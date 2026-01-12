Autoritățile din Brașov propun ca fiecare loc de parcare din oraș să fie împărţit de doi şoferi, care să achite două taxe diferite, în funcție de intervalul de timp folosit. Noul regulament privind atribuirea locurilor de parcare e în dezbatere publică până în luna februarie, iar primăria așteaptă propuneri și idei până în data de 20 ianuarie.

Brașovenii nu sunt de acord cu noua propunere de folosire a parcărilor

Deţinătorul principal ar urma să plătească o taxă de 500 de lei pe an, iar al doilea şofer care vrea să închirieze acelaşi loc – 400 de lei.

„Adică eu plec şi mă întorc, mă duc până pe strada, până la piaţă, vin, să fie ocupat să stau cu bagajul, să părăsească, e locul meu, îl plătesc, să nu mi se ocupe”, a spus o şoferiţă.

Propunerea de regulament a fost postată și pe pagina oficială de Facebook a primăriei, stârnind critici dintre cele mai dure:

„Şi dacă cel care ia nu-i de bună credinţă? Am păţit de multe ori, am venit, a stat, a stat, am sunat , sunt oameni care lasă numărul de telefon, sunt şi oameni care nu lasă”, a spus un alt şofer, potrivit

Cum explică propunerea Primăria Brașov

„Nu e vorba de încasat de la doi deţinători ci este vorba de a asigura unui terţ posibilitatea să parcheze pe un . Cel care închiriază locul de parcare îl închiriază pentru perioada 16 după amiaza, 7 dimineaţa, plus sărbătorile legale şi weekend, el doar pentru acel loc.

În intervalul 7-16 doar dacă este acasă îl poate ocupa gratuit, dacă nu, rămâne la dispoziţia municipaliltăţii, pe care municipalitatea îl pune la dispoziţia persoanelor care chiar au nevoie să parcheze în acele locuri”, a explicat Sorin Toarcea, purtător de cuvânt al Primăriei Brașov.