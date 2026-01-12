Teleorman: O femeie a fost reținută după ce și-a bătut soțul și fiul

O femeie din Teleorman a fost reținută după ce şi-a bătut soţul şi fiul. Pe numele ei a fost emis un ordin de restricție provizoriu, dar victimele s-au opus montării unui dispozitiv electronic de supraveghere.

O femeie și-a bătut soțul și fiul

„Poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Roşiori de Vede efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal, întocmit pentru săvârşirea infracţiunii de violenţă în familie, faţă de o femeie. În fapt, la data de 11 ianuarie a.c., femeia şi-ar fi agresat fizic soţul şi fiul.

Împotriva femeii a fost emis ordin de protecţie provizoriu, însă persoanele vătămate s-au opus montării unui dispozitiv electronic de supraveghere. În urma administrării probatoriului, aceasta a fost reţinută”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean

Cercetările continuă.

Caz bizar de agresiune în Bistrița

La finele anului trecut, o femeie din Bistrița fostul concubin și pe mama acestuia, într-o parcare din oraș.

Pe numele femeii a fost emis un ordin de restricție provizoriu și nu se mai poate apropia de bărbat. El oricum nu are voie să se apropie de ea, pentru că e vizat de un ordin similar valabil 12 luni.

„La faţa locului, poliţiştii au constatat faptul că o femeie de 33 de ani din Bistriţa l-ar fi agresat fizic pe fostul concubin şi pe mama acestuia în parcarea unui imobil din Bistriţa. Totodată, femeia s-ar fi apropiat de bărbat, deşi împotriva lui este emis ordin de protecţie pentru 12 luni”, a transmis IPJ Bistrița-Năsăud, la vremea respectivă.