astfel încât România să fie mai bine pregătită pentru provocările actuale de securitate.

Ca vicepremier, mă voi asigura că proiectele pe care le-am început la Ministerul Economiei își urmează foaia de parcurs pe care am gândit-o. Mă simt onorat de această nominalizare și sper să pot arăta că fac treabă bună pentru România, indiferent de sigla instituției pe a cărei poartă intru”, a declarat Radu Miruță, potrivit comunicatului.

Darău: Voi continua reformele de la Ministerul Economiei

Irineu Darău, care are o experiență profesională de peste 15 ani acumulată în mediul privat, a dat asigurări că va continua reformele de la Ministerul Economiei.

„Sunt onorat și responsabilizat de încrederea pe care colegii din USR mi-o acordă. Îmi asum deplin misiunea de a coordona domeniile complexe de care răspunde acest minister și de a căuta soluții raționale și constructive. Voi continua reformele începute de colegul meu Radu Miruță, voi căuta proactiv soluții pentru industria românească și voi promova o mai bună gestiune a companiilor de stat. Bazându-mă pe experiența mea profesională de 15 ani în dezvoltare software, voi susține digitalizarea accelerată a serviciilor publice esențiale și un parteneriat deschis cu cei mai buni experți români”, a declarat Irineu Darău, potrivit comunicatului USR.