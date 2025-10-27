B1 Inregistrari!
Uimitor! Cât costă ceasul de lux purtat de Gigi Becali la sfințirea Catedralei Naționale. Toți s-au uitat la mâna lui!

Ana Maria
27 oct. 2025, 16:40
Srsa Foto: SportPictures / Razvan Pasarica/SPORT PICTURES
Cuprins
  1. Cât costă ceasul de lux purtat de Becali la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului
  2. Cu cine a mers Gigi Becali la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului
  3. Cine a oficiat ceremonia religioasă

Ceasul de lux purtat de Gigi Becali la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului a atras atenția multora. Unul dintre cele mai importante evenimente religioase ale anului, sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului, a reunit zeci de personalități din viața publică și religioasă. Printre invitați s-a numărat și Gigi Becali.

Cât costă ceasul de lux purtat de Becali la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului

Latifundiarul din Pipera a ajuns devreme la ceremonie, într-o ținută sobră și elegantă, potrivită momentului solemn. Becali a purtat un pardesiu lung, asortat cu pantaloni cu dungi fine.

Chiar dacă a ales o vestimentație discretă, Gigi Becali nu a renunțat complet la nota sa caracteristică de rafinament.

Un detaliu a atras imediat privirile: un ceas de lux Zegg & Cerlati din aur masiv, estimat la aproximativ 60.000 de euro, potrivit Cancan.

Patronul FCSB deține o colecție impresionantă de ceasuri de lux și a declarat în trecut că acestea reprezintă una dintre marile sale pasiuni.

Cu cine a mers Gigi Becali la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului

Deși este cunoscut pentru stilul său exuberant, Gigi Becali a adoptat o atitudine de respect și reculegere în timpul ceremoniei. Participarea sa la sfințirea Catedralei nu a fost doar un gest simbolic, ci și o confirmare a devotamentului față de credință.

Din motive organizatorice, Becali a venit singur. El a menționat că a primit o singură invitație la eveniment.

Cine a oficiat ceremonia religioasă

Slujba solemnă a fost oficiată de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I și Patriarhul Daniel, înconjurați de un sobor impresionant: 65 de ierarhi, 70 de preoți și 12 diaconi. Momentul culminant al evenimentului a fost citirea Actului de Sfințire, o etapă de mare însemnătate pentru întreaga comunitate creștină.

Evenimentul istoric de la Catedrala Mântuirii Neamului a marcat finalizarea uneia dintre cele mai ambițioase construcții religioase din România. Mii de credincioși au asistat la slujbă, iar numeroși lideri politici și oameni de afaceri au fost prezenți. Acest lucru a subliniat importanța spirituală și națională a acestui moment unic pentru Biserica Ortodoxă Română.

