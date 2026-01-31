B1 Inregistrari!
Cât costă o monedă de 25 de bani din 1966. Piesa din perioada comunistă care se vinde la un preț neașteptat

Cât costă o monedă de 25 de bani din 1966. Piesa din perioada comunistă care se vinde la un preț neașteptat

Ana Beatrice
01 feb. 2026, 00:03
Cât costă o monedă de 25 de bani din 1966. Piesa din perioada comunistă care se vinde la un preț neașteptat
Sursă Foto: olx.ro
Cuprins
  1. La ce preț se vinde moneda de pe vremea lui Nicolae Ceauşescu
  2. Ce poveste ascunde moneda de 25 de bani din perioada comunistă
  3. Când a fost emisă ultima monedă de 25 de bani

Un obiect cu valoare istorică a fost scos recent la vânzare, atrăgând atenția pasionaților de colecții. Este vorba despre o monedă de 25 de bani din anul 1966, provenită din perioada comunistă.

Sursă Foto: olx.ro

Moneda este scoasă la vânzare la un preț considerat destul de mare. Se remarcă prin designul său încărcat de simboluri specifice epocii și detalii care îi sporesc valoarea istorică. Catalogată drept o piesă rară, aceasta atrage atenția colecționarilor.

La ce preț se vinde moneda de pe vremea lui Nicolae Ceauşescu

Pe piața online, lucrurile sunt mai flexibile decât par la prima vedere. Vânzătorul de pe OLX precizează că suma de 3.500 de lei este negociabilă.

Totuși, alte monede de 25 de bani, din ani diferiți sau mai recenți, se găsesc la vânzare pentru prețuri cuprinse între 1.500 și 2.000 de lei. Acest lucru oferă un reper clar pentru potențialii cumpărători.

Conform informațiilor publicate de Istoria Monetăriei, povestea monedelor de 25 de bani din aramă se încheie în anul 1982. Atunci a avut loc ultima emisiune oficială, decisă prin Decretul 334 din 17 septembrie. Acest moment marchează practic sfârșitul unei etape importante din istoria monetară a României. Tocmai de aceea, piesele mai vechi au devenit tot mai căutate

Ce poveste ascunde moneda de 25 de bani din perioada comunistă

Puțini știu că moneda de 25 de bani a revenit în circulație încă din 1952, în plin regim comunist, potrivit informațiilor publicate de Wikipedia. Noua piesă avea dimensiuni precise, cu un diametru de 22 mm și o grosime de 1,25 mm. Greutatea era de 3,6 grame, iar materialul folosit era un aliaj de cupru și nichel. Pe avers apărea stema comunistă, încadrată de inscripția „REPUBLICA POPULARĂ ROMÂNĂ”, iar reversul prezenta valoarea nominală și anul, încununate de o coroană de stejar.

Primele exemplare au fost bătute la Moscova. În anul 1952, aici au fost produse peste 43 de milioane de monede. Ulterior, producția s-a mutat la București, iar începând cu 1953 a fost adăugată o stea deasupra stemei, conform Constituției vremii.

În 1955, inscripția a fost modificată din „ROMÂNĂ” în „ROMÎNĂ”, pentru a respecta noile reguli ortografice. Acest detaliu este astăzi extrem de important pentru colecționari. Totodată, explică de ce aceste monede sunt privite ca adevărate mărturii ale epocii comuniste.

Când a fost emisă ultima monedă de 25 de bani

O nouă monedă de 25 de bani a fost introdusă în circulație în 1960, având 22 mm diametru, 1,3 mm grosime și o greutate de 3,4 grame. Era realizată din oțel placat cu nichel și avea muchia netedă. Monedele au fost bătute la Monetăria Statului București în mai multe etape, în anii 1960, 1962 și în perioada 1964–1966. Cu toate acestea, toate piesele purtau același an inscripționat, 1960. Tirajul total a fost impresionant și a depășit 87 de milioane de exemplare.

După proclamarea Republica Socialistă România în 1965, autoritățile au actualizat simbolurile oficiale, inclusiv cele monetare. Astfel, din februarie 1967 a intrat în circulație o nouă serie de monede, toate datate 1966, indiferent de anul real al emiterii. Moneda de 25 de bani din această serie a fost produsă între 1966 și 1968, posibil și în anii următori. În total, au fost realizate aproximativ 19 milioane de bucăți. Aceasta a păstrat același design, însă stema și denumirea statului au fost modificate conform noii Constituții.

Ultima monedă de 25 de bani a fost emisă în 1982, prin Decretul 334 din 17 septembrie. Aceasta a fost și ultima monedă de circulație lansată în timpul regimului comunist. Avea același diametru ca piesa din 1966, însă era realizată din aluminiu și cântărea doar 1,2 grame. Toate monedele de 25 de bani emise între 1952 și 1982 au avut curs legal până la 31 decembrie 1996.

