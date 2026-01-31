Un taximetrist din județul Mureș a trecut prin clipe de coșmar după ce a fost atacat și înjunghiat de trei adolescenți, cu vârste de 13, 15 și 16 ani. Minorii ar fi pus la cale atacul din timp, intenția lor fiind să-l ucidă pe bărbat și să-i fure mașina și banii. Doi dintre agresori au fost arestați preventiv, iar cel de-al treilea, în vârstă de 13 ani, nu răspunde penal.

Cum a fost pus la cale atacul

Potrivit poliției, i-a preluat pe cei trei adolescenți din municipiul Târgu Mureș, urmând să îi transporte în localitatea Porumbeni. La sosirea aproape de destinație, minorii au refuzat să achite contravaloarea cursei. În momentul în care șoferul a coborât din autoturism pentru a discuta cu ei, situația a degenerat rapid.

Cei trei adolescenți l-au atacat violent, folosind un cuțit și obiecte contondente. Din primele date ale anchetei, minorul de 13 ani ar fi fost cel care l-a înjunghiat pe bărbat, iar agresiunea ar fi fost planificată cu mult timp înainte.

Mărturia taximetristului

Victima a povestit momentele de groază prin care a trecut. „M-au înjunghiat în nas”, a spus bărbatul, pentru Digi 24.

Acesta a mai relatat că adolescenții au coborât din mașină și s-au prefăcut că își caută banii.

„Au coborât și s-au adunat, din ce-mi amintesc eu, pe partea dreaptă. Acolo au mai stat la discuții. Au făcut câțiva pași spre mine, urlau foarte tare și unul dintre ei a mai aruncat și cu piatra”, a mai mărturisit taximetristul.

Măsuri luate de autorități

În urma atacului, polițiștii i-au identificat rapid pe cei trei adolescenți. Cei doi tineri, în vârstă de 15 și 16 ani, au fost arestați preventiv. Alături de ei se afla și un minor de 13 ani, care nu va răspunde penal din cauza vârstei, însă cazul său a fost preluat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș.

Autoritățile au deschis un dosar penal pentru tentativă de omor și loviri cauzatoare de vătămări, iar ancheta este în desfășurare pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs atacul.