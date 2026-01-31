O modificare importantă a intrat în vigoare pentru pensionarii din România de la 1 august 2025. Statul a introdus plata contribuției la asigurările sociale de sănătate pentru pensionarii care încasează peste 3.000 de lei lunar. Măsura afectează direct veniturile multora dintre ei.

Totuși, nu toți pensionarii cu venituri peste acest prag vor scoate bani din buzunar. Legea introduce excepții clare și bine delimitate, iar anumite categorii sunt complet scutite de plata , indiferent de valoarea pensiei.

Cine scapă de CASS și cât vor plăti ceilalți pensionari

Calculul contribuției la sănătate pornește doar de la suma care depășește 3.000 de lei, iar cota aplicată este de 10%. Concret, un pensionar cu venit lunar de 4.000 de lei va achita doar 100 de lei, bani calculați din diferența de 1.000 de lei. Totuși, nu toți cei cu pensii mai mari sunt obligați să plătească.

Persoanele cu dizabilități sunt scutite complet de plata CASS, indiferent de gradul handicapului. În același timp, bolnavii de cancer incluși în programele naționale nu datorează contribuția pe perioada tratamentului sau până la remisia bolii.

Mai mult, cei care beneficiază de alte programe naționale de sănătate continuă să primească servicii medicale gratuite. Acest lucru este valabil inclusiv pentru pacienții cu diabet sau afecțiuni cardiovasculare, fără obligația de a plăti contribuții suplimentare. Prin aceste prevederi, legea încearcă să îi protejeze pe cei aflați în situații medicale delicate, chiar dacă au pensii peste pragul stabilit.

Cum arăta tabloul pensionarilor din România la final de 2025

La sfârșitul lunii decembrie 2025, numărul din România a înregistrat o ușoară creștere, potrivit datelor furnizate de Casa Națională de Pensii Publice.

La nivel național erau în evidență 4.699.559 de pensionari. Numărul este cu 4.279 mai mare față de luna precedentă, semn al unei evoluții lente, dar constante.

Pensia medie a ajuns la 2.778 de lei, valoare calculată pe baza tuturor categoriilor din sistemul public. În același timp, suma totală plătită într-o singură lună a urcat la 13,053 miliarde de lei.