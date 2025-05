Cât costă ora de parcare în Costinești. Prețurile sunt semnificativ mai mari față de anul trecut

Sezonul estival se apropie cu pași repezi, iar românii care își pregătesc bugetul pentru vacanța la mare trebuie să îl majoreze pentru că parcarea pe litoral nu este deloc accesibilă.

Cât costă parcare în Costinești

Vremea nu pare să fie de vară, dar mulți români încep să își planifice vacanța la mare. Dar, aceștia trebuie să aibă în vedere că tarifele s-au majorat semnificativ față de anul trecut, ceea ce însemnă că trebuie să își crească bugetul. Un serviciu care s-a scumpit este parcarea, iar în chiar la prețuri europene, conform

Stațiunea Tineretului a devenit mai populară datorită festivalului Beach, please, organizat de Selly. În acest an, festivalul are loc în perioada 9-13 iulie.

Din această vară vor fi două zone de tarifare pentru parcări. Zona 1 va cuprinde centrul stațiunii și zonele din apropierea plajei, ceea ce face ca prețurile să fie mult mai ridicate. Aici, o oră de parcare costă de 3 lei, iar pentru 3 ore, oamenii trebuie să plătească 7 lei. Pentru 24 de ore, costul ajunge la 25 de lei.

În Zona 2, prețurile sunt mai mici, o oră de parcare este 2 lei, 3 ore sunt 5 lei, iar pentru toată ziua se plătesc 15 lei.

Există și opțiunea unui abonament de o săptămână la parcare. Pentru zona 1 este 120 de lei, iar zona 2 este 70 de lei. Abonamentul lunar este de 210 lei, în zona 2.

Prețul parcării pentru un autocar este mai mare: 20 de lei pentru o oră, 50 de lei pentru 3 ore și 200 de lei pentru toată ziua.

Prețuri mari la Costinești

Prețurile în Costinești au crescut foarte mult, iar turiștii sunt nemulțumiți. Tarifele mari reprezintă motivul pentru care aleg vacanțele în străinătate.

„La banii ăștia, mai bine merg în Grecia”/ „Costineștiul e o glumă proastă: plaje înguste, mizerie, iar acum parcarea e cât cazarea”, au spus turiștii.