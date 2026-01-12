Cătălin Măruță de la Pro TV, după mai bine de 18 ani. Vedeta a făcut performanță la postul de televiziune, dar în ultimii ani situația n-a mai fost la fel de roz.

De ce ar fi rămas Măruță fără emisiunea de la Pro TV

Încă de la începutul anului trecut audiențele scăzute ale emisiunii „La Măruță” au fost intens discutate și au devenit o mare problemă pentru șefii postului. Încă de atunci două reporterițe și-au anunțat plecarea.

Iar inevitabilul s-a produs acum. În timp ce Cătălin Măruță a fost chemat la o discuție de Aleksandras Cesnavicius, marele „boss” de la Pro TV, unul dintre producători i-a strâns pe oamenii din echipă și i-a anunțat că trebuie să își găsească de lucru, scrie , care citează mai multe surse.

Motivele invocate de șefi au fost cele legate de audiențe, dar ar exista și altele, mai susține site-ul de știri mondene.

Mesajul lui Cătălin Măruță

„Au fost 18 ani în care La Măruţă a fost mai mult decât o emisiune şi a devenit o parte importantă din viaţa mea şi, sunt convins, şi din vieţile multor telespectatori. Am crescut împreună, am râs, am sărbătorit, am învăţat şi am descoperit poveştile extraordinare ale invitaţilor noştri. Pentru mine, acesta a fost un capitol minunat, care va păstra mereu un loc special în sufletul meu.

Acum sunt curios şi privesc cu entuziasm perioada care urmează, urmând să îmi dedic timpul mai multor proiecte din zona online şi noi formate pe care îmi doream să le dezvolt. Sunt profund recunoscător echipei şi publicului care mi-au fost alături în fiecare zi a acestei călătorii şi le mulţumesc pentru fiecare moment pe care l-au împărtăşit cu mine”, a transmis Cătălin Măruţă, după ce vestea că a rămas fără emisiunea de la Pro TV a devenit publică.