Radu Berceanu, fost ministru al Transporturilor, a declarat că „sunt foarte mulți oameni care ajung în poziții politice fără să știe deloc politică și fără să se chinuie să învețe”. Acesta crede că moțiunea de cenzură PSD-AUR va trece și că apoi președintele Nicușor Dan „va căuta o soluție în care ar vorbi și cu ăia, și cu ăilalți”. Amintim că Radu Berceanu a participat recent la manifestația de susținere a lui Ilie Bolojan.

Ce crede Radu Berceanu despre demersul PSD

În opinia fostului ministru, PSD a ales să colaboreze cu AUR pentru o moțiune de cenzură contra guvernului din care tocmai s-a retras deoarece vrea să dea o lovitură de forță: „Ca să fie cel mai mare, cel mai tare partid. Pentru că eu cred că n-are rost să ne mai închipuim că n-o să treacă moțiunea. Da, eu cred că o să treacă. Dar vă dați seama pe ce cai va fi PSD-ul în general? Va mai lua câte un rând de primari în toate județele de la celelalte partide”.

El crede că guvernul va pica la , iar președintele Nicușor Dan va căuta o soluție discutând cu toată lumea. „Dar domnul Nicușor Dan nu este un președinte-jucător cum a fost Traian Băsescu. Nu este niciun președinte călător, cum a fost domnul Iohannis. Nu este niciun președinte, să zic așa, într-un cuvânt sau mai multe, învins de sistem, cum a fost domnul Emil Constantinescu. El este un președinte calm, liniștit, e președinte, vrea să mai fie președinte și atunci va căuta o soluție, adică va căuta o soluție în care ar vorbi și cu ăia, și cu ăilalți. Le va spune, îi va convinge pe bucăți, pe bucățele”, a declarat Berceanu, la

Ce spune Berceanu despre politicienii Ilie Bolojan și Nicușor Dan

Radu Berceanu mai susține că premierul Ilie Bolojan (PNL) „este un administrator extraordinar” și „față de lucrurile care trebuie făcute acum, e foarte hotărât, foarte decis, știe”. Pe de altă parte, „din punct de vedere politic, a pierdut lucrurile”.

Nici președintele Nicușor Dan nu știe politică, e de părere Berceanu: „La ultima consultare, când au venit partidele, acum 3-4 zile, în stânga și în dreapta lui s-au așezat doi băieți cărora nu le-a crescut mustața și care poate că erau niște super absolvenți de la Harvard, de la Stanford, de la ce vreți. Dar consilieri nu înseamnă să fi terminat primul la Stanford. Consilier înseamnă să ai o experiență. Domnul Nicușor Dan nu știe politică și nici nu-și ia consilieri”.

Fostul ministru s-a arătat apoi ușor exasperat că toată lumea crede că se pricepe la politică, deși nu e deloc așa: „Foarte multă lume în România crede și acum, după 35 de ani, că la politică, la agricultură, la fotbal se pricepe toată lumea, toată lumea știe din tribune. Nu e adevărat, nu e adevărat deloc și, din păcate, sunt foarte mulți oameni care ajung în poziții politice fără să știe deloc politică și fără să se chinuie să învețe sau să-și ia pe lângă ei niște oameni care să le dea niște sfaturi politice”.