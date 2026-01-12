B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Teleorman: O femeie a fost reținută după ce și-a bătut soțul și fiul

Teleorman: O femeie a fost reținută după ce și-a bătut soțul și fiul

Traian Avarvarei
12 ian. 2026, 19:33
Teleorman: O femeie a fost reținută după ce și-a bătut soțul și fiul
Foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. O femeie și-a bătut soțul și fiul
  2. Caz bizar de agresiune în Bistrița

O femeie din Teleorman a fost reținută după ce şi-a bătut soţul şi fiul. Pe numele ei a fost emis un ordin de restricție provizoriu, dar victimele s-au opus montării unui dispozitiv electronic de supraveghere.

O femeie și-a bătut soțul și fiul

„Poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Roşiori de Vede efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal, întocmit pentru săvârşirea infracţiunii de violenţă în familie, faţă de o femeie. În fapt, la data de 11 ianuarie a.c., femeia şi-ar fi agresat fizic soţul şi fiul.

Împotriva femeii a fost emis ordin de protecţie provizoriu, însă persoanele vătămate s-au opus montării unui dispozitiv electronic de supraveghere. În urma administrării probatoriului, aceasta a fost reţinută”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Teleorman.

Cercetările continuă.

Caz bizar de agresiune în Bistrița

La finele anului trecut, o femeie din Bistrița și-a bătut fostul concubin și pe mama acestuia, într-o parcare din oraș.

Pe numele femeii a fost emis un ordin de restricție provizoriu și nu se mai poate apropia de bărbat. El oricum nu are voie să se apropie de ea, pentru că e vizat de un ordin similar valabil 12 luni.

„La faţa locului, poliţiştii au constatat faptul că o femeie de 33 de ani din Bistriţa l-ar fi agresat fizic pe fostul concubin şi pe mama acestuia în parcarea unui imobil din Bistriţa. Totodată, femeia s-ar fi apropiat de bărbat, deşi împotriva lui este emis ordin de protecţie pentru 12 luni”, a transmis IPJ Bistrița-Năsăud, la vremea respectivă.

Tags:
Citește și...
Care e durata de viață a unui implant dentar? Beneficiile pe termen lung ale tratamentului
Eveniment
Care e durata de viață a unui implant dentar? Beneficiile pe termen lung ale tratamentului
Transmisiunile live care pot transforma „distracția” în dosar penal. Poliția trage un semnal de alarmă: „Aceste fapte reprezintă infracțiuni, nu provocări online”
Eveniment
Transmisiunile live care pot transforma „distracția” în dosar penal. Poliția trage un semnal de alarmă: „Aceste fapte reprezintă infracțiuni, nu provocări online”
Pare doar o diferență de 4 grade, dar factura explodează. Cât te costă 23°C față de 19°C în ianuarie 2026
Eveniment
Pare doar o diferență de 4 grade, dar factura explodează. Cât te costă 23°C față de 19°C în ianuarie 2026
Plata cu cardul: Motivul pentru care rămâi fără bani mai repede. Explicația experților
Eveniment
Plata cu cardul: Motivul pentru care rămâi fără bani mai repede. Explicația experților
Lucrările la Bazinul Olimpic de la Brăila vor fi terminate de compania Construcții Erbașu: „Transformăm un proiect blocat într-o infrastructură sportivă modernă” (FOTO)
Eveniment
Lucrările la Bazinul Olimpic de la Brăila vor fi terminate de compania Construcții Erbașu: „Transformăm un proiect blocat într-o infrastructură sportivă modernă” (FOTO)
Găsirea unui loc de muncă, o adevărată provocare pentru tineri. Ce recomandă specialiștii celor care sunt în căutarea unui job
Eveniment
Găsirea unui loc de muncă, o adevărată provocare pentru tineri. Ce recomandă specialiștii celor care sunt în căutarea unui job
Autocar românesc, ținta unui control amplu la granița cu Germania. Ce a pus în alertă autoritățile
Eveniment
Autocar românesc, ținta unui control amplu la granița cu Germania. Ce a pus în alertă autoritățile
Mesajul teribil transmis de mama bărbatului care a murit într-un autobuz din Sibiu, sub privirile indiferente ale călătorilor: „Mi-ai luat o parte din inimă”
Eveniment
Mesajul teribil transmis de mama bărbatului care a murit într-un autobuz din Sibiu, sub privirile indiferente ale călătorilor: „Mi-ai luat o parte din inimă”
Reacţia unui american venit în România, după ce a băut vișinată la bunica iubitei: „Ooo, e foarte puternică” (VIDEO)
Eveniment
Reacţia unui american venit în România, după ce a băut vișinată la bunica iubitei: „Ooo, e foarte puternică” (VIDEO)
Greșeala banală care îți poate distruge prăjitura. Diferența esențială dintre bicarbonatul de sodiu și praful de copt
Eveniment
Greșeala banală care îți poate distruge prăjitura. Diferența esențială dintre bicarbonatul de sodiu și praful de copt
Ultima oră
20:20 - Buzoianu a sesizat ANI într-un potențial caz grav de conflict de interese la Romsilva, semnalat de Banca Europeană de Investiții: „Gata cu achizițiile publice date cu dedicație!”
20:18 - Care e durata de viață a unui implant dentar? Beneficiile pe termen lung ale tratamentului
20:11 - Un bar din Italia este de aproape un deceniu în centrul unor controverse, din cauza unui mesaj afișat la intrare
20:06 - Transmisiunile live care pot transforma „distracția” în dosar penal. Poliția trage un semnal de alarmă: „Aceste fapte reprezintă infracțiuni, nu provocări online”
19:58 - Saveta Bogdan, supărată pe Ilie Bolojan: „El crede că strânge acum banii, iar noi murim de frig în casă”. Ce facturi are de plătit artista
19:39 - O femeie din Texas a născut un bebeluș de aproape 6 kilograme. Ce nume sugestiv a primit copilul
19:16 - Pare doar o diferență de 4 grade, dar factura explodează. Cât te costă 23°C față de 19°C în ianuarie 2026
19:06 - AUR atacă în instanță creșterea taxelor locale în București
19:06 - Dublă tragedie în Spania! Un român și iubita lui s-au aruncat de pe o clădire în construcție. Ce i-ar fi împins să facă gestul extrem
18:41 - Orașul în care a crescut cel mai mult taxa pe gunoi. O familie poate plăti chiar și 1.550 de lei