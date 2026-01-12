Teleorman: O femeie a fost reținută după ce și-a bătut soțul și fiul

O femeie din Teleorman a fost reținută după ce şi-a bătut soţul şi fiul. Pe numele ei a fost emis un ordin de restricție provizoriu, dar victimele s-au opus montării unui dispozitiv electronic de supraveghere.
„Poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Roşiori de Vede efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal, întocmit pentru săvârşirea infracţiunii de violenţă în familie, faţă de o femeie. În fapt, la data de 11 ianuarie a.c., femeia şi-ar fi agresat fizic soţul şi fiul.
Împotriva femeii a fost emis ordin de protecţie provizoriu, însă persoanele vătămate s-au opus montării unui dispozitiv electronic de supraveghere. În urma administrării probatoriului, aceasta a fost reţinută”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Teleorman.
Cercetările continuă.
La finele anului trecut, o femeie din Bistrița și-a bătut fostul concubin și pe mama acestuia, într-o parcare din oraș.
Pe numele femeii a fost emis un ordin de restricție provizoriu și nu se mai poate apropia de bărbat. El oricum nu are voie să se apropie de ea, pentru că e vizat de un ordin similar valabil 12 luni.
„La faţa locului, poliţiştii au constatat faptul că o femeie de 33 de ani din Bistriţa l-ar fi agresat fizic pe fostul concubin şi pe mama acestuia în parcarea unui imobil din Bistriţa. Totodată, femeia s-ar fi apropiat de bărbat, deşi împotriva lui este emis ordin de protecţie pentru 12 luni”, a transmis IPJ Bistrița-Năsăud, la vremea respectivă.