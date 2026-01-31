Dincolo de piesele colorate și imaginile finale spectaculoase, puzzle-ul a devenit o adevărată disciplină a minții. Nu mai este doar o formă de relaxare, ci un exercițiu care dezvoltă concentrarea, și capacitatea de a lucra în echipă. Tot mai mulți pasionați, de toate vârstele, se întâlnesc în cluburi dedicate. Acolo, fiecare piesă contează, iar fiecare secundă poate face diferența.

Astăzi există reguli, clasamente și competiții oficiale, inclusiv la nivel internațional. România este prezentă și ea în acest univers competitiv. Mii de piese se îmbină sub zeci de mâini, iar o singură imagine prinde contur, pas cu pas.

Ce îi face pe oameni să se adune în jurul unui puzzle

Mai mult decât un simplu , puzzle-ul devine un pretext pentru întâlniri, colaborare și momente petrecute împreună. Participanții pot veni cu propriile imagini sau pot alege din colecția clubului. Atmosfera nu este despre cine termină primul, ci despre comunitate.

Un model mic, de 50 de piese, poate fi rezolvat rapid, în doar câteva minute. Însă când vorbim despre variante de 500 de piese, lucrurile se complică și devin necesare coordonarea și munca în echipă. La aceeași masă se adună generații diferite. Copiii descoperă puzzle-ul ca joc educativ, iar adulții îl privesc ca pe o pasiune sau un exercițiu de concentrare.

„La început, începi să faci chestiile mai ușoare și cu cât avansezi trebuie să faci chestiile grele. Dar eu nu mă las bătută! Exemplul meu a fost mami care este destul de profesionistă. Poate face un puzzle de 500 de piese într-o oră și puțin!”, a spus o fetiţă, potrivit observatornews.ro.

Pentru unii, această activitate a devenit modul perfect de a se destinde după o săptămână plină. Odată începută, cu greu mai poate fi abandonată înainte de final. Pentru alții, lucrurile devin mult mai serioase. Aleg uriașe, cu mii de piese, care cer timp, răbdare și concentrare.

„Fac pe unde apuc, pe la prieteni, prin vecini. Mie îmi plac în general cu mii de piese. Cel mai mare pe care l-am făcut are 18 mii de piese, are 6 m pătrați”, a declarat o femeie.

Cât de departe poate ajunge o pasiune pentru puzzle

De la mese pline cu piese colorate, până la cronometru și podium, drumul nu este deloc lung. Cei mai ambițioși își testează limitele în campionate oficiale, atât individual, cât și pe echipe. Primele trei locuri sunt recompensate.

„Pur și simplu, m-am gândit la un regulament, inspirat de concursurile de afară. E gândit cumva să aibă etape lunare. Anul trecut am fost la campionatul european de Jigsaw Puzzle la Budapesta. Am fost cu mai multe persoane de la club. Și evident, plănuim și anul acesta să mergem la campionatul internațional la Istanbul, în Turcia”, a transmis fondatorul clubului de puzzle.