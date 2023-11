Cât a ajuns să coste kilogramul de varză în piețele din România: „Mulți samsari români se aprovizionează de la hypermakert”

În comparație cu anii precedenți, comercianții și agricultorii din România comercializează acum varza la prețul de 3,50 de lei/kg. În contrast, în anul 2022, cei interesati de varza românească ar fi trebuit să plătească o sumă semnificativ mai mare, anume 6,90 de lei/kg.

Avertisment APC: Samsarii din piețe cresc prețul la varză

Asociația pentru a atras atenția pe Facebook asupra unei creșteri a prețului la varză, atribuită samsarilor din piețe. Postarea a generat reacții negative din partea internauților, exprimând frustrare față de practicile care duc la majorarea costurilor alimentelor de bază.

„Aleg să cumpăr de la samsarul român de la piață, decât de la samsarul străin numit hypermarket/ Mulți samsari români se aprovizionează de la hypermakert / Am luat de la un producător cu 1,50 de bani de la Tărtășești, foarte bună/ Mai nou, tot ce e românesc, e scump. Nu vi se pare absurd? / La Lungulețu o găsești cu 1,5 lei. sunt 30 de km de la punctul zero din București/ Vor rămâne cu ea pe tarabă ca în fiecare an/ Varză turcească botezată ”românească”. Se vede după frunze ca tabla coclită/ Nu au ridicat nimic. Atât e prețul/ S-a muncit pentru ea. Numai cine face grădinărit nu știe. Nu e scump deloc”, au fost doar o parte din comentariile utilizatorilor Facebook.