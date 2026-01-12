Una dintre cele mai iubite voci ale muzicii populare românești a uimit publicul printr-o schimbare radicală de look. Irina Loghin a renunțat la părul lung, emblematic pentru imaginea ei de peste șase decenii, și a adoptat o tunsoare scurtă, modernă și îndrăzneață.

De ce a renunțat Irina Loghin la părul lung

Irina Loghin este un simbol al folclorului autentic românesc, cu zeci de albume lansate și mii de spectacole susținute. Stilul ei elegant, definit de părul lung și coafat impecabil, a devenit parte din identitatea sa artistică.

Într-o postare făcută pe , artista a anunțat că și-a tuns „podoaba capitală”, așa cum însăși artista s-a referit la părul ei. Noua tunsoare nu a fost un gest impulsiv, ci rezultatul unei decizii bine gândite. Mai mult, artista s-a consultat cu un medic în care are încredere și care i-a recomandat să îl scurteze pentru a-l ajuta să se regenereze. Interpreta de a pus pe primul loc sănătatea, deși chiar și noua tunsoare o prinde foarte bine.

„Am avut mare curaj să mă tund, să îmi tai podoaba capilară. Dar nu întâmplător, pentru că am fost la un consult la un medic în care am încredere și mi-a recomandat niște pufuri, un fel de ser, ca să-l regenerez”, a declarat Irina Loghin.

Este sau nu mulțumită Irina Loghin că a renunțat la părul lung

Deși este o transformare radicală, Irina Loghin se simte confortabil cu părul scurt și apreciază aerul modern pe care îl oferă noua coafură. Ea subliniază că această schimbare nu este doar estetică, ci și un gest de curaj, arătând că reinventarea personală nu are limite de vârstă

„Crește foarte repede, dar nu-mi displace nici așa. Am purtat scurt și în tinerețe, chiar foarte scurt. Nu e o problemă, crește la loc”, a adăugat interpreta de muzică populară.

Publicul a fost surprins, dar cele mai multe reacții au fost pozitive, admirând atât noul look al artistei, dar și buna sa dispoziție, de-a dreptul molipsitoare.