Pare un gest inofensiv, dar îți poate face actele nule. Ce nu trebuie să faci niciodată

Ana Beatrice
12 ian. 2026, 21:59
Pare un gest inofensiv, dar îți poate face actele nule. Ce nu trebuie să faci niciodată
Sursă Foto: Captură Video - observatornews.ro
În încercarea de a-și proteja actele importante, mulți români ajung fără să vrea să le facă inutilizabile. Certificatul de naștere, certificatul de căsătorie și certificatul de deces nu trebuie plastifiate ori protejate cu folie de plastic.

Deși pare o metodă bună de conservare, plastifierea anulează valabilitatea acestora. Practic, odată laminate, ele sunt considerate nule și nu mai pot fi folosite în relația cu instituțiile. Cei care au procedat astfel sunt obligați să solicite un duplicat de la autorități. Doar așa pot obține din nou un document valabil.

De ce nu sunt valabile actele plastifiate

Plastifierea certificatelor de naștere, căsătorie sau deces este făcută adesea din dorința oamenilor de a le proteja și de a le prelungi „viața”. Însă acest gest poate transforma documentul într-un act inutil. Folia de plastic acoperă elementele de siguranță esențiale ale documentului. Acestea trebuie văzute clar de autorități și notari pentru a putea verifica autenticitatea actului.

„Sunt plastifiate de oameni din dorința de a le proteja, de a le da o viață mai lungă. Noi nu îl putem folosi ca un act valabil deoarece notarul este obligat să verifice că este un act original, autentic și nu o copie. În unele acte notariale mai avem acel timbru sec, care se pune în relief, ori direct pe foaie, ori pe un abțibild colorat. Semnătura ofițerului de stare civilă, ștampila primăriei și pe un document plastifiat nu se poate sesiza în relief semnătura. Este, efectiv, ca și cum am avea o copie xerox”, a explicat un notar, notează observatornews.ro.

Mai mult, o lege adoptată în 2022 prevede clar că orice act de stare civilă laminat devine nul și trebuie înlocuit prin solicitarea unui duplicat.

Cât te costă, de fapt, plastifierea unui act

La prima vedere, plastifierea unui document pare o alegere inspirată. Doar 6-7 lei și actul pare mai „protejat”. În realitate însă, această economie se poate transforma rapid într-o bătaie de cap. În multe cazuri, documentele plastifiate sunt refuzate la ghișeu, iar oamenii sunt nevoiți să solicite un act nou.

Adevăratul preț nu se măsoară atunci în bani, ci în timpul pierdut pe la Starea Civilă, cu drumuri, așteptări și proceduri suplimentare. Autoritățile spun clar că obținerea unui duplicat devine obligatorie pentru a putea folosi documentul în mod legal.

„Obținerea unui duplicat este necesară pentru a putea utiliza documentul în mod legal. De obicei se eliberează certificate de căsătorie, naștere sau deces în aceeași zi sau în câteva zile lucrătoare, dacă actul există în sistemul informatic”, a mai transmis Daniela Amzucu, Direcția Evidența Persoanelor, pentru sursa menționată.

Pentru cei care vor o variantă sigură, fără riscuri, o soluție mai bună este folosirea copiilor legalizate. În plus, alternativa modernă rămâne utilizarea formatelor digitale, precum cărțile de identitate electronice.

