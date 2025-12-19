Cât câștigă un srilankez în România? Muncește 10 ore pe zi

Tot mai mulți muncitori străini aleg România pentru locurile de muncă disponibile, salariile mai mari decât în țările de origine și posibilitatea de a economisi mai mult. Un exemplu recent este cel al unui bărbat din Sri Lanka, care a povestit cum a ajuns să câștige aproximativ 3.000 de lei pe lună, lucrând șase zile pe săptămână, cu o singură zi liberă.

Program de lucru solicitant, dar venit stabil

Angajatul din Sri Lanka lucrează 10 ore zilnic, șase zile pe săptămână. În schimb, beneficiază de cazare și mâncare asigurate de firmă, ceea ce îi permite să economisească o mare parte din salariu, scrie Click.

Într-un dialog cu Lucian Popa, fost sportiv și viitor concurent la Survivor 2026, acesta a explicat diferențele salariale dintre România și țara sa natală.

Lucian Popa: „Cât este un salariu în Sri Lanka, pe lună?”

Srilankez: „300 de euro.”

Lucian Popa: „300 de euro pe lună?”

Srilankez: „Maxim. Aici, la o mie de euro, două mii de euro. Lucrez, este.”

Lucian Popa: „Și în România?”

Srilankez: „500-600.”

Lucian Popa: „Mai puțin în România decât în Sri Lanka?”

Srilankez: „Nu mai puțin, e mai mare.”

Salariu dublu față de Sri Lanka

În Sri Lanka, bărbatul câștiga aproximativ 300 de euro pe lună, adică în jur de 1.500 de lei. În România, venitul său ajunge la 500–600 de euro, echivalentul a circa 3.000 de lei, aproape dublu față de salariul din țara natală.

Trimite bani acasă și reușește să economisească

Un avantaj major este faptul că poate trimite lunar bani familiei rămase în Sri Lanka. Din salariul câștigat, aproximativ 500 de euro ajung la rudele sale, în timp ce pentru cheltuielile personale păstrează o sumă minimă.

Lucian Popa: „Cazarea și mâncarea le ai incluse?”

Srilankez: „Prin firmă.”

Lucian Popa: „Se asigură tot. Și muncești câte ore pe zi?”

Srilankez: „10 ore pe zi. Vineri sunt liber, o zi pe săptămână.”