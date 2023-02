Cât costă biletele pentru concertul Guns N’ Roses de la București / Care este prețul celui mai ieftin tichet de acces

Biletele pentru concertul celebrei trupe rock Guns N’ Roses de la București au fost puse în vânzare. Evenimentul va avea loc pe 16 iulie, pe Arena Națională.

Care sunt prețurile biletelor și de unde pot fi achiziționate

Biletele pentru concetrul Guns N’ Roses sunt disponibile pe site-urile gunroses.emagic.ro, gnr.emagic.ro, bilete.emagic.ro. tickets.emagic.ro și în rețelele iaBilet și Entertix.

Prețul biletelor sunt:

250 de lei – categoria 6;

300 de lei – categoria 5;

365 de lei – standing B (pe teren, fără loc);

395 de lei – categoria 4;

465 de lei – Standing A (pe teren, fără loc, în fața scenei);

495 de lei – categoria 3;

650 de lei – categoria 2

900 de lei – categoria 1.

Trupa Guns N’ Roses are aproape 40 de ani de activitate muzicală și revine cu un turneu mondial amplu în 2023, produs de Live Nation. Aceasta va fi prezentă pe scenele stadioanelor, arenelor și festivalurilor din lume pe durata întregii veri și în toamnă, potrivit .

Formația Guns N’ Roses vine, în premieră, în România, pe 16 iulie, în formula clasică, cu Axl Rose, Slash și Duff McKagan.

Trupa rock a câștigat numeroase premii de-a lungul timpului. Printre care și Best New Artist – MTV Music Awards (Welcome to the Jungle) – 1988, Single Pop/Rock Favorite – American Music Awards (Sweet Child O ‘Mine) – 1988, Favorite Heavy Metal/Hard Rock Artistic – American Music Awards – 1990, Favorite Heavy Metal/Hard Rock Album – American Music Awards („Appetite for Destruction”) – 1990, Favorite Heavy Metal/Hard Rock Artist – American Music Awards – 1992 sau Best Selling Hard Rock Artist – World Music Awards – 1993.