Cât costă SkyShowtime, lansat acum şi în România. Lista filmelor și serialelor disponibile

Platforma SkyShowtime este cel mai recent serviciu de streaming lansat în România. Cei care vor să vadă filemele și serialele puse la dispoziție de SkyShowtime trebuie să scoată din buzunar 1,99 euro, aproximativzece lei pe lună. Asta pentru că preţul este promoţional, pentru cei care se abonează până pe 11 aprilie, scrie .

După 11 aprilie, preţul va fi de 3,99 dolari, adică 20 de lei. Cei care se aboneză până pe 11 aprilie vor beneficia de „Abonament la jumătate de preţ, pe viaţă”

Unul dintre blockbusterele de pe SkyShowtime va fi Top Gun: Maverick, cu Tom Cruise.

Filme SkyShowtime din pachetul de lansare:

Top Gun: Maverick

Ambulance

Downton Abbey: A New Era

Jerry and Marge Go Large

Jurassic World Dominion

Ray Donovan: The Movie

Redeeming Love

The Bad Guys

The Hanging Sun

The Northman

Serialele de pe SkyShowtime:

1883

1923

A Friend Of the Family

All The Sins

American Gigolo

Funny Woman

Halo

Law & Order Sezonul 21

Let The Right One In

Mayor of Kingstown Sezoanele 1 şi 2

Pitch Perfect: Bumper In Berlin

Star Trek: Strange New Worlds

Souls

Super Pumped: The Battle For Uber

The Best Man: The Final Chapters

The Calling

The Fear Index

The First Lady

The Midwich Cuckoos

The Offer

The Rising

Tulsa King

Vampire Academy

Yellowstone

Filme care vor fi disponibile în următoarele luni:

A Town Called Malice

Belfast

Drift – Partners In Crime (S1A)

Lioness

Nope

Minions: The Rise of Gru

Rabbit Hole

Smile

The Black Phone

The Great Game

Cum se poate vedea SkyShowtime?

Serviciul de streaming va fi disponibil direct pentru toţi clienţii prin intermediul site-ului www.skyshowtime.com şi prin aplicaţia SkyShowtime (disponibilă Apple iOS, tvOS, dispozitive Android, Android TV, Google Chromecast şi LG TV).

SkyShowtime a anunţat şi un parteneriat cu Samsung. Începând cu 14 februarie, clienţii din toate pieţele vor putea viziona SkyShowtime şi pe anumite televizoare smart Samsung (pe cele apărute din 2017).