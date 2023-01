Care sunt veniturile protestatarului Marian „Ceaușescu”: „Nu am ieșit în stradă pentru bani” (VIDEO)

Marian „Ceaușescu” Moroșanu (53 de ani) cunoscut pentru protestele pe care le-a desfășurat în 2017 împotriva Legilor justiției a dezvăluit în emisiunea moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir care sunt veniturile sale, având în vedere că politicienii l-au acuzat că este plătit să creeze dezordine. Acesta are o indemnizație de revoluționar de 2.020 de lei și are un spațiu comercial:

„Mai am un spațiu comercial pe care îl închiriez, spațiul ăsta l-am luat având acel certificat de revoluționar conform legii am aceste drepturi. Am o garsonieră pe care mi-a dat-o Viorel Lis când era primar general, spațiul comercial tot la fel, în baza legii. Știți câți oameni mă roagă să îmi fac Patreon ca să doneze, la toți le-am zis așa: mulțumesc dar eu nu am ieșit în stradă pentru bani”.

Marian „Ceaușescu” a criticat modul în care sunt tratați foștii revoluționari de către Guvern și Parlament:

„Înainte nu exista actuala tehnologie ca să faci live, nu exista aceste televiziuni. De ce toate guvernele umilesc urmașii revoluției, răniții, mutilații. Avem între noi persoane care au încă glonțul în ei, că dacă îl scot paralizează. Acest Guvern, Parlamentul spun că nu avem bani, domnule. Tu ai bani pentru pensii speciale….”