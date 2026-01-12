B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Transmisiunile live care pot transforma „distracția” în dosar penal. Poliția trage un semnal de alarmă: „Aceste fapte reprezintă infracțiuni, nu provocări online”

Transmisiunile live care pot transforma „distracția” în dosar penal. Poliția trage un semnal de alarmă: „Aceste fapte reprezintă infracțiuni, nu provocări online”

Ana Beatrice
12 ian. 2026, 20:06
Transmisiunile live care pot transforma „distracția” în dosar penal. Poliția trage un semnal de alarmă: „Aceste fapte reprezintă infracțiuni, nu provocări online”
Sursa Foto: Pixabay
Cuprins
  1. Cât de grave pot fi consecințele acestei „distracții” online
  2. Cum pot fi oprite provocările care îi împing pe tineri spre pericol

Totul începe ca o „distracție” pe internet, dar se poate termina cu poliția la ușă. Un fenomen periculos ia amploare în mediul online. Este vorba despre transmisiunile live în care tinerii sunt provocați și împinși să comită fapte ilegale.

Într-un caz recent, un adolescent a distrus mai multe autoturisme în timp ce era urmărit în direct. Autoritățile avertizează că astfel de gesturi nu sunt „provocări” fără urmări, ci infracțiuni.

Cât de grave pot fi consecințele acestei „distracții” online

Un nou trend apărut pe rețelele sociale transformă violența și vandalismul în „spectacol” pentru mii de urmăritori. În cea mai recentă provocare virală de pe TikTok, un tânăr de 16 ani s-a urcat pe autoturisme și a distrus parbrizele a două mașini. Totul a fost transmis live, iar în loc să fie oprit, băiatul a fost încurajat constant de cei din online.

Imaginile au stârnit reacții puternice în mediul online, iar după apariția lor polițiștii s-au autosesizat și au demarat cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor. Mulți tineri au condamnat gestul, considerându-l de neacceptat.

Autoritățile trag un semnal de alarmă și avertizează că riscurile nu sunt doar morale, ci și legale. Nu doar cei care distrug bunuri pot ajunge să răspundă penal. La fel de vinovați pot fi și cei care participă sau instigă, inclusiv prin comentarii ori reacții în timpul transmisiunilor live.

„Aceste fapte reprezintă infracțiuni, nu distracție sau provocări online. Conform Codului Penal, distrugerea bunurilor altor persoane constituie infracțiune și se pedepsește cu amendă penală sau cu închisoare. În funcție de gravitatea faptei, de valoarea pagubelor și de urmări, consecințele pot fi serioase și putem vorbi inclusiv de cazier judiciar, care poate afecta pe termen lung viitorul tinerilor”, a spus Crina Eșanu, purtătorul de cuvânt al Poliției Capitalei, notează antena3.ro.

Cum pot fi oprite provocările care îi împing pe tineri spre pericol

Goana după like-uri și validare online ajunge să îi împingă pe tot mai mulți adolescenți spre gesturi extreme, uneori chiar ilegale. Provocările periculoase de pe rețelele sociale nu sunt o noutate. Multe dintre ele au demonstrat cât de repede se poate transforma o „joacă” într-un adevărat coșmar. Un exemplu devenit celebru este „Superman challenge”, trendul care a trimis zeci de tineri la camera de gardă, după accidente grave soldate cu fracturi și traumatisme serioase. Totul pornea de la o filmare aparent amuzantă, dar finalul era, de multe ori, dureros și periculos.

Specialiștii avertizează că astfel de situații pot fi prevenite doar prin educație, limite clare și implicarea părinților. Toate acestea trebuie să existe înainte să fie prea târziu. Este nevoie de reguli ferme și de o monitorizare adaptată vârstei, pentru ca adolescenții să înțeleagă diferența dintre divertisment și risc real.

„Prevenția constă în crearea unui mediu online mai sigur, cu reguli clare, cu educație digitală, cu monitorizare conform vârstei, iar părinții pot contribui, prin relația pe care o au cu adolescentul”, a transmis Gabriela Răileanu, psiholog clinician, pentru sursa menționată.

Pentru bani, notorietate rapidă sau simple aprecieri, mulți tineri ajung să își pună viața în pericol. Uneori, comit chiar fapte ilegale, fără să conștientizeze consecințele.

Tags:
Citește și...
Noua „piramidă inversată” împarte medicii în două tabere. Ce riscuri poate ascunde dieta bogată în carne
Eveniment
Noua „piramidă inversată” împarte medicii în două tabere. Ce riscuri poate ascunde dieta bogată în carne
Care e durata de viață a unui implant dentar? Beneficiile pe termen lung ale tratamentului
Eveniment
Care e durata de viață a unui implant dentar? Beneficiile pe termen lung ale tratamentului
Teleorman: O femeie a fost reținută după ce și-a bătut soțul și fiul
Eveniment
Teleorman: O femeie a fost reținută după ce și-a bătut soțul și fiul
Pare doar o diferență de 4 grade, dar factura explodează. Cât te costă 23°C față de 19°C în ianuarie 2026
Eveniment
Pare doar o diferență de 4 grade, dar factura explodează. Cât te costă 23°C față de 19°C în ianuarie 2026
Plata cu cardul: Motivul pentru care rămâi fără bani mai repede. Explicația experților
Eveniment
Plata cu cardul: Motivul pentru care rămâi fără bani mai repede. Explicația experților
Lucrările la Bazinul Olimpic de la Brăila vor fi terminate de compania Construcții Erbașu: „Transformăm un proiect blocat într-o infrastructură sportivă modernă” (FOTO)
Eveniment
Lucrările la Bazinul Olimpic de la Brăila vor fi terminate de compania Construcții Erbașu: „Transformăm un proiect blocat într-o infrastructură sportivă modernă” (FOTO)
Găsirea unui loc de muncă, o adevărată provocare pentru tineri. Ce recomandă specialiștii celor care sunt în căutarea unui job
Eveniment
Găsirea unui loc de muncă, o adevărată provocare pentru tineri. Ce recomandă specialiștii celor care sunt în căutarea unui job
Autocar românesc, ținta unui control amplu la granița cu Germania. Ce a pus în alertă autoritățile
Eveniment
Autocar românesc, ținta unui control amplu la granița cu Germania. Ce a pus în alertă autoritățile
Mesajul teribil transmis de mama bărbatului care a murit într-un autobuz din Sibiu, sub privirile indiferente ale călătorilor: „Mi-ai luat o parte din inimă”
Eveniment
Mesajul teribil transmis de mama bărbatului care a murit într-un autobuz din Sibiu, sub privirile indiferente ale călătorilor: „Mi-ai luat o parte din inimă”
Reacţia unui american venit în România, după ce a băut vișinată la bunica iubitei: „Ooo, e foarte puternică” (VIDEO)
Eveniment
Reacţia unui american venit în România, după ce a băut vișinată la bunica iubitei: „Ooo, e foarte puternică” (VIDEO)
Ultima oră
20:49 - Ministerul Educației ar putea fi împărțit în două: preuniversitar și universitar. Guvernul nu a găsit încă înlocuitor pentru Daniel David
20:48 - Noua „piramidă inversată” împarte medicii în două tabere. Ce riscuri poate ascunde dieta bogată în carne
20:20 - Buzoianu a sesizat ANI într-un potențial caz grav de conflict de interese la Romsilva, semnalat de Banca Europeană de Investiții: „Gata cu achizițiile publice date cu dedicație!”
20:18 - Care e durata de viață a unui implant dentar? Beneficiile pe termen lung ale tratamentului
20:11 - Un bar din Italia este de aproape un deceniu în centrul unor controverse, din cauza unui mesaj afișat la intrare
19:58 - Saveta Bogdan, supărată pe Ilie Bolojan: „El crede că strânge acum banii, iar noi murim de frig în casă”. Ce facturi are de plătit artista
19:39 - O femeie din Texas a născut un bebeluș de aproape 6 kilograme. Ce nume sugestiv a primit copilul
19:33 - Teleorman: O femeie a fost reținută după ce și-a bătut soțul și fiul
19:16 - Pare doar o diferență de 4 grade, dar factura explodează. Cât te costă 23°C față de 19°C în ianuarie 2026
19:06 - AUR atacă în instanță creșterea taxelor locale în București