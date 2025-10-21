B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Carmen Harra, anunț surprinzător despre cutremure. Clarvăzătoarea avertizează: „N-am crezut niciodată că…”

Carmen Harra, anunț surprinzător despre cutremure. Clarvăzătoarea avertizează: „N-am crezut niciodată că…”

Sursa Foto: facebook -Carmen Harra
Cuprins
  1. Ce previziuni a făcut Carmen Harra despre posibilitatea unui cutremur în România și în lume
  2. Ce legătură vede Carmen Harra între natură și starea interioară a oamenilor

Carmen Harra, previziuni despre cutremure! Tot mai multe seisme s-au produs în ultima perioadă, stârnind teamă și îngrijorare la nivel mondial. Românii se întreabă dacă țara noastră ar putea fi afectată de un cutremur major, iar clarvăzătoarea a venit cu răspunsul ei.

Aceasta a vorbit despre posibilitatea producerii unui cutremur puternic până la sfârșitul anului 2025, stârnind numeroase reacții. Carmen Harra afirmă că anumite semne energetice indică o perioadă de transformări majore, inclusiv mișcări tectonice semnificative la nivel global.

Ce previziuni a făcut Carmen Harra despre posibilitatea unui cutremur în România și în lume

Invitată recent prin videoconferință în emisiunea Online Story, difuzată pe canalul de YouTube WOWnews, Carmen Harra a făcut mai multe previziuni. Clarvăzătoarea a discutat despre posibile evenimente care ar putea avea loc până la sfârșitul anului 2025, inclusiv despre cutremure.

Ea a menționat că nu se așteaptă la producerea unui cutremur major în București, considerând acest lucru un semn pozitiv. Acesta a explicat că mișcările seismice recente din România vor fi mai degrabă mici.

„N-am crezut niciodată că se va repeta cutremurul din ’77 sau din anii ’40, nu. Vor fi poate cutremure multe mai mici, dispersate, dar nu cred că o să prindă Capitala, care e un lucru foarte bun. Deci dacă e un lucru foarte bun, este că nu anticipez repetarea cutremurului dinainte, adică magnitudinea. Dar vor fi cutremure în alte părți ale lumii, în alte părți unde au mai fost și în părți unde n-au fost niciodată cutremure”, a transmis Carmen Harra.

Ce legătură vede Carmen Harra între natură și starea interioară a oamenilor

Carmen Harra susține că natura este o reflectare directă a echilibrului interior al umanității și reacționează la energiile colective. Clarvăzătoarea afirmă că natura oferă tot ceea ce este necesar pentru ca oamenii să trăiască în armonie și echilibru spiritual. Ea consideră că schimbările bruște de temperatură și fenomenele extreme sunt manifestări ale tensiunilor interioare acumulate de omenire. Când natura devine instabilă, acest lucru arată, potrivit ei, că și lumea interioară a oamenilor este profund dezechilibrată.

