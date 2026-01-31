Un obiect cu valoare istorică a fost scos recent la vânzare, atrăgând atenția pasionaților de colecții. Este vorba despre o de 25 de bani din anul 1966, provenită din perioada comunistă.

Moneda este scoasă la vânzare la un preț considerat destul de mare. Se remarcă prin designul său încărcat de simboluri specifice epocii și detalii care îi sporesc valoarea istorică. Catalogată drept o piesă rară, aceasta atrage atenția colecționarilor.

La ce preț se vinde moneda de pe vremea lui Nicolae Ceauşescu

Pe piața online, lucrurile sunt mai flexibile decât par la prima vedere. Vânzătorul de pe precizează că suma de 3.500 de lei este negociabilă.

Totuși, alte monede de 25 de bani, din ani diferiți sau mai recenți, se găsesc la vânzare pentru prețuri cuprinse între 1.500 și 2.000 de lei. Acest lucru oferă un reper clar pentru potențialii cumpărători.

Conform informațiilor publicate de , povestea monedelor de 25 de bani din aramă se încheie în anul 1982. Atunci a avut loc ultima emisiune oficială, decisă prin Decretul 334 din 17 septembrie. Acest moment marchează practic sfârșitul unei etape importante din istoria monetară a României. Tocmai de aceea, piesele mai vechi au devenit tot mai căutate