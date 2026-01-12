Totul începe ca o „distracție” pe internet, dar se poate termina cu poliția la ușă. Un fenomen periculos ia amploare în mediul online. Este vorba despre transmisiunile live în care tinerii sunt provocați și împinși să comită fapte ilegale.

Într-un caz recent, un adolescent a distrus mai multe autoturisme în timp ce era urmărit în direct. Autoritățile avertizează că astfel de gesturi nu sunt „provocări” fără urmări, ci infracțiuni.

Cât de grave pot fi consecințele acestei „distracții” online

Un nou trend apărut pe rețelele sociale transformă violența și vandalismul în „spectacol” pentru mii de urmăritori. În cea mai recentă provocare virală de pe , un tânăr de 16 ani s-a urcat pe autoturisme și a distrus parbrizele a două mașini. Totul a fost transmis live, iar în loc să fie oprit, băiatul a fost încurajat constant de cei din online.

Imaginile au stârnit reacții puternice în mediul online, iar după apariția lor polițiștii s-au autosesizat și au demarat cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor. Mulți tineri au condamnat gestul, considerându-l de neacceptat.

Autoritățile trag un semnal de alarmă și avertizează că riscurile nu sunt doar morale, ci și legale. Nu doar cei care distrug bunuri pot ajunge să răspundă penal. La fel de vinovați pot fi și cei care participă sau instigă, inclusiv prin comentarii ori reacții în timpul transmisiunilor live.

„Aceste fapte reprezintă infracțiuni, nu distracție sau provocări online. Conform Codului Penal, distrugerea bunurilor altor persoane constituie infracțiune și se pedepsește cu penală sau cu închisoare. În funcție de gravitatea faptei, de valoarea pagubelor și de urmări, consecințele pot fi serioase și putem vorbi inclusiv de cazier judiciar, care poate afecta pe termen lung viitorul tinerilor”, a spus Crina Eșanu, purtătorul de cuvânt al Poliției Capitalei, notează antena3.ro.

Cum pot fi oprite provocările care îi împing pe tineri spre pericol

Goana după like-uri și validare online ajunge să îi împingă pe spre gesturi extreme, uneori chiar ilegale. Provocările periculoase de pe rețelele sociale nu sunt o noutate. Multe dintre ele au demonstrat cât de repede se poate transforma o „joacă” într-un adevărat coșmar. Un exemplu devenit celebru este „Superman challenge”, trendul care a trimis zeci de tineri la camera de gardă, după accidente grave soldate cu fracturi și traumatisme serioase. Totul pornea de la o filmare aparent amuzantă, dar finalul era, de multe ori, dureros și periculos.

Specialiștii avertizează că astfel de situații pot fi prevenite doar prin educație, limite clare și implicarea părinților. Toate acestea trebuie să existe înainte să fie prea târziu. Este nevoie de reguli ferme și de o monitorizare adaptată vârstei, pentru ca adolescenții să înțeleagă diferența dintre divertisment și risc real.

„Prevenția constă în crearea unui mediu online mai sigur, cu reguli clare, cu , cu monitorizare conform vârstei, iar părinții pot contribui, prin relația pe care o au cu adolescentul”, a transmis Gabriela Răileanu, psiholog clinician, pentru sursa menționată.

Pentru bani, notorietate rapidă sau simple aprecieri, mulți tineri ajung să își pună viața în pericol. Uneori, comit chiar fapte ilegale, fără să conștientizeze consecințele.