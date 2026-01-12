Un stil de viață sănătos este rezultatul unei alimentații corecte și sportului constant. În luna ianuarie, după mese festive consistente, tot mai mulți oameni apelează la diete „minune” pentru a da jos kilogramele acumulate. Specialiștii trag un semnal de alarmă și avertizează că slăbitul sănătos se întâmplă în timp, iar dietele trebuie să fie adaptate fiecărei persoane.

De câte ori pe săptămână ar trebui să facem sport

Cheia unui slăbit sănătos, spun antrenorii de fitness, este consecvența, care se traduce prin cel puțin trei zile de sport pe săptămână. Doar așa se pot vedea rezultate pe musculatura corpului.

„Ei cred că ce au avut de făcut în luna decembrie toată luna, rezolvă într-o săptămână, în ianuarie, ceea ce e imposibil. Există şansa să slăbeşti rapid, dar automat efectul este… Dau un exemplu: slăbeşti 10 kilograme şi pui 20 înapoi într-o lună. Deci, cel mai bine este treptat, cu cap şi calculat”, a declarat Robert Cercel, antrenor fitness, pentru Observator News.

La ce risc se supun persoanele care apelează la diete „minune”

Internetul este plin de remedii „minune” pentru pierderea kilogramelor în plus. Fie căr vorbim despre pastile sau ceaiuri, fie de persoane care promovează înfometarea sau altfel de rețete ce fac mai mult rău decât bine organismului. Astfel de soluții rapide nu doar că nu vă vor ajuta să obțineți silueta pe care o vizați, dar pot afecta serios ficatul.

„Orice regim care îşi propune să piardă mai mult de două kilograme pe lună, este dintr-odată foarte, foarte toxic pentru ficat. Pe lângă ficat şi rinichii sunt supuşi unui stres, apă mai multă, retenţie, plus cu foarte multă sare din această perioadă. Murături, saramuri şi toate cele. Trebuie să mâncăm cu moderaţie, să bem cu moderaţie”, a declarat Sorin Bădoiu, medic de familie.

„Apare această gândire de totul sau nimic, începând din noul an voi renunţa la zahăr, voi renunţa la dulciuri. Această paradigmă se poate schimba foarte simplu: înlocuind obiectivul vreau să slăbesc, cu obiectivul aleg să fiu sănătos”, a declarat Florin Bălănică, medic .