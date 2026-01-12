Aerul proaspăt din locuință nu este un , ci o necesitate pentru sănătate, mai ales în sezonul rece, când ferestrele rămân închise pentru a păstra căldura. Specialiștii avertizează că lipsa aerisirii favorizează acumularea de poluanți, umiditate și dioxid de carbon, factori care pot afecta serios sistemul respirator.

În timpul iernii, locuințele devin adevărate „capcane” pentru aerul viciat. Casele bine izolate păstrează căldura, dar în același timp rețin vaporii de apă, praful și alergenii. Chiar dacă temperatura este confortabilă, calitatea aerului poate avea serios de suferit.

De ce este esențială aerisirea în sezonul rece

Conform specialiștilor în calitatea aerului, aerisirea regulată ajută la eliminarea excesului de dioxid de carbon (CO₂), a poluanților și a umidității. Dacă ferestrele rămân închise perioade îndelungate, cresc rapid nivelurile de CO₂, iar aerul devine greu de respirat, scrie Click.

În plus, umiditatea ridicată favorizează apariția mucegaiului, un factor declanșator pentru alergii, tuse persistentă și agravarea astmului. Praful și alergenii se acumulează mai ușor, iar organismul este expus constant unui mediu nesănătos.

Cât de des trebuie aerisită locuința iarna

Specialiștii recomandă aerisirea scurtă, dar frecventă, în locul ferestrelor lăsate întredeschise ore întregi. În practică, sunt suficiente 2-4 sesiuni de aerisire pe zi, de preferat dimineața și seara.

Fiecare sesiune ar trebui să dureze între 5 și 10 minute. Acest interval este suficient pentru a reîmprospăta aerul fără a pierde o cantitate semnificativă de căldură. Aerisirea trebuie adaptată și în funcție de activitățile zilnice, mai ales după gătit sau duș, când umiditatea crește considerabil.

Când este cel mai eficient moment pentru aerisire

Momentul ales poate face diferența. Dimineața târziu sau după-amiaza sunt ideale, când aerul exterior este ușor mai cald. De asemenea, aerisirea imediat după activități care produc abur ajută la prevenirea condensului pe pereți și ferestre.

Sfaturi simple pentru un aer curat în casă

Pentru o aerisire eficientă iarna, este important să deschizi complet ferestrele pentru câteva minute, să prioritizezi bucătăria și baia și să eviți răcirea excesivă a încăperilor. Aceste obiceiuri simple pot face diferența între un aer sănătos și unul care îți afectează zilnic sănătatea, chiar dacă nu observi imediat efectele.