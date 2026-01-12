B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Auto » Orașul din România care a inventat parcarea cu doi deținători și două taxe. „E locul meu, îl plătesc, să nu mi se ocupe”

Orașul din România care a inventat parcarea cu doi deținători și două taxe. „E locul meu, îl plătesc, să nu mi se ocupe”

Traian Avarvarei
12 ian. 2026, 22:23
Orașul din România care a inventat parcarea cu doi deținători și două taxe. „E locul meu, îl plătesc, să nu mi se ocupe”
Primăria Brașov a propus un nou regulament privind atribuirea locurilor de parcare. Acesta e intens criticat. Sursa foto: Primăria Municipiului Braşov / Facebook
Cuprins
  1. Brașovenii nu sunt de acord cu noua propunere de folosire a parcărilor
  2. Cum explică propunerea Primăria Brașov

Autoritățile din Brașov propun ca fiecare loc de parcare din oraș să fie împărţit de doi şoferi, care să achite două taxe diferite, în funcție de intervalul de timp folosit. Noul regulament privind atribuirea locurilor de parcare e în dezbatere publică până în luna februarie, iar primăria așteaptă propuneri și idei până în data de 20 ianuarie.

Brașovenii nu sunt de acord cu noua propunere de folosire a parcărilor

Deţinătorul principal ar urma să plătească o taxă de 500 de lei pe an, iar al doilea şofer care vrea să închirieze acelaşi loc – 400 de lei.

„Adică eu plec şi mă întorc, mă duc până pe strada, până la piaţă, vin, să fie ocupat să stau cu bagajul, să părăsească, e locul meu, îl plătesc, să nu mi se ocupe”, a spus o şoferiţă.

Propunerea de regulament a fost postată și pe pagina oficială de Facebook a primăriei, stârnind critici dintre cele mai dure:

„Şi dacă cel care ia nu-i de bună credinţă? Am păţit de multe ori, am venit, a stat, a stat, am sunat , sunt oameni care lasă numărul de telefon, sunt şi oameni care nu lasă”, a spus un alt şofer, potrivit Observator News.

Cum explică propunerea Primăria Brașov

„Nu e vorba de încasat de la doi deţinători ci este vorba de a asigura unui terţ posibilitatea să parcheze pe un loc de parcare. Cel care închiriază locul de parcare îl închiriază pentru perioada 16 după amiaza, 7 dimineaţa, plus sărbătorile legale şi weekend, el doar pentru acel loc.

În intervalul 7-16 doar dacă este acasă îl poate ocupa gratuit, dacă nu, rămâne la dispoziţia municipaliltăţii, pe care municipalitatea îl pune la dispoziţia persoanelor care chiar au nevoie să parcheze în acele locuri”, a explicat Sorin Toarcea, purtător de cuvânt al Primăriei Brașov.

Tags:
Citește și...
Hoții de mașini au o nouă metodă. „Mouse jacking”, tehnica prin care rămâi fără vehicul în 5 minute
Auto
Hoții de mașini au o nouă metodă. „Mouse jacking”, tehnica prin care rămâi fără vehicul în 5 minute
Autostrada viitorului: Unde se află drumul care încarcă vehiculele electrice în mers
Auto
Autostrada viitorului: Unde se află drumul care încarcă vehiculele electrice în mers
UE scumpește artificial mașinile venite din China. Chinezii nu au voie să vândă ieftin
Economic
UE scumpește artificial mașinile venite din China. Chinezii nu au voie să vândă ieftin
Trafic în condiții de iarnă pe mai multe șosele din țară. Județele în care șoferii întâmpină dificultăți la drum
Auto
Trafic în condiții de iarnă pe mai multe șosele din țară. Județele în care șoferii întâmpină dificultăți la drum
Regulă obligatorie pentru toți șoferii din România. Ce amenzi riști dacă nu respecți legea
Auto
Regulă obligatorie pentru toți șoferii din România. Ce amenzi riști dacă nu respecți legea
De ce tot mai mulți cursanți aleg școala de șoferi BDG București pentru pregătire completă?
Auto
De ce tot mai mulți cursanți aleg școala de șoferi BDG București pentru pregătire completă?
Șoferii din România, în fața unor schimbări majore în 2026. Amenzi mai mari, controale stricte și supraveghere digitală
Auto
Șoferii din România, în fața unor schimbări majore în 2026. Amenzi mai mari, controale stricte și supraveghere digitală
Topul mașinilor din piața auto din România, în 2025. Dacia Logan conduce detașat
Auto
Topul mașinilor din piața auto din România, în 2025. Dacia Logan conduce detașat
Dacia Hipster, una dintre cele mai așteptate mașini în Italia pentru 2026. Cât costă concept car-ul Dacia (FOTO)
Auto
Dacia Hipster, una dintre cele mai așteptate mașini în Italia pentru 2026. Cât costă concept car-ul Dacia (FOTO)
Iași: Un bărbat și-a înscenat furtul mașinii pentru a încasa asigurarea de 30.500 de euro. Ce l-a dat de gol
Auto
Iași: Un bărbat și-a înscenat furtul mașinii pentru a încasa asigurarea de 30.500 de euro. Ce l-a dat de gol
Ultima oră
22:51 - Afacerile cu care două familii de români au dat lovitura în Germania. „Au câștigat premii de la bun început”
22:50 - Cum a rămas Cătălin Măruță fără emisiunea de la Pro TV. Dezvăluiri din culise
22:47 - Sania devine periculoasă! Salvamont spune clar ce trebuie să faci ca să nu ajungi la Urgențe: „Este suficient un moment de neatenție”
22:13 - Specialiștii trag un semnal de alarmă! Ce efecte pot avea asupra organismului rețetele și produsele „minune” pentru slăbit
21:59 - Pare un gest inofensiv, dar îți poate face actele nule. Ce nu trebuie să faci niciodată
21:54 - Mihai Daraban (CCIR) explică de ce susține acordul UE-Mercosur: „Noi nu facem politică. Suntem realiști, cu cifrele în față” (VIDEO)
21:40 - Ce avere are Andi Moisescu? Care dintre preocupările sale îi aduce cel mai consistent venit
21:25 - Azomureş trimite în șomaj tehnic 600 de angajați. Alte 1.500 de locuri de muncă sunt în pericol. Cum a ajuns combinatul în această situație
21:24 - Lovitură la Real Madrid! Xabi Alonso nu mai este antrenorul echipei. A fost anunțat deja noul tehnician
21:15 - ProTV oprește emisiunea „La Măruță”. Cum și-a justificat trustul de televiziune decizia