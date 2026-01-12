B1 Inregistrari!
Surse: Ce salariu avea Cătălin Măruță la Pro TV

Traian Avarvarei
12 ian. 2026, 23:14
Surse: Ce salariu avea Cătălin Măruță la Pro TV
Cuprins
  1. Cum a anunțat Pro TV despărțirea de Măruță
  2. Ce a transmis Cătălin Măruță după ce a rămas fără emisiune

Cătălin Măruță nu va mai avea emisiune la Pro TV, din 6 februarie. Acesta se număra printre prezentatorii bine plătiți ai postului de televiziune, scrie presa mondenă. Unul dintre motivele pentru care a fost pus pe liber ar ține de audiențele tot mai mici.

Măruță ar fi încasat aproximativ 12.000 de euro lunar, sumă care reprezenta doar o parte din veniturile sale, scrie CanCan. Câștigurile îi erau completate de contractele de imagine, dar și de aparițiile la evenimentele private, unde onorariul său ajungea la circa 2.000 de euro.

Cum a anunțat Pro TV despărțirea de Măruță

Postul TV a anunțat printr-un comunicat oficial că scoate emisiunea „La Măruță” din grilă: „Decizia face parte dintr-un proces mai amplu de adaptare a strategiei de conținut, menit să răspundă atât publicului de televiziune liniară, cât și consumatorilor digitali, în contextul unei piețe media aflate într-o continuă evoluție”.

„La Măruța a fost un format unic pe piața de televiziune din România și o parte importantă din istoria PRO TV. Suntem recunoscători echipei și lui Cătălin Măruță pentru contribuția lor remarcabilă. Această schimbare nu este o separare, ci urmează o evoluție naturală, parte a unei transformări mai ample de conținut pe care o vom implementa în perioada următoare”, a declarat Aleksandras Cesnavicius, CEO PRO TV.

Ce a transmis Cătălin Măruță după ce a rămas fără emisiune

Și Cătălin Măruță a transmis un mesaj:

„Au fost 18 ani în care La Măruță a fost mai mult decât o emisiune și a devenit o parte importantă din viața mea și, sunt convins, și din viețile multor telespectatori. Am crescut împreună, am râs, am sărbătorit, am învățat și am descoperit poveștile extraordinare ale invitaților noștri. Pentru mine, acesta a fost un capitol minunat, care va păstra mereu un loc special în sufletul meu.

Acum sunt curios și privesc cu entuziasm perioada care urmează, urmând să îmi dedic timpul mai multor proiecte din zona online și noi formate pe care îmi doream să le dezvolt. Sunt profund recunoscător echipei și publicului care mi-au fost alături în fiecare zi a acestei călătorii și le mulțumesc pentru fiecare moment pe care l-au împărtășit cu mine”.

