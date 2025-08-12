Turcia se pregătește de o nouă schimbare legislativă menită să reducă cantitățile uriașe de hrană aruncată anual în industria ospitalității. Acest lucru se va face prin înlocuirea sistemelor de tip „all-inclusive” și reglementarea porțiilor.

Ce măsuri s-au luat pentru reducerea risipei alimentare în Turcia

Conform cotidianului turc Sabah, citat de către , autoritățile lucrează la un proiect de lege care va restricționa risipa de alimente în hoteluri și restaurante, înlocuind sistemul all-inclusive cu unul a la carte.

Aceasta va obliga oaspeții să comande doar mâncarea pe care doresc să o consume, ceea ce va reduce cantitatea de alimente risipite.

Potrivit Fundației pentru Prevenirea Risipei Alimentare (TISVA), Turcia pierde anual 23 de milioane de tone de alimente, iar 35% din legume și fructe nu ajung pe mesele consumatorilor.

Un aspect esențial al noilor reglementări este limitarea risipei de pâine, având în vedere că în Turcia se aruncă anual peste 4,38 miliarde de pâini.

De asemenea, va fi interzisă hrănirea fără stăpân cu resturi alimentare pe străzi, din cauza riscurilor de poluare și răspândire a bacteriilor. Resturile vor fi colectate și distribuite centralizat către adăposturi.

Ce modificări vor fi făcute pentru clienții hotelurilor și a restaurantelor

nu vor mai putea să impună clienților să comande câte o porție pentru fiecare persoană. Așadar, trei turiști pot comanda micul dejun pentru doi, reducând astfel risipa de alimente, care adesea ajung la gunoi.

Proiectul, creat de Consiliul Prezidențial pentru Agricultură și Politici Alimentare, va fi prezentat Parlamentului turc pentru a fi aprobat, în curând.

Care este impactul asupra turiștilor români

Pentru românii care călătoresc în Turcia, aceste schimbări pot influența experiența turistică, mai ales în stațiunile renumite pentru serviciile all-inclusive.

„Noile reglementări vor promova un consum responsabil, dar pot afecta confortul obișnuit al turiștilor români care sunt obișnuiți cu conceptul all-inclusive,” spune un expert în turism, potrivit .

De asemenea, prețurile pachetelor turistice ar putea fi modificate pentru a reflecta această schimbare, iar restaurantele locale ar putea oferi meniuri mai personalizate.

Pe termen lung, măsurile turcești de reducere a risipei alimentare pot inspira și agențiile de turism românești să adopte practici similare, contribuind la sustenabilitatea în turism, dar și la o scădere a risipei alimentare.