Un val de nemulțumire a scos sâmbătă peste două mii de oameni în stradă, la Miercurea-Ciuc. Participanții au protestat față de majorarea taxelor și , precum și împotriva eliminării facilităților fiscale. De asemenea, ei au condamnat o serie de decizii politice pe care le consideră profund injuste.

Hotărâți să nu rămână tăcuți, oamenii s-au adunat pe platoul din centrul municipiului, în ciuda temperaturilor scăzute. Au scandat lozinci împotriva UDMR și a primarului , exprimându-și deschis nemulțumirea față de conducerea locală. Protestatarii i-au acuzat pe politicieni că au pierdut legătura cu realitatea și că nu le mai reprezintă interesele.

Ce spun protestatarii despre viața tot mai grea

Nemulțumirea a prins glas prin poveștile celor prezenți. Abraham Arpad, în vârstă de 79 de ani, a vorbit cu amărăciune despre noile taxe și despre lipsa de respect față de cetățeni.

„E ruşinos. E foarte ruşinos ce face guvernul acesta cu noi. Şi şefii noştri (Consiliul Local, UDMR – n.red.) (…) Încă nu ştiu cu cât a crescut impozitul. Eu o să plătesc în decembrie, dacă plătesc, în ultimele zile, ca să nu mai poată cheltui. Până acum, în fiecare an, în ianuarie am achitat pentru tot anul, acum nu mai fac asta. E un fel de protest. Am 79 de ani, am muncit o viaţă întreagă (…) şi nu ne permitem să mergem la o excursie, trăim de la o zi la alta. (…) Şi Miercurea-Ciuc a ajuns acolo că nu mai e oraş locuibil. Trebuie să ne gândim să ne mutăm undeva unde trăim mai liniştiţi”, a spus bărbatul, notează Agerpres.

O altă participantă a acuzat conducerea locală și că i-au trădat pe „secui, unguri și români” deopotrivă, considerând că singura soluție rămâne demisia politicienilor.

Reprezentanți ai asociațiilor persoanelor cu dizabilități s-au alăturat protestului, atrăgând atenția asupra eliminării facilităților fiscale pentru această categorie deja vulnerabilă. Ei au acuzat autoritățile că le-au agravat situația, într-un context în care mulți trăiesc la limita subzistenței. Mesajele afișate pe pancarte au fost directe și apăsătoare: „Nu noi am distrus economia țării”, „Ne-ați luat dreptul la viață” și „Și noi am fi vrut să ne naștem sănătoși”. Ce cer oamenii din stradă și de ce spun că „a ajuns cu răbdarea” Vocile celor afectați direct au dominat protestul. Pal Istvan Csaba a atras atenția asupra retragerii facilităților fiscale acordate familiilor cu copii cu dizabilități. El a spus că scutirile pentru o locuință, o mașină și un teren au fost eliminate ca și cum copiii bolnavi ar fi vinovați pentru criza economică. Acesta a criticat dur Guvernul și UDMR, acuzând formațiunea că nu a făcut nimic concret pentru zonă. Totodată, a susținut că județele din Ținutul Secuiesc au fost împinse înapoi în ultimii 35 de ani, iar cei care nu sunt apropiați de UDMR ar fi blocați sistematic. La rândul său, János Menyhárt, organizatorul manifestației, a susținut un discurs în română și maghiară. Bărbatul a subliniat că nu este vorba despre un miting de partid, ci despre o revoltă civică a muncitorilor, familiilor și pensionarilor. Acesta a cerut ca povara austerității să fie împărțită corect, inclusiv de demnitari și funcționari, precizând că salariile consilierilor locali nu pot rămâne intangibile. Mai mult, a reamintit referendumul din 2009 privind reducerea numărului de parlamentari la 300. El a subliniat că voința populară a fost clar exprimată, dar este ignorată până în prezent.

Cum a reacționat Korodi Attila în fața furiei din stradă

Prezent în mijlocul protestatarilor, Korodi Attila, alături de viceprimarul Bors Bela și mai mulți consilieri ai UDMR, a asistat la citirea discursurilor. Ulterior, edilul a încercat să le vorbească oamenilor. A fost însă întrerupt frecvent de scandări dure precum „Demisia”, „Korodi-pleacă!”, „UDMR-pleacă” sau „Unde sunt locurile de muncă?”.

Edilul a recunoscut în fața presei că protestul este justificat și că recente au lovit puternic multe familii. El a explicat că eliminarea facilităților fiscale pentru clădirile vechi, imobilele supraetajate și persoanele cu dizabilități a creat probleme reale. Pentru numeroși localnici, acest efort financiar a devenit apăsător.

„Este o situaţie reală. Sunt foarte multe familii unde creează o problemă acest efort financiar. Şi pe bună dreptate au ieşit în stradă”, a susținut Korodi.