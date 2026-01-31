Compania aerospațială SpaceX, fondată de miliardarul Elon Musk, a depus o cerere spectaculoasă. Aceasta vizează lansarea a până la un milion de sateliți pe orbita Pământului. Scopul acestui proiect uriaș este susținerea și extinderea infrastructurii necesare dezvoltării la scară globală.

De ce vrea SpaceX să ducă inteligența artificială pe orbită

Într-un demers fără precedent, SpaceX propune mutarea centrelor de date în spațiu. Compania susține că varianta orbitală este cea mai eficientă și mai rentabilă din punct de vedere energetic. Această soluție ar putea susține explozia cererii de putere de calcul generată de inteligența artificială.

În prezent, aceste centre sunt hale uriașe pline de servere performante, însă compania lui afirmă că infrastructura de pe Pământ nu mai face față. Planul ar duce la o creștere masivă a numărului de sateliți, peste actuala rețea Starlink, care se apropie deja de 10.000 de unități. Aceasta este criticată pentru aglomerarea orbitei, acuzații pe care Musk le respinge.

Noua constelație, formată din până la un milion de sateliți alimentați cu energie solară, a fost notificată oficial către Federal Communications Commission. Sistemul ar urma să ofere capacitate de calcul pentru miliarde de utilizatori din întreaga lume, notează .

SpaceX merge și mai departe cu această inițiativă. Compania prezintă proiectul ca un prim pas spre transformarea omenirii într-o civilizație capabilă să valorifice energia Soarelui. Musk a scris pe site-ul său de socializare X: „Sateliții vor fi de fapt atât de departe unul de celălalt încât va fi greu să se vadă de la unul la altul. Spațiul este atât de vast încât este de neînțeles.”

Ce riscuri ascunde mutarea centrelor de date pe orbita Pământului

Noua generație de sateliți ar urma să funcționeze pe orbita joasă a Pământului, între 500 și 2.000 de kilometri altitudine. Sistemul ar fi similar rețelei Starlink, cunoscută pentru internetul de mare viteză. SpaceX susține că așa-numitele „centre de date orbitale” ar putea reprezenta o alternativă mai prietenoasă cu mediul față de centrele clasice, care consumă cantități uriașe de energie și apă pentru răcire.

Totuși, conceptul, analizat și de alte companii, vine cu provocări serioase. Specialiștii avertizează că implementarea lui rămâne extrem de scumpă și complicată. Un expert a explicat anterior pentru sursa menționată că protejarea, alimentarea și răcirea unor astfel de facilități în spațiu presupun tehnologii complexe. În același timp, acumularea tot mai mare de resturi orbitale face misiunile din ce în ce mai riscante.