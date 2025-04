Cât câștigă un livrator de mâncare în Timișoara. „Deci eu cred că merită”

Comandarea mâncării la birou sau acasă este o metodă adesea practicată de români, drept pentru care locurile de muncă de livratori sunt la mare căutare. În plus, curierii de mâncare primesc un salariu pe măsură.

Cât câștigă într-o lună

care lucrează ca livrator de mâncare încă din anul 2019 a dezvăluit ce sumă câștigă în fiecare lună. El a explicat că pe lângă încasări, sunt și unele cheltuieli, conform

alege să se deplaseze atât cu bicicleta, trotineta sau chiar mașina personală. Tânărul a spus că veniturile lunare nu sunt la fel în fiecare lună pentru că depinde foarte mult de numărul de comenzi.

Tânărul a povestit că lucrează cu mașina personală, iar după ce achită toate cheltuielile rămâne în mână cu circa 7.000 de lei.

„Merită să faci livrări cu mașina? Păi, am ales să fac livrări cu mașina în loc de bicicletă, scuter sau trotinetă pentru că am confortul pe care îl vreau: am încălzire în scaune pentru iarnă, am climă pentru vară, motor de 1.6 litri pe benzină, pe opt valve, un motor fără probleme și fac undeva la trei plinuri pe săptămână.

Asta înseamnă 450 de lei, dar eu fac încasări de 2500 de lei pe săptămână. În patru săptămâni asta înseamnă 10.000 lei, din care scădem 3000 de lei cheltuieli cu contabil, taxe la stat, combustibil și un fond de reparații, bineînțeles, pentru schimburi și revizii. Îmi rămân bani curați undeva pe la 7000 de lei sau 7500 lei. Deci eu cred că merită,” a explicat livratorul.

Tânărul lucrează 12 ore

Acesta a menționat că munca nu este ușoară. Tânărul lucrează de luni până joi, câte 12 ore în fiecare zi. Dar, programul și-l face fiecare cum vrea, unii aleg să lucreze mai mult, alții mai puțin.

„Lucrez de luni până joi, 12 ore pe zi. Vineri, de la 8:00 la 15:00. Dacă muncești 7 zile din 7, ajungi la 3500-4000 de lei pe săptămână, iar 14 ore nu ai cum, maxim 12 ore poți selecta pe aplicație. Am GPL. Un plin 150 de lei, rezervor de 50 de litri” a mai spus tânărul.