Carnea de miel a rămas la același preț ca anul trecut. a blocat exporturile către țările arabe și a dus la o creștere a ofertei pe piața locală.

Totuși, nu orice ofertă este și sigură. Carnea vândută online la prețuri foarte mici nu este întotdeauna verificată și poate fi periculoasă pentru sănătate. Românii ar trebui să aleagă doar surse autorizate și să nu facă compromisuri când vine vorba de calitate.

Ce reguli și restricții există pentru comercializarea cărnii de miel

Kilogramul costă în această perioadă între 30 și 50 de lei, în funcție de locul de unde este cumpărat. Prețul a rămas la fel ca anul trecut. Totuși, mulți români nu își mai permit să cumpere un miel întreg și aleg doar cantități mai mici pentru masa de Paște.

„Este cam scump, 50 kilogramul, dar așa o bucățică pentru o friptură”, a apreciat o femeie. O altă româncă spune clar care este realitatea din prezent: „Toată lumea ține la bani acum, știți. Ați văzut cât e kilogramul, 4-5 sute”.

Autoritățile explică faptul că multe dintre spațiile din piețe nu sunt autorizate ca măcelării. „Aceste spații nu au fost autorizate ca măcelării. Ele sunt autorizate ca spații de comercializare a cărnii de miel în carcasă, semicarcasă și sferturi. Orice consumator cred că dacă își dorește carne de miel pe masa de Paște, poate să cumpere cea mai mică cantitate, adică un sfert de miel”, a explicat Denisa Talef de la pentru observatornews.ro.

În același timp, controalele sunt în plină desfășurare, iar comercianții care nu pot demonstra proveniența cărnii riscă să rămână fără marfă.

De ce sunt capcane ofertele online și cum avertizează consumatorii

Dacă în piețe există verificări, în mediul online riscurile sunt mult mai mari. O simplă căutare scoate la iveală chiar și o mie de anunțuri pe o singură platformă. Unele dintre ele vin cu prețuri care par prea bune ca să fie reale.

Un exemplu este un anunț care promovează „miei crescuți natural-bio, cu cereale naturale” la doar 15 lei kilogramul, mult sub nivelul pieței. Tocmai un astfel de preț ar trebui să ridice suspiciuni serioase, nu să convingă la cumpărare. Consumatorii spun că preferă să vadă produsul înainte de a-l cumpăra.

„Cel mai bine prefer să îl văd la fața locului, exact cum arată carnea, culoarea, cât de proaspăt este”, a subliniat o cumpărătoare. Și comercianții serioși trag un semnal de alarmă. „Să bage de seamă de la cine cumpără. Nu poți să iei un miel de pe stradă, fără să te cunosc, fără să mă cunoști”, a mai spus un comerciant pentru sursa menționată.

În contextul în care un român consumă în medie aproximativ un kilogram și jumătate de carne de miel pe an, mai ales în perioada Paștelui, alegerea unei surse sigure devine esențială pentru .