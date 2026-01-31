Iarna lovește în forță Nord-Estul României, după ce un val de ger siberian a ajuns deja în Moldova. Temperaturile au scăzut brusc, iar frigul pătrunzător se face simțit încă din primele ore ale dimineții. au emis cod galben de temperaturi foarte scăzute pentru șase județe. Aceștia avertizează că urmează zile cu îngheț sever și nopți extrem de reci.

Unde lovește cel mai tare gerul

România intră într-un episod serios de iarnă, după ce masa de aer rece începe să se extindă rapid dinspre nord spre restul țării.

De duminică, frigul va ajunge și în sud, inclusiv în Capitală, în timp ce Nordul Moldovei este deja sub influența gerului accentuat. Acolo, temperaturile au coborât sub –10 grade ziua și până la –14 grade pe timpul nopții. Din acest motiv, meteorologii au emis cod galben.

Tot duminică, aerul polar se va extinde în toată jumătatea estică a țării, iar meteorologii au prelungit avertizarea meteo. Specialiștii anunță valori negative inclusiv pe parcursul zilei și nopți extrem de reci. Vârful frigului va fi în noaptea de duminică spre luni, când în Nordul Moldovei se pot atinge .

Cât va ține iarna și când revine vremea mai blândă

Vremea rece își face simțită prezența și în Capitală. Aici urmează două zile de ger, cu minime de până la –10 grade și ninsori, mai ales în noaptea de duminică spre luni.

Zăpada va cuprinde întreaga jumătate sudică a țării, iar meteorologii estimează un strat de aproximativ 10 centimetri. Acest episod autentic de iarnă va dura până miercuri, după care temperaturile vor începe să crească treptat.