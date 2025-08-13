Sătui de orașele sau stațiunile aglomerate, tot mai mulți români aleg o vacanță în mijlocul naturii, dra în deplin confort. Așa a devenit rulota echivalentul unor hotelurilor „all inclusive”.

Pentru mulți pasionați, rulota a devenit un stil de viață. O pe patru roți care îți permite luxul de a te trezi cu un peisaj diferit odată la câteva zile.

De două decenii, pentru familia Ignat, vacanța înseamnă plecări cu rulota.

„Îmi place mult să trăiesc în natură să simt natura. Îmi iau ceva din zonă, de aici, şi îmi gătesc aici. Este o garsonieră mică, dar cochetă. Am dus, toaletă, bucăărie, dormitor, chiar şi living. Mă declar mulţumit”, a declarat Stelu Ignat, proprietar autorulotă, pentru .

Acelaşi stil de viaţă l-a atras și pe Laurențiu, care atunci când este la job, poate fi găsit pe scena Filarmonicii „George Enescu”, din București, unde este instrumentist. În timpul liber alege să evadeze din orașul sufocant și se refugiază într-un parc de rulote din Braşov, alături de soția sa.

„Stăm în weekenduri şi în concediu câte o săptămănă, două. Te bucuri de natură foarte mult. Condiţiile sunt acceptabile pentru oricine”, a declarat Laurențiu Sima, proprietar rulotă.

Cât costă să închiriezi o rulotă

Sub bucuria și entuziasmul celor care așteaptă cu nerăbdare vacanțele în natură, locurile de campare se transformă din simple spații sigure pentru a-ţi lăsa rulota în adevărate puncte de întâlnire pentru comunitățile de „rulotiști”.

„Parcarea este pe mai multe loturi. Un lot are 80 de mp, cam cât cere pentru un loc de campare, are acces de apă, de curent şi deversarea toaletelor în staţie de epurare”, a declarat Iancu Soiu, administrator pensiune.

Anual, întreținerea unei rulote ajunge, în medie, la 2.000 de lei. Un loc de campare poate costa între 60 și 200 de lei per noapte, în funcție de facilitățile de care dispune campingului. Iar cei care își doresc să trăiască această experiență, dar nu au o rulotă, o pot închiria pentru aproximativ 100 de euro pe zi.