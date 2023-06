Cât câștigă conducerea CNIR, noua companie de autostrăzi din România. Directorul general, Cătălin Urtoi: Va pleca familia fără mine în acest concediu (VIDEO)

Directorul general al Companiei Naționale de Investiții Rutiere, Cătălin Urtoi, a fost invitatul lui Ștefan Etveș în ediția de vineri a emisiunii „Drumurile Noastre” de pe B1 TV și a dezvăluit ce indemnizație are, dar și cât câștigă membrii din Consiliul de Administrație de la compania nou-înființată.

Cătălin Urtoi, pe B1 TV, despre veniturile conducerii CNIR

Întrebat ce salariu are și ce a făcut cu prima leafă, directorul general al CNIR a spus: „Nu e salariu, e indemnizație, în primul rând. Încă nu am luat-o. Ieri s-a făcut, din câte am înțeles, plata, urmează astăzi să intre în cont (…) prima indemnizație, pe o lună și jumătate de activitate ca director general interimar (…). E 12.500 lei net”.

Întrebat pe ce se gândește să cheltuie indemnizația și dacă va merge cumva în concediu din acești bani, el a răspuns: „Nu, chiar mi-am amânat concediul până finalizez cele patru luni, pentru toamnă l-am amânat. Va pleca familia fără mine în acest concediu, pentru că e foarte multă treabă”.

„Prima plată, uitați, vă spun, am la mine la birou, ca să zic așa, la o societate, am un voluntar, un IT-ist, pe care trebuie să îi pun bani de benzină, că nu avem încă o mașină, care trebuie să îi plătesc un telefon, pentru că omul ne ajută, deci asta va fi, să zic așa, prima cheltuială pe care o voi face”, a adăugat Cătălin Urtoi.

Oficialul a precizat că membrii Consiliului de Administrație câștigă „în jur” de 5.000 de lei net.

„Vreau să vă spun că, față de un membru CNAIR, e cam la jumătate”, susține directorul general al CNIR.