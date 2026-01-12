B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Irina Loghin a spus „adio” părului lung. Cum s-a tuns interpreta de muzică populară (VIDEO)

Irina Loghin a spus „adio” părului lung. Cum s-a tuns interpreta de muzică populară (VIDEO)

B1.ro
12 ian. 2026, 23:30
Irina Loghin a spus „adio” părului lung. Cum s-a tuns interpreta de muzică populară (VIDEO)
Sursa Foto: Facebook/ Irina Loghin Oficial
Cuprins
  1. De ce a renunțat Irina Loghin la părul lung
  2. Este sau nu mulțumită Irina Loghin că a renunțat la părul lung

Una dintre cele mai iubite voci ale muzicii populare românești a uimit publicul printr-o schimbare radicală de look. Irina Loghin a renunțat la părul lung, emblematic pentru imaginea ei de peste șase decenii, și a adoptat o tunsoare scurtă, modernă și îndrăzneață.

De ce a renunțat Irina Loghin la părul lung

Irina Loghin este un simbol al folclorului autentic românesc, cu zeci de albume lansate și mii de spectacole susținute. Stilul ei elegant, definit de părul lung și coafat impecabil, a devenit parte din identitatea sa artistică.

Într-o postare făcută pe Facebook, artista a anunțat că și-a tuns „podoaba capitală”, așa cum însăși artista s-a referit la părul ei. Noua tunsoare nu a fost un gest impulsiv, ci rezultatul unei decizii bine gândite. Mai mult, artista s-a consultat cu un medic în care are încredere și care i-a recomandat să îl scurteze pentru a-l ajuta să se regenereze. Interpreta de muzică populară a pus pe primul loc sănătatea, deși chiar și noua tunsoare o prinde foarte bine.

„Am avut mare curaj să mă tund, să îmi tai podoaba capilară. Dar nu întâmplător, pentru că am fost la un consult la un medic în care am încredere și mi-a recomandat niște pufuri, un fel de ser, ca să-l regenerez”, a declarat Irina Loghin.

Este sau nu mulțumită Irina Loghin că a renunțat la părul lung

Deși este o transformare radicală, Irina Loghin se simte confortabil cu părul scurt și apreciază aerul modern pe care îl oferă noua coafură. Ea subliniază că această schimbare nu este doar estetică, ci și un gest de curaj, arătând că reinventarea personală nu are limite de vârstă

„Crește foarte repede, dar nu-mi displace nici așa. Am purtat scurt și în tinerețe, chiar foarte scurt. Nu e o problemă, crește la loc”, a adăugat interpreta de muzică populară.

Publicul a fost surprins, dar cele mai multe reacții au fost pozitive, admirând atât noul look al artistei, dar și buna sa dispoziție, de-a dreptul molipsitoare.

Tags:
Citește și...
Surse: Ce salariu avea Cătălin Măruță la Pro TV
Monden
Surse: Ce salariu avea Cătălin Măruță la Pro TV
Cum a rămas Cătălin Măruță fără emisiunea de la Pro TV. Dezvăluiri din culise
Monden
Cum a rămas Cătălin Măruță fără emisiunea de la Pro TV. Dezvăluiri din culise
Ce avere are Andi Moisescu? Care dintre preocupările sale îi aduce cel mai consistent venit
Monden
Ce avere are Andi Moisescu? Care dintre preocupările sale îi aduce cel mai consistent venit
Saveta Bogdan, supărată pe Ilie Bolojan: „El crede că strânge acum banii, iar noi murim de frig în casă”. Ce facturi are de plătit artista
Monden
Saveta Bogdan, supărată pe Ilie Bolojan: „El crede că strânge acum banii, iar noi murim de frig în casă”. Ce facturi are de plătit artista
Marina Almășan și Sorin Mărcuș, escapadă romantică la munte. Locul special în care s-a cazat cuplul
Monden
Marina Almășan și Sorin Mărcuș, escapadă romantică la munte. Locul special în care s-a cazat cuplul
Sofia Vicoveanca a mai avut probleme mari de sănătate. Gheorghe Turda: „Nu mai putea să meargă, avea dureri cumplite. Am transportat-o în cărucior”
Monden
Sofia Vicoveanca a mai avut probleme mari de sănătate. Gheorghe Turda: „Nu mai putea să meargă, avea dureri cumplite. Am transportat-o în cărucior”
Andreea Bălan se menține la același număr de kilograme de 20 de ani. Ce dietă urmează artista
Monden
Andreea Bălan se menține la același număr de kilograme de 20 de ani. Ce dietă urmează artista
Adina Buzatu, confesiuni despre kilograme, bullying și relația cu mâncarea. De ce a refuzat participarea la Survivor România
Monden
Adina Buzatu, confesiuni despre kilograme, bullying și relația cu mâncarea. De ce a refuzat participarea la Survivor România
Survivor 2026 cu Marian Godină printre concurenți. Cum și-a justificat polițistul participarea în show
Monden
Survivor 2026 cu Marian Godină printre concurenți. Cum și-a justificat polițistul participarea în show
Câți bani a încasat Iustin HVNDS, după eliminarea de la Survivor 2026. A stat doar 3 zile în concurs
Monden
Câți bani a încasat Iustin HVNDS, după eliminarea de la Survivor 2026. A stat doar 3 zile în concurs
Ultima oră
23:59 - Preparatul perfect pentru dietă! Află cum să pregătești cel mai delicios file de cod la cuptor
23:53 - Ministrul Bogdan Ivan dă asigurări: Rezervele de gaze sunt solide. Sistemul electroenergetic funcționează stabil, chiar dacă suntem în condiții de iarnă severă (FOTO)
23:44 - Tragedia care a îndoliat Elveția, ironizată de revista Charlie Hebdo. Caricatura care a stârnit furie: „Arșii schiază” (FOTO)
23:41 - Se închide o fabrică importantă din Ploiești. Peste 1.000 de oameni vor fi concediați
23:14 - Surse: Ce salariu avea Cătălin Măruță la Pro TV
22:51 - Afacerile cu care două familii de români au dat lovitura în Germania. „Au câștigat premii de la bun început”
22:50 - Cum a rămas Cătălin Măruță fără emisiunea de la Pro TV. Dezvăluiri din culise
22:47 - Sania devine periculoasă! Salvamont spune clar ce trebuie să faci ca să nu ajungi la Urgențe: „Este suficient un moment de neatenție”
22:23 - Orașul din România care a inventat parcarea cu doi deținători și două taxe. „E locul meu, îl plătesc, să nu mi se ocupe”
22:13 - Specialiștii trag un semnal de alarmă! Ce efecte pot avea asupra organismului rețetele și produsele „minune” pentru slăbit