Ministrul Bogdan Ivan dă asigurări: Rezervele de gaze sunt solide. Sistemul electroenergetic funcționează stabil, chiar dacă suntem în condiții de iarnă severă (FOTO)

Traian Avarvarei
12 ian. 2026, 23:53
Ministrul Bogdan Ivan dă asigurări: Rezervele de gaze sunt solide. Sistemul electroenergetic funcționează stabil, chiar dacă suntem în condiții de iarnă severă (FOTO)
Sursa foto: Bogdan Ivan / Facebook

Bogdan Ivan (PSD), ministrul Energiei, a dat asigurări că „sistemul electroenergetic funcționează stabil”, iar „rezervele de gaze sunt solide”, chiar dacă suntem în condiții de iarnă severă. Ministrul a mai spus că unitățile de producție sunt monitorizate permanent și „producția internă, extracția din depozite și importurile sunt echilibrate”.

Ivan: „În plin ger, România este în siguranță”. Explicațiile ministrului

„Știu că gerul ridică îngrijorări.

Tocmai de aceea sunt în teren, analizez datele zilnic și iau decizii astfel încât energia și căldura să ajungă fără probleme în casele românilor!

Am convocat din nou Comandamentul Energetic Național, pentru a verifica situația la zi și pentru a ne asigura că sistemul energetic funcționează în siguranță.

✅ Nu există consumatori nealimentați. În ultimele zile nu s-au înregistrat întreruperi cauzate de condițiile meteo.

✅ Sistemul electroenergetic funcționează stabil. Chiar dacă suntem în condiții de iarnă severă, vârfurile de consum de dimineață şi seară au fost acoperite fără probleme.

Rezervele de gaze sunt solide. Depozitele sunt umplute în proporție de 65%, peste media UE și cu 200 de milioane de metri cubi în plus față de nivelul din aceeași perioadă a anului trecut. Avem capacitatea necesară pentru a acoperi consumul crescut din aceste zile.

✅ Producția internă, extracția din depozite și importurile sunt echilibrate. România continuă inclusiv să sprijine Republica Moldova.

✅ Unitățile de producție au fost monitorizate permanent. Acolo unde au apărut incidente tehnice punctuale, s-a intervenit rapid, fără impact asupra alimentării populației.

✅ Rețeaua de transport nu are indisponibilități, iar piața este bine acoperită.

În plin ger, România este în siguranță.

Sistemul funcționează, rezervele sunt solide, iar alimentarea este asigurată!”, a transmis ministrul Bogdan Ivan, într-o postare pe Facebook.

