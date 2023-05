Cascadorie periculoasă cu avionul prezidențial argentinian (VIDEO)

Cascadorie periculoasă cu noua aeronavă prezidențială a Argentinei. Pilotul a făcut o manevră riscantă chiar la zborul inaugural al aeronavei. Avionul Boeing 757-200 care tocmai a intrat în dotarea administrației prezidențiale a fost filmat în timp ce făcea zbura la joasă înălțime cu trenul de aterizare retractat. Manevra este considerată a fi una riscantă pentru o aeronavă de un asemenea de gabarit, în condițiile meteo de la acel moment.

Background: this is the Argentina presidential plane.

The pilot didn’t have permission to do that maneuver.

The conditions were not ok, and traffic control several times told the crew they had to follow orders as there were several planes in land and others coming down.

— Pablo Gonzalez (@GPabloD79)