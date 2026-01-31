B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Miliardarul Elon Musk vrea să trimită un milion de sateliți în spațiu ca să alimenteze inteligența artificială

Miliardarul Elon Musk vrea să trimită un milion de sateliți în spațiu ca să alimenteze inteligența artificială

Ana Beatrice
31 ian. 2026, 22:53
Miliardarul Elon Musk vrea să trimită un milion de sateliți în spațiu ca să alimenteze inteligența artificială
Sursă Foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. De ce vrea SpaceX să ducă inteligența artificială pe orbită
  2. Ce riscuri ascunde mutarea centrelor de date pe orbita Pământului

Compania aerospațială SpaceX, fondată de miliardarul Elon Musk, a depus o cerere spectaculoasă. Aceasta vizează lansarea a până la un milion de sateliți pe orbita Pământului. Scopul acestui proiect uriaș este susținerea și extinderea infrastructurii necesare dezvoltării inteligenței artificiale la scară globală.

De ce vrea SpaceX să ducă inteligența artificială pe orbită

Într-un demers fără precedent, SpaceX propune mutarea centrelor de date în spațiu. Compania susține că varianta orbitală este cea mai eficientă și mai rentabilă din punct de vedere energetic. Această soluție ar putea susține explozia cererii de putere de calcul generată de inteligența artificială.

În prezent, aceste centre sunt hale uriașe pline de servere performante, însă compania lui Elon Musk afirmă că infrastructura de pe Pământ nu mai face față. Planul ar duce la o creștere masivă a numărului de sateliți, peste actuala rețea Starlink, care se apropie deja de 10.000 de unități. Aceasta este criticată pentru aglomerarea orbitei, acuzații pe care Musk le respinge.

Noua constelație, formată din până la un milion de sateliți alimentați cu energie solară, a fost notificată oficial către Federal Communications Commission. Sistemul ar urma să ofere capacitate de calcul pentru miliarde de utilizatori din întreaga lume, notează BBC.

SpaceX merge și mai departe cu această inițiativă. Compania prezintă proiectul ca un prim pas spre transformarea omenirii într-o civilizație capabilă să valorifice energia Soarelui. Musk a scris pe site-ul său de socializare X: „Sateliții vor fi de fapt atât de departe unul de celălalt încât va fi greu să se vadă de la unul la altul. Spațiul este atât de vast încât este de neînțeles.”

Ce riscuri ascunde mutarea centrelor de date pe orbita Pământului

Noua generație de sateliți ar urma să funcționeze pe orbita joasă a Pământului, între 500 și 2.000 de kilometri altitudine. Sistemul ar fi similar rețelei Starlink, cunoscută pentru internetul de mare viteză. SpaceX susține că așa-numitele „centre de date orbitale” ar putea reprezenta o alternativă mai prietenoasă cu mediul față de centrele clasice, care consumă cantități uriașe de energie și apă pentru răcire.

Totuși, conceptul, analizat și de alte companii, vine cu provocări serioase. Specialiștii avertizează că implementarea lui rămâne extrem de scumpă și complicată. Un expert a explicat anterior pentru sursa menționată că protejarea, alimentarea și răcirea unor astfel de facilități în spațiu presupun tehnologii complexe. În același timp, acumularea tot mai mare de resturi orbitale face misiunile din ce în ce mai riscante.

În paralel, creșterea alarmantă a resturilor spațiale și a numărului de nave aflate pe orbita joasă ridică riscul unor coliziuni periculoase. Astfel de incidente ar putea avaria sateliții. În cel mai rău caz, fragmentele rezultate ar putea ajunge înapoi pe Pământ, un pericol real, nu doar teoretic.

Tags:
Citește și...
Tragedie în Congo! Peste 200 de morți după prăbușirea unei mine de coltan controlate de rebeli
Externe
Tragedie în Congo! Peste 200 de morți după prăbușirea unei mine de coltan controlate de rebeli
Antonio Guterres: „ONU riscă colaps financiar iminent”/ „Suntem prinși în capcana unui ciclu kafkian”
Externe
Antonio Guterres: „ONU riscă colaps financiar iminent”/ „Suntem prinși în capcana unui ciclu kafkian”
Zelenski confirmă armistițiul parțial: Rusia nu a atacat infrastructura energetică, dar continuă bombardamentele asupra orașelor
Externe
Zelenski confirmă armistițiul parțial: Rusia nu a atacat infrastructura energetică, dar continuă bombardamentele asupra orașelor
Trump, la ședința de guvern: Uite care-i treaba, data trecută m-am cam plictisit. N-am adormit, doar am închis ochii, că voiam să ies dracului de aici (VIDEO)
Externe
Trump, la ședința de guvern: Uite care-i treaba, data trecută m-am cam plictisit. N-am adormit, doar am închis ochii, că voiam să ies dracului de aici (VIDEO)
Un copil a mers 6 km prin zăpadă, după ce a fost dat jos din autobuz pentru că nu avea biletul bun
Externe
Un copil a mers 6 km prin zăpadă, după ce a fost dat jos din autobuz pentru că nu avea biletul bun
Catherine O’Hara a murit la 71 de ani. Lumea filmului este în doliu după pierderea actriței din Home Alone
Externe
Catherine O’Hara a murit la 71 de ani. Lumea filmului este în doliu după pierderea actriței din Home Alone
Zelenski a anunțat că a discutat cu Nicușor Dan: E crucial să realizăm aceste proiecte. Mulțumesc președintelui și poporului român
Externe
Zelenski a anunțat că a discutat cu Nicușor Dan: E crucial să realizăm aceste proiecte. Mulțumesc președintelui și poporului român
Prietena rusoaică a lui Barron Trump, bătută de un conațional în Londra. De la ce a pornit scandalul
Externe
Prietena rusoaică a lui Barron Trump, bătută de un conațional în Londra. De la ce a pornit scandalul
Melania Trump, abandonată la propria premieră! Familia a lipsit de la evenimentul care trebuia să fie despre ea
Externe
Melania Trump, abandonată la propria premieră! Familia a lipsit de la evenimentul care trebuia să fie despre ea
Delir extrem la televiziunea rusă: „Trebuie să-i distrugem pe toți”. Discursul șocant al lui Vladimir Soloviov
Externe
Delir extrem la televiziunea rusă: „Trebuie să-i distrugem pe toți”. Discursul șocant al lui Vladimir Soloviov
Ultima oră
22:09 - O adevărată disciplină a minții. Jocul aparent simplu care îi transformă pe români din amatori în competitori
21:14 - Doi români, față în față cu Italia reală. Ce au descoperit în Civitavecchia, unul dintre cele mai importante porturi europene: „Surprinzător de curat” (VIDEO)
20:37 - Cine sunt pensionarii care nu dau niciun leu la CASS în 2026, chiar dacă au pensii mari
20:02 - Iarna lovește în forță. Aer polar peste jumătate de țară, ninsori și ger extrem în Nordul Moldovei
19:32 - Un val de nemulțumire la Miercurea-Ciuc. Peste 2.000 de oameni au protestat față de creșterea taxelor și impozitelor: „Ne-ați luat dreptul la viață”
18:49 - PSD București intră în reorganizare. Care sunt propunerile pentru șefia sectoarelor 2, 4 și 6, după plecarea președinților: „Vom munci și vom lupta împreună pentru a face dreptate oamenilor”
18:26 - Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 1–7 februarie: Cadoul ascuns al Universului și transformările profunde ale tuturor zodiilor (VIDEO)
16:20 - Fiecare leu a ajuns să conteze! Ce faci când banii nu mai ajung și cum îți poți salva bugetul
15:57 - Tragedie în Congo! Peste 200 de morți după prăbușirea unei mine de coltan controlate de rebeli
15:23 - Vlad Gheorghe, după ce a fost numit consilier onorific al premierului Bolojan: „Banii românilor trebuie să fie folosiți în interesul românilor”