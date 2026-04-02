Acasa » Eveniment » Carnea de miel ieftină de pe internet ascunde riscuri serioase. Greșeala pe care mulți români o fac înainte de Paște

Carnea de miel ieftină de pe internet ascunde riscuri serioase. Greșeala pe care mulți români o fac înainte de Paște

Ana Beatrice
02 apr. 2026, 20:32
Carnea de miel ieftină de pe internet ascunde riscuri serioase. Greșeala pe care mulți români o fac înainte de Paște
Sursă Foto: Pixabay
Cuprins
  1. Ce reguli și restricții există pentru comercializarea cărnii de miel
  2. De ce sunt capcane ofertele online și cum avertizează consumatorii

Carnea de miel a rămas la același preț ca anul trecut. Contextul internațional a blocat exporturile către țările arabe și a dus la o creștere a ofertei pe piața locală.

Totuși, nu orice ofertă este și sigură. Carnea vândută online la prețuri foarte mici nu este întotdeauna verificată și poate fi periculoasă pentru sănătate. Românii ar trebui să aleagă doar surse autorizate și să nu facă compromisuri când vine vorba de calitate.

Ce reguli și restricții există pentru comercializarea cărnii de miel

Kilogramul de carne de miel costă în această perioadă între 30 și 50 de lei, în funcție de locul de unde este cumpărat. Prețul a rămas la fel ca anul trecut. Totuși, mulți români nu își mai permit să cumpere un miel întreg și aleg doar cantități mai mici pentru masa de Paște.

„Este cam scump, 50 kilogramul, dar așa o bucățică pentru o friptură”, a apreciat o femeie. O altă româncă spune clar care este realitatea din prezent: „Toată lumea ține la bani acum, știți. Ați văzut cât e kilogramul, 4-5 sute”.

Autoritățile explică faptul că multe dintre spațiile din piețe nu sunt autorizate ca măcelării. „Aceste spații nu au fost autorizate ca măcelării. Ele sunt autorizate ca spații de comercializare a cărnii de miel în carcasă, semicarcasă și sferturi. Orice consumator cred că dacă își dorește carne de miel pe masa de Paște, poate să cumpere cea mai mică cantitate, adică un sfert de miel”, a explicat Denisa Talef de la DSV Iași pentru observatornews.ro.

În același timp, controalele sunt în plină desfășurare, iar comercianții care nu pot demonstra proveniența cărnii riscă să rămână fără marfă.

De ce sunt capcane ofertele online și cum avertizează consumatorii

Dacă în piețe există verificări, în mediul online riscurile sunt mult mai mari. O simplă căutare scoate la iveală chiar și o mie de anunțuri pe o singură platformă. Unele dintre ele vin cu prețuri care par prea bune ca să fie reale.

Un exemplu este un anunț care promovează „miei crescuți natural-bio, cu cereale naturale” la doar 15 lei kilogramul, mult sub nivelul pieței. Tocmai un astfel de preț ar trebui să ridice suspiciuni serioase, nu să convingă la cumpărare. Consumatorii spun că preferă să vadă produsul înainte de a-l cumpăra.

„Cel mai bine prefer să îl văd la fața locului, exact cum arată carnea, culoarea, cât de proaspăt este”, a subliniat o cumpărătoare. Și comercianții serioși trag un semnal de alarmă. „Să bage de seamă de la cine cumpără. Nu poți să iei un miel de pe stradă, fără să te cunosc, fără să mă cunoști”, a mai spus un comerciant pentru sursa menționată.

În contextul în care un român consumă în medie aproximativ un kilogram și jumătate de carne de miel pe an, mai ales în perioada Paștelui, alegerea unei surse sigure devine esențială pentru sănătate.

Citește și...
Ministrul Sănătăţii recunoaște: „La 4 ani aproape de când s-a terminat pandemia, încă ducem lupte importante şi canalizăm multă energie şi proiecte în zona de vaccinare”
Eveniment
Ministrul Sănătăţii recunoaște: „La 4 ani aproape de când s-a terminat pandemia, încă ducem lupte importante şi canalizăm multă energie şi proiecte în zona de vaccinare”
Rețelele sociale, tot mai contestate în România. Se cer restricții dure pentru adolescenți: „Părinții trebuie să înţeleagă că social media e la fel de dăunătoare ca şi fumatul”
Eveniment
Rețelele sociale, tot mai contestate în România. Se cer restricții dure pentru adolescenți: „Părinții trebuie să înţeleagă că social media e la fel de dăunătoare ca şi fumatul”
Dragoș Pîslaru, critici la adresa Partidului Social Democrat: „Avem prea mulți farisei care nu mai pot de grija oamenilor și de fapt își numără cutiile de pantofi”
Eveniment
Dragoș Pîslaru, critici la adresa Partidului Social Democrat: „Avem prea mulți farisei care nu mai pot de grija oamenilor și de fapt își numără cutiile de pantofi”
De la tradiție la compromis: mielul dispare de pe masa de Paște și este înlocuit cu carne de pui
Eveniment
De la tradiție la compromis: mielul dispare de pe masa de Paște și este înlocuit cu carne de pui
Vești alarmante! Mircea Lucescu luptă pentru viață. Ce dezvăluiri face Mihai Stoichiță despre starea lui: „Să dea Dumnezeu să aibă zile”
Eveniment
Vești alarmante! Mircea Lucescu luptă pentru viață. Ce dezvăluiri face Mihai Stoichiță despre starea lui: „Să dea Dumnezeu să aibă zile”
Prețurile alimentelor continuă să crească. Noi scumpiri sunt așteptate după Paște: „Nu avem altă soluţie”
Eveniment
Prețurile alimentelor continuă să crească. Noi scumpiri sunt așteptate după Paște: „Nu avem altă soluţie”
Fostul ministru al Educației, Liviu Maior, a murit la vârsta de 85 de ani
Eveniment
Fostul ministru al Educației, Liviu Maior, a murit la vârsta de 85 de ani
„Nicușor Dan” din înscenarea electorală a fost identificat! Detalii despre rețeaua investigată de DIICOT
Eveniment
„Nicușor Dan” din înscenarea electorală a fost identificat! Detalii despre rețeaua investigată de DIICOT
Mesaj de Paște de la Vatican. Papa Leon al XIV-lea cere liderilor lumii să aleagă pacea în locul războiului
Eveniment
Mesaj de Paște de la Vatican. Papa Leon al XIV-lea cere liderilor lumii să aleagă pacea în locul războiului
Tendințele anului 2026 în moda evenimentelor: Cum alegem rochia de nașă pentru un look memorabil?
Eveniment
Tendințele anului 2026 în moda evenimentelor: Cum alegem rochia de nașă pentru un look memorabil?
