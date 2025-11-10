S-a aflat suma totală cheltuită pentru funeraliile de stat ale lui Iliescu. Fostul președinte Ion Iliescu a murit pe 5 august 2025 și a fost înmormântat cu onoruri militare la Cimitirul Militar Ghencea III joi, 7 august.

La câteva luni de la moartea sa, s-a aflat și suma cheltuită pentru funeraliile de stat ale lui Ion Iliescu. Potrivit , acestea au costat 136.446,25 lei (aproximativ 27.000 de euro). Toată această sumă a fost acoperită de Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”.

Cheltuielile au acoperit amenajarea monumentului funerar, a terenului, aranjamentele florale și serviciile funerare.

Cine a organizat și cine a suportat cheltuielile

Comitetul pentru organizarea funeraliilor de stat, constituit din reprezentanți ai instituțiilor publice cheie, Administrația Prezidențială, Secretariatul General al Guvernului, Cancelaria Prim-Ministrului, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Apărării Naționale, Secretariatul de Stat pentru Culte și Serviciul de Protecție și Pază, a stabilit toate detaliile în colaborare cu familia .

Potrivit Guvernului, Ministerul Apărării Naționale a pus la dispoziție locul de înhumare, fără a angaja fonduri suplimentare pentru lucrarea funerară. De asemenea, nu au fost alocate fonduri din bugetele Secretariatului General al Guvernului sau Cancelariei Prim-Ministrului pentru această ceremonie. Astfel, cheltuielile au fost suportate exclusiv prin bugetul Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” și al Secretariatului General al Guvernului.

Cine a participat la funeraliile de stat ale lui Ion Iliescu

Ceremonia de doliu național a avut loc pe 7 august, conform deciziei Guvernului. La funeralii au fost prezenți premierul Ilie Bolojan, ministrul de Interne Cătălin Predoiu și lideri ai Partidului Social Democrat, dar și foști șefi de stat, precum Traian Băsescu și Emil Constantinescu.

Președintele Nicușor Dan nu a participat la niciunul dintre momentele din Palatul Cotroceni, iar liderii USR au ales să nu participe. Aceștia au cerut Guvernului să nu declare doliu național și să nu organizeze funeralii de stat, ceea ce a generat un conflict politic cu PSD. Fostul președinte Klaus Iohannis a transmis doar un mesaj personal familiei.