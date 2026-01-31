B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Cine sunt pensionarii care nu dau niciun leu la CASS în 2026, chiar dacă au pensii mari

Cine sunt pensionarii care nu dau niciun leu la CASS în 2026, chiar dacă au pensii mari

Ana Beatrice
31 ian. 2026, 20:37
Cine sunt pensionarii care nu dau niciun leu la CASS în 2026, chiar dacă au pensii mari
Sursă Foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Cine scapă de CASS și cât vor plăti ceilalți pensionari
  2. Cum arăta tabloul pensionarilor din România la final de 2025

O modificare importantă a intrat în vigoare pentru pensionarii din România de la 1 august 2025. Statul a introdus plata contribuției la asigurările sociale de sănătate pentru pensionarii care încasează peste 3.000 de lei lunar. Măsura afectează direct veniturile multora dintre ei.

Totuși, nu toți pensionarii cu venituri peste acest prag vor scoate bani din buzunar. Legea introduce excepții clare și bine delimitate, iar anumite categorii sunt complet scutite de plata CASS, indiferent de valoarea pensiei.

Cine scapă de CASS și cât vor plăti ceilalți pensionari

Calculul contribuției la sănătate pornește doar de la suma care depășește 3.000 de lei, iar cota aplicată este de 10%. Concret, un pensionar cu venit lunar de 4.000 de lei va achita doar 100 de lei, bani calculați din diferența de 1.000 de lei. Totuși, nu toți cei cu pensii mai mari sunt obligați să plătească.

Persoanele cu dizabilități sunt scutite complet de plata CASS, indiferent de gradul handicapului. În același timp, bolnavii de cancer incluși în programele naționale nu datorează contribuția pe perioada tratamentului sau până la remisia bolii.

Mai mult, cei care beneficiază de alte programe naționale de sănătate continuă să primească servicii medicale gratuite. Acest lucru este valabil inclusiv pentru pacienții cu diabet sau afecțiuni cardiovasculare, fără obligația de a plăti contribuții suplimentare. Prin aceste prevederi, legea încearcă să îi protejeze pe cei aflați în situații medicale delicate, chiar dacă au pensii peste pragul stabilit.

Cum arăta tabloul pensionarilor din România la final de 2025

La sfârșitul lunii decembrie 2025, numărul pensionarilor din România a înregistrat o ușoară creștere, potrivit datelor furnizate de Casa Națională de Pensii Publice.

La nivel național erau în evidență 4.699.559 de pensionari. Numărul este cu 4.279 mai mare față de luna precedentă, semn al unei evoluții lente, dar constante.

Pensia medie a ajuns la 2.778 de lei, valoare calculată pe baza tuturor categoriilor din sistemul public. În același timp, suma totală plătită într-o singură lună a urcat la 13,053 miliarde de lei.

Tags:
Citește și...
Un val de nemulțumire la Miercurea-Ciuc. Peste 2.000 de oameni au protestat față de creșterea taxelor și impozitelor: „Ne-ați luat dreptul la viață”
Eveniment
Un val de nemulțumire la Miercurea-Ciuc. Peste 2.000 de oameni au protestat față de creșterea taxelor și impozitelor: „Ne-ați luat dreptul la viață”
Vlad Gheorghe, după ce a fost numit consilier onorific al premierului Bolojan: „Banii românilor trebuie să fie folosiți în interesul românilor”
Eveniment
Vlad Gheorghe, după ce a fost numit consilier onorific al premierului Bolojan: „Banii românilor trebuie să fie folosiți în interesul românilor”
ANPC, controale în toată țara. Au fost aplicate amenzi de peste 7,4 milioane de lei într-o singură săptămână
Eveniment
ANPC, controale în toată țara. Au fost aplicate amenzi de peste 7,4 milioane de lei într-o singură săptămână
Administrația Prezidențială a publicat lista cadourilor primite de Nicușor Dan în 2025
Eveniment
Administrația Prezidențială a publicat lista cadourilor primite de Nicușor Dan în 2025
Taximetristul atacat cu cuțitul în Mureș: „M-au înjunghiat în nas”. Ce a mărturisit victima
Eveniment
Taximetristul atacat cu cuțitul în Mureș: „M-au înjunghiat în nas”. Ce a mărturisit victima
Pană masivă de curent în Chișinău și mai multe regiuni din Moldova. Ce au transmis autoritățile
Eveniment
Pană masivă de curent în Chișinău și mai multe regiuni din Moldova. Ce au transmis autoritățile
Jaf și tortură în Gorj. Un bărbat de 30 de ani a fost legat și lovit de trei tineri
Eveniment
Jaf și tortură în Gorj. Un bărbat de 30 de ani a fost legat și lovit de trei tineri
Raed Arafat cere limitarea accesului copiilor și adolescenților la rețelele sociale: „Nu este vorba despre cenzură, este vorba despre protecție”
Eveniment
Raed Arafat cere limitarea accesului copiilor și adolescenților la rețelele sociale: „Nu este vorba despre cenzură, este vorba despre protecție”
Hunedoara: 2 polițiști au salvat la limită un bărbat care se spânzurase. Cum au intervenit (FOTO)
Eveniment
Hunedoara: 2 polițiști au salvat la limită un bărbat care se spânzurase. Cum au intervenit (FOTO)
Cazul uciderii lui Mario | Criminalul de 13 ani i-a povestit bunicii: „Mă teroriza, mă înjura”
Eveniment
Cazul uciderii lui Mario | Criminalul de 13 ani i-a povestit bunicii: „Mă teroriza, mă înjura”
Ultima oră
20:02 - Iarna lovește în forță. Aer polar peste jumătate de țară, ninsori și ger extrem în Nordul Moldovei
19:32 - Un val de nemulțumire la Miercurea-Ciuc. Peste 2.000 de oameni au protestat față de creșterea taxelor și impozitelor: „Ne-ați luat dreptul la viață”
18:49 - PSD București intră în reorganizare. Care sunt propunerile pentru șefia sectoarelor 2, 4 și 6, după plecarea președinților: „Vom munci și vom lupta împreună pentru a face dreptate oamenilor”
18:26 - Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 1–7 februarie: Cadoul ascuns al Universului și transformările profunde ale tuturor zodiilor (VIDEO)
16:20 - Fiecare leu a ajuns să conteze! Ce faci când banii nu mai ajung și cum îți poți salva bugetul
15:57 - Tragedie în Congo! Peste 200 de morți după prăbușirea unei mine de coltan controlate de rebeli
15:23 - Vlad Gheorghe, după ce a fost numit consilier onorific al premierului Bolojan: „Banii românilor trebuie să fie folosiți în interesul românilor”
14:40 - ANPC, controale în toată țara. Au fost aplicate amenzi de peste 7,4 milioane de lei într-o singură săptămână
13:56 - Administrația Prezidențială a publicat lista cadourilor primite de Nicușor Dan în 2025
13:13 - Taximetristul atacat cu cuțitul în Mureș: „M-au înjunghiat în nas”. Ce a mărturisit victima