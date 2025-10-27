Ceasul de lux purtat de Gigi Becali la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului a atras atenția multora. Unul dintre cele mai importante evenimente religioase ale anului, sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului, a reunit zeci de personalități din viața publică și religioasă. Printre invitați s-a numărat și Gigi Becali.

Cât costă ceasul de lux purtat de Becali la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului

a ajuns devreme la ceremonie, într-o ținută sobră și elegantă, potrivită momentului solemn. Becali a purtat un pardesiu lung, asortat cu pantaloni cu dungi fine.

Chiar dacă a ales o vestimentație discretă, Gigi Becali nu a renunțat complet la nota sa caracteristică de rafinament.

Un detaliu a atras imediat privirile: un ceas de lux Zegg & Cerlati din aur masiv, estimat la aproximativ 60.000 de euro, potrivit .

Patronul FCSB deține o colecție impresionantă de ceasuri de lux și a declarat în trecut că acestea reprezintă una dintre marile sale pasiuni.

Cu cine a mers Gigi Becali la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului

Deși este cunoscut pentru stilul său exuberant, Gigi Becali a adoptat o atitudine de respect și reculegere în timpul ceremoniei. Participarea sa la sfințirea Catedralei nu a fost doar un gest simbolic, ci și o confirmare a devotamentului față de credință.

Din motive organizatorice, Becali a venit singur. El a menționat că a primit o singură invitație la eveniment.

Cine a oficiat ceremonia religioasă

Slujba solemnă a fost oficiată de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I și Patriarhul Daniel, înconjurați de un sobor impresionant: 65 de ierarhi, 70 de preoți și 12 diaconi. Momentul culminant al evenimentului a fost citirea Actului de Sfințire, o etapă de mare însemnătate pentru întreaga comunitate creștină.