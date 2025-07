Cât a ajuns să fie darul de nuntă în 2025? Scumpirile se reflectă și în plicul cu bani pentru miri

„Ajutor, am patru nunţi vara aceasta!”, așa sună o glumă care a făcut ocolul internetului și care reflectă problema cu care se confruntă mulți români, mai ales în sezonul nunților. Astfel de evenimente, odată o bucurie pentru invitați, au ajuns să se simtă uneori ca o povară financiară.

Cât este potrivit să le dai mirilor în ziua marelui lor eveniment are în spate o formulă complicată, în care ține cont de criterii precum prețul meniului, care sare de 100 de euro în majoritatea relațiilor, și relația dintre și .

„Ultima nuntă a fost chiar luna trecută, am fost naş la cea mai bună prietenă a mea. Am pus în plic 1500 de euro, eu consider că e o sumă bună având în vedere salariile noastre din ziua de astăzi”, a spus un român, pentru .

„A fost în funcţie de relaţia pe care o am cu mireasa, din partea miresei am fost. Undeva la 1500-2000 de lei”, a zis altcineva.

Invitații nu mai merg la ghici. Au început să întrebe prețul meniului

Suma din plic pleacă de la 200 de euro și poate ajunge chiar la 1000 de euro, în funcție de relația dintre miri și invitați. Odată cu creșterea costurilor unei nunți, crește și „datoria” invitaților față de miri, un gest simbolic altădată.

„Preţurile la furnizori au crescut, asta mai ales pe zona de meniuri de nuntă, acolo se observă cel mai tare scumpirile. În jur de 2000 de lei oriunde am merge ca şi cuplu invitat în ţară”, a spus Ana, organizator de nunţi.

Pentru că darul din plic a devenit ca o marcă personală a invitatului, mulți încerc să ofere o sumă care să-i reprezinte și totodată, să fie un ajutor real pentru miri. Organizatorii spun că unii oameni au început să întrebe direct cât costă meniul, în timp ce alții sună discret la restaurant și cer oferta.

„Fiecare invitat când merge la o nuntă nu pune decât cât a costat meniul, că pe ei îi costă şi muzica. La noi la restaurant este până într-o sută de euro, dar de obicei, de exemplu la noi dacă am văzut că vine o familie la nuntă le dă 300 de euro la masă”.

Numărul de invitaţi la nuntă, pe un trend descendent

Nu doar prețurile urmăresc un trend, ci și numărul invitaților. Însă, în comparație cu suma de bani pusă în plic, numărul persoanelor invitate de nuntă scade.

„Media de evenimente nu mai este de 100 de persoane, este un număr mai mic la evenimente, şi în momentul în care se face o cerere de eveniment se face pe minim 50 de persoane, ceva ce înainte abia cununia civilă o făceau”, a spus Carmen Ioniţă.

România a rămas printre puţinele ţări în care cadoul de nuntă este plicul cu bani. În multe alte ţări europene, cadoul de nuntă rămâne fie ceva util, fie simbolic.