B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Turcia schimbă sistemul all-inclusive în hoteluri și restaurante. Cum va afecta această decizie turiștii români

Turcia schimbă sistemul all-inclusive în hoteluri și restaurante. Cum va afecta această decizie turiștii români

Răzvan Adrian
12 aug. 2025, 21:15
Turcia schimbă sistemul all-inclusive în hoteluri și restaurante. Cum va afecta această decizie turiștii români
Foto: Pixabay

Turcia se pregătește de o nouă schimbare legislativă menită să reducă cantitățile uriașe de hrană aruncată anual în industria ospitalității. Acest lucru se va face prin înlocuirea sistemelor de tip „all-inclusive” și reglementarea porțiilor.

Cuprins:

  • Ce măsuri s-au luat pentru reducerea risipei alimentare în Turcia
  • Ce modificări vor fi făcute pentru clienții hotelurilor și a restaurantelor
  • Care este impactul asupra turiștilor români

Ce măsuri s-au luat pentru reducerea risipei alimentare în Turcia

Conform cotidianului turc Sabah, citat de către Antena 3 CNN, autoritățile lucrează la un proiect de lege care va restricționa risipa de alimente în hoteluri și restaurante, înlocuind sistemul all-inclusive cu unul a la carte.

Aceasta va obliga oaspeții să comande doar mâncarea pe care doresc să o consume, ceea ce va reduce cantitatea de alimente risipite.

Potrivit Fundației pentru Prevenirea Risipei Alimentare (TISVA), Turcia pierde anual 23 de milioane de tone de alimente, iar 35% din legume și fructe nu ajung pe mesele consumatorilor.

Un aspect esențial al noilor reglementări este limitarea risipei de pâine, având în vedere că în Turcia se aruncă anual peste 4,38 miliarde de pâini.

De asemenea, va fi interzisă hrănirea animalelor fără stăpân cu resturi alimentare pe străzi, din cauza riscurilor de poluare și răspândire a bacteriilor. Resturile vor fi colectate și distribuite centralizat către adăposturi.

Ce modificări vor fi făcute pentru clienții hotelurilor și a restaurantelor

Restaurantele nu vor mai putea să impună clienților să comande câte o porție pentru fiecare persoană. Așadar, trei turiști pot comanda micul dejun pentru doi, reducând astfel risipa de alimente, care adesea ajung la gunoi.

Proiectul, creat de Consiliul Prezidențial pentru Agricultură și Politici Alimentare, va fi prezentat Parlamentului turc pentru a fi aprobat, în curând.

Care este impactul asupra turiștilor români

Pentru românii care călătoresc în Turcia, aceste schimbări pot influența experiența turistică, mai ales în stațiunile renumite pentru serviciile all-inclusive.

„Noile reglementări vor promova un consum responsabil, dar pot afecta confortul obișnuit al turiștilor români care sunt obișnuiți cu conceptul all-inclusive,” spune un expert în turism, potrivit Liga.net.

De asemenea, prețurile pachetelor turistice ar putea fi modificate pentru a reflecta această schimbare, iar restaurantele locale ar putea oferi meniuri mai personalizate.

Pe termen lung, măsurile turcești de reducere a risipei alimentare pot inspira și agențiile de turism românești să adopte practici similare, contribuind la sustenabilitatea în turism, dar și la o scădere a risipei alimentare.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Un muncitor român a murit în Spania în timp ce lucra la 41 de grade Celsius, în plină caniculă
Externe
Un muncitor român a murit în Spania în timp ce lucra la 41 de grade Celsius, în plină caniculă
Viktor Orban: „Rusia a câștigat războiul din Ucraina” / Declarații înaintea summitului Trump-Putin
Externe
Viktor Orban: „Rusia a câștigat războiul din Ucraina” / Declarații înaintea summitului Trump-Putin
Zelenski propune ridicarea restricțiilor de călătorie pentru tinerii ucraineni. Vârsta maximă vizată pentru eliminarea interdicției este 22 de ani
Externe
Zelenski propune ridicarea restricțiilor de călătorie pentru tinerii ucraineni. Vârsta maximă vizată pentru eliminarea interdicției este 22 de ani
Lovitură pentru cei care merg în concediu în Grecia. Amenzile pentru șoferi ajung până la 8.000 de euro
Externe
Lovitură pentru cei care merg în concediu în Grecia. Amenzile pentru șoferi ajung până la 8.000 de euro
Jude Bellingham va reveni la Real Madrid abia la finalul lui octombrie, întârziind debutul în La Liga
Externe
Jude Bellingham va reveni la Real Madrid abia la finalul lui octombrie, întârziind debutul în La Liga
Doi bărbați condamnați pentru trafic de influență. Instanța dispune confiscarea a 65.000 de euro și pedepse cu închisoarea
Externe
Doi bărbați condamnați pentru trafic de influență. Instanța dispune confiscarea a 65.000 de euro și pedepse cu închisoarea
Ce ingredient secret pun turcoaicele în pâine, pentru a ieși crocantă la exterior și moale la interior. Rețeta pas cu pas
Externe
Ce ingredient secret pun turcoaicele în pâine, pentru a ieși crocantă la exterior și moale la interior. Rețeta pas cu pas
Jennifer Aniston a vorbit deschis despre pierderea lui Matthew Perry. Actrița reflectă asupra luptei colegului din „Friends”
Externe
Jennifer Aniston a vorbit deschis despre pierderea lui Matthew Perry. Actrița reflectă asupra luptei colegului din „Friends”
O femeie de afaceri și-a uitat poșeta de 100.000 € într-un taxi. Ce-a făcut șoferul când a găsit-o, i-a lăsat pe toți mască
Externe
O femeie de afaceri și-a uitat poșeta de 100.000 € într-un taxi. Ce-a făcut șoferul când a găsit-o, i-a lăsat pe toți mască
Nicușor Dan, convorbire telefonică cu Zelenski, înaintea summitului Trump – Putin: „Pacea trebuie obținută cu Ucraina la masa negocierilor”
Externe
Nicușor Dan, convorbire telefonică cu Zelenski, înaintea summitului Trump – Putin: „Pacea trebuie obținută cu Ucraina la masa negocierilor”
Ultima oră
22:18 - Un muncitor român a murit în Spania în timp ce lucra la 41 de grade Celsius, în plină caniculă
21:59 - Pericol uriaș pe litoral! Ce s-a descoperit în shaorma de pe litoralul românesc, în urma unor analize. Specialiștii sunt îngroziți!
21:53 - Prețurile din Aeroportul Otopeni îngrozesc turiștii! Cât a ajuns să coste un simplu sendviș
21:46 - Viktor Orban: „Rusia a câștigat războiul din Ucraina” / Declarații înaintea summitului Trump-Putin
21:46 - Nicușor Dan a anunțat că va merge în Ucraina: „Am acceptat invitația președintelui Zelenski de a vizita Kievul”. Când va avea loc vizita oficială
21:40 - Se boicotează noul an școlar? Ministrul Educației, Daniel David, mesaj pentru sindicaliști: „Sunt măsuri de criză, nu sunt măsuri de reformă”
21:32 - Ministrul Sănătății a anunțat că secția de arși a Spitalului de Urgență Floreasca își va pierde statulul de centru de arși: “Rezultatele controlului sunt de natură penală și voi sesiza Parchetul”
21:29 - Andrei de la „Insula Iubirii” a reacționat în urma imaginilor cu logodnica lui și cu Teo! Ce a declarat concurentul
21:01 - Ce este Candida auris, bacteria cu care s-au infectat pacienții de la Spitalul „Floreasca”. Cum se manifestă și ce soluții de tratament există
20:59 - Drulă, despre candidatura la Primăria Capitalei: Proiectul cu Nicușor Dan e unul vechi, lucrăm împreună la acest proiect de modernizare, care a început la București. E natural acest sprijin, nu e ceva fabricat sau negociat (VIDEO)